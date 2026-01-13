Publicidad

presidencia

Sheinbaum: nunca habrá subordinación con EU; somos capaces de resolver en México

La presidenta Claudia Sheinbaum explicó que México colabora y coopera con cualquier nación, sin embargo, no permite nada que atente contra su soberanía e independencia.
mar 13 enero 2026 10:13 AM
La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que en la llamada con Donald Trump algunos de la oposición querían que le fuera mal. (Foto: Presidencia de México.)

La presidenta Claudia Sheinbaum rechazó cualquier intervención en México y aseguró que, aunque hay colaboración y cooperación con varias naciones en el mundo, los mexicanos son capaces de resolver cualquier problema, por lo que no se requiere ayuda como la que ofreció el Gobierno de Estados Unidos.

“México es un país libre, independiente y soberano y bastante trabajo le ha costado al pueblo de México garantizar esa independencia y esa soberanía, entonces, cualquier tema, los mexicanos somos capaces de resolver y nosotros tenemos relaciones con todo el mundo y buscamos la relación cultural, la relación educativa, la relación económica con todos los países del mundo”, planteó este martes en su conferencia matutina.

Tras la llamada que sostuvo este lunes con su homólogo Donald Trump, la presidenta reconoció que el mandatario estadounidense nuevamente le ofreció "apoyo" para lo que requiera su gobierno, sin embargo ella lo rechazó.

"Él, todavía nos insistió en que: 'si nosotros lo pedíamos, que ellos podían ayudar en otros temas'. Le dijimos: 'bueno, hasta ahora, vamos muy bien, no es necesario. Además, está la soberanía de México y la integridad territorial'. Y lo entendió", explicó el lunes.

En Palacio Nacional, Sheinbaum criticó este martes a quienes buscan la intervención en México, pues aseveró que eso lo hacen aquellos que no tienen fuerza en el país.

“¿Quiénes buscan la intervención? Pues quienes no tienen fuerza interna, quienes se sustentan en otros para poder garantizar su influencia en nuestro país”, comentó.

Dijo que en la llamada que sostuvo con su homólogo Donald Trump hay quienes esperaban que le hubiera ido mal.

“Ayer cuando hicimos la llamada, ellos esperaban al revés, que hubiera una mala salida para estar culpando a la presidenta de México y a la cuarta transformación”, comentó.

Ron Jhonson, un facilitador ante EU

La presidenta agradeció al embajador de Estados Unidos en México, Ron Jhonson, por ser un facilitador en la relación con el gobierno estadounidense.

Explicó que, para que se concretara la llamada con Donald, se acudió a la Casa Blanca, pero también al embajador para plantearle los puntos que se querían abordar.

“Cuando hemos pedimos apoyo del embajador para alguna gestión con el Gobierno de Estados Unidos siempre nos ha ayudado el embajador de Estados Unidos. Obviamente él representa al Gobierno de Estados Unidos aquí, entonces pues tenemos mucha relación con él. Cuando hemos solicitado un apoyo del embajador siempre hemos tenido el apoyo”, dijo la mandataria federal.

“Agradecerle. En este caso se habló con el embajador, además de pedir directo la llamada a la Casa Blanca que normalmente se hace así, se habló con el embajador para explicarle qué es lo que pretendíamos tratar con el presidente Trump. Fue un facilitador para que pudiera salir bien”, indicó.

