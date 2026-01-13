Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
México

Gobierno de Trump asigna 23 mdd para Sistema de Justicia Laboral en México

La asignación ocurre en la antesala de la posible renegociación del Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá.
mar 13 enero 2026 08:30 PM
El costo de la vida le juega en contra a Estados Unidos justo cuando toca hablar del T-MEC
Donald Trump mantiene las presiones comerciales sobre México. (Foto: MANDEL NGAN/AFP)

El Gobierno de Donald Trump asignó 23.4 millones de dólares para colaborar en la consolidación del Sistema de Justicia Laboral en México.

La Embajada de Estados Unidos en México, encabezada por Ronald Johnson, destacó que la ''inversión'' millonaria ocurre en medio de la revisión del T-MEC, tratado comercial entre los tres países que conforman América del Norte.

Publicidad

"En el marco de los compromisos del T-MEC. Estos proyectos se enfocan en combatir prácticas antilaborales que suprimen salarios y crean un campo de juego desigual para trabajadores, vulnerando nuestros esfuerzos conjuntos de promover prosperidad en Norteamérica", expuso la Embajada.

Horas antes del mensaje, el presidente Donald Trump aseguró que el T-MEC es irrelevante para su país.

Trump pone en duda la continuidad del T-MEC: "Sirvió un buen propósito"
Economía

Trump ve irrelevante el T-MEC y presiona por autos hechos en Estados Unidos

"El T-MEC expira muy pronto, y podríamos tener o no -la revisión o negociación-. Me daría igual. Creo que ellos (México y Canadá) son los que quieren (el T-MEC). A mí no me importa mucho'', dijo Trump.

"El T-MEC o nos da ninguna ventaja real. Me resulta irrelevante. A Canadá le encantaría. Canadá lo quiere. Lo necesitan porque nosotros no necesitamos los productos canadienses", agregó.

Horas antes, durante un discurso en Detroit, el mandatario reiteró su apuesta por usar los aranceles como palanca para fortalecer la industria local.

Sus declaraciones se dan en la antesala del proceso de revisión del T-MEC, previsto para este año, un mecanismo que permite evaluar la continuidad, ajustes o eventual salida del acuerdo comercial.

Publicidad

Tags

Donald Trump Donald Trump Economía Economía

Más acerca del autor:

Newsletter

Los hechos que a la sociedad mexicana nos interesan.

Publicidad

MGID recomienda

Publicidad