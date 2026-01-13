¿Cuándo son las preinscripciones 2026? La SEP da fechas oficiales para preescolar, primaria y secundaria

Los padres de familia y tutores de menores de edad que estén por ingresar a la educación básica en escuelas pertenecientes a la Secretaría de Educación Pública (SEP) deben tomar en cuenta las fechas establecidas para realizar el trámite de inscripción para que sus hijos obtengan un lugar.
¿Cuándo son las preinscripciones 2026? SEP da fechas oficiales para preescolar, primaria y secundaria
Fechas de preinscripciones 2026
De acuerdo con el calendario oficial de la SEP para el ciclo escolar 2026-2027, las fechas establecidas para realizar la preinscripción para preescolar, primer año de primaria y primer año de secundaria serán desde el martes 3 al viernes 6 de febrero; el proceso se reanudará del lunes 9 al viernes 13 del mes.
Requisitos
El Sistema Anticipado de Inscripción y Distribución (SAID) en el Edomex solicitó los siguientes documentos en el ciclo escolar pasado, por lo que se prevé que sean los mismos para 2026-2027; sin embargo, es importante estar atentos a las convocatorias oficiales para confirmarlo.
Clave Única de Registro de Población (CURP) de la o el aspirante. Si no la tiene o es extranjero, puede consultar los requisitos a través de la siguiente dirección electrónica: www.gob.mx/curp/
• Acta de nacimiento de la o el aspirante.
• El nombre de cinco escuelas cercanas a su domicilio, así como el municipio y la colonia o localidad donde se ubican, consultando el siguiente enlace: seduc.edomex.gob.mx/sis/catalogoct/
• Dirección de correo electrónico de la madre, padre o tutor que realiza el trámite.
• En caso de que la o el menor cuente con hermana(o) gemela(o), o que ingrese al mismo grado, se deberá realizar un trámite para cada uno.
• Si tiene hermana(o) en alguna de las escuelas seleccionadas como opciones, favor de proporcionar la CURP de este al momento de realizar el trámite.
• Realizar el proceso de preinscripción en una computadora para descargar e imprimir su ficha y posteriormente consultar los resultados con el folio o CURP.
En el caso de la CDMX, las preinscripciones ya iniciaron y se realizan de acuerdo con la letra inicial del primer apellido; el trámite se realizará en línea desde la página oficial https://www.aefcm.gob.mx/preinscripciones-gobmx/
Fechas por inicial
13 al 15 de enero: A y B
16, 19 y 20 de enero: C
21 al 23 de enero: D, E y F
26 al 28 de enero: G
29 y 30 de enero: H, I, J y K
3 al 5 de febrero: L6,
9 y 10 de febrero: M
11 al 13 de febrero: N, Ñ, O y P
16 al 20 de febrero: Q, R, S y T
23 al 27 de febrero: U, V, W, X, Y y Z
En caso de no haber realizado el registro de preinscripción en el día sugerido conforme a la letra inicial del primer apellido, se podrá realizar cualquier otro día dentro del periodo establecido en el calendario de la convocatoria.