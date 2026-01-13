Sheinbaum: nunca habrá subordinación con EU; somos capaces de resolver en México

Tras la llamada que sostuvo este lunes con su homólogo Donald Trump, la presidenta reconoció que el mandatario estadounidense nuevamente le ofreció "apoyo" para lo que requiera su gobierno, sin embargo ella lo rechazó.

"Él, todavía nos insistió en que: 'si nosotros lo pedíamos, que ellos podían ayudar en otros temas'. Le dijimos: 'bueno, hasta ahora, vamos muy bien, no es necesario. Además, está la soberanía de México y la integridad territorial'. Y lo entendió", explicó el lunes.

Tuvimos una muy buena conversación con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Hablamos de distintos temas, incluyendo la seguridad con respeto a nuestras soberanías, la disminución del tráfico de drogas, el comercio y las inversiones. La colaboración y la cooperación en… pic.twitter.com/u0aNcSINtF — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) January 12, 2026

En Palacio Nacional, Sheinbaum criticó este martes a quienes buscan la intervención en México, pues aseveró que eso lo hacen aquellos que no tienen fuerza en el país.

“¿Quiénes buscan la intervención? Pues quienes no tienen fuerza interna, quienes se sustentan en otros para poder garantizar su influencia en nuestro país”, comentó.

Dijo que en la llamada que sostuvo con su homólogo Donald Trump hay quienes esperaban que le hubiera ido mal.

“Ayer cuando hicimos la llamada, ellos esperaban al revés, que hubiera una mala salida para estar culpando a la presidenta de México y a la cuarta transformación”, comentó.