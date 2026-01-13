¿Cuándo son las preinscripciones 2026? La SEP da fechas oficiales para preescolar, primaria y secundaria

Fechas de preinscripciones 2026

De acuerdo con el calendario oficial de la SEP para el ciclo escolar 2026-2027, las fechas establecidas para realizar la preinscripción para preescolar, primer año de primaria y primer año de secundaria serán desde el martes 3 al viernes 6 de febrero; el proceso se reanudará del lunes 9 al viernes 13 del mes.

El calendario oficial tiene contemplado 185 días. (Foto: SEP)

Requisitos

El Sistema Anticipado de Inscripción y Distribución (SAID) en el Edomex solicitó los siguientes documentos en el ciclo escolar pasado, por lo que se prevé que sean los mismos para 2026-2027; sin embargo, es importante estar atentos a las convocatorias oficiales para confirmarlo.

Clave Única de Registro de Población (CURP) de la o el aspirante. Si no la tiene o es extranjero, puede consultar los requisitos a través de la siguiente dirección electrónica: www.gob.mx/curp/

• Acta de nacimiento de la o el aspirante.

• El nombre de cinco escuelas cercanas a su domicilio, así como el municipio y la colonia o localidad donde se ubican, consultando el siguiente enlace: seduc.edomex.gob.mx/sis/catalogoct/

• Dirección de correo electrónico de la madre, padre o tutor que realiza el trámite.

• En caso de que la o el menor cuente con hermana(o) gemela(o), o que ingrese al mismo grado, se deberá realizar un trámite para cada uno.

• Si tiene hermana(o) en alguna de las escuelas seleccionadas como opciones, favor de proporcionar la CURP de este al momento de realizar el trámite.

• Realizar el proceso de preinscripción en una computadora para descargar e imprimir su ficha y posteriormente consultar los resultados con el folio o CURP.

En el caso de la CDMX, las preinscripciones ya iniciaron y se realizan de acuerdo con la letra inicial del primer apellido; el trámite se realizará en línea desde la página oficial https://www.aefcm.gob.mx/preinscripciones-gobmx/

Fechas por inicial

13 al 15 de enero: A y B

16, 19 y 20 de enero: C

21 al 23 de enero: D, E y F

26 al 28 de enero: G

29 y 30 de enero: H, I, J y K

3 al 5 de febrero: L6,

9 y 10 de febrero: M

11 al 13 de febrero: N, Ñ, O y P

16 al 20 de febrero: Q, R, S y T

23 al 27 de febrero: U, V, W, X, Y y Z

En caso de no haber realizado el registro de preinscripción en el día sugerido conforme a la letra inicial del primer apellido, se podrá realizar cualquier otro día dentro del periodo establecido en el calendario de la convocatoria.