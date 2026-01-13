Sheinbaum: nunca habrá subordinación con EU; somos capaces de resolver en México

La presidenta Claudia Sheinbaum rechazó cualquier intervención en México y aseguró que, aunque hay colaboración y cooperación con varias naciones en el mundo, los mexicanos son capaces de resolver cualquier problema, por lo que no se requiere ayuda como la que ofreció el Gobierno de Estados Unidos.
“México es un país libre, independiente y soberano y bastante trabajo le ha costado al pueblo de México garantizar esa independencia y esa soberanía, entonces, cualquier tema, los mexicanos somos capaces de resolver y nosotros tenemos relaciones con todo el mundo y buscamos la relación cultural, la relación educativa, la relación económica con todos los países del mundo”, planteó este martes en su conferencia matutina.