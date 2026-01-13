Gobierno de Trump asigna 23 mdd para Sistema de Justicia Laboral en México

"En el marco de los compromisos del T-MEC. Estos proyectos se enfocan en combatir prácticas antilaborales que suprimen salarios y crean un campo de juego desigual para trabajadores, vulnerando nuestros esfuerzos conjuntos de promover prosperidad en Norteamérica", expuso la Embajada.

Horas antes del mensaje, el presidente Donald Trump aseguró que el T-MEC es irrelevante para su país.

"El T-MEC expira muy pronto, y podríamos tener o no -la revisión o negociación-. Me daría igual. Creo que ellos (México y Canadá) son los que quieren (el T-MEC). A mí no me importa mucho'', dijo Trump.

"El T-MEC o nos da ninguna ventaja real. Me resulta irrelevante. A Canadá le encantaría. Canadá lo quiere. Lo necesitan porque nosotros no necesitamos los productos canadienses", agregó.

Horas antes, durante un discurso en Detroit, el mandatario reiteró su apuesta por usar los aranceles como palanca para fortalecer la industria local.

Sus declaraciones se dan en la antesala del proceso de revisión del T-MEC, previsto para este año, un mecanismo que permite evaluar la continuidad, ajustes o eventual salida del acuerdo comercial.