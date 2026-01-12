Dos implicados en el homicidio de Carlos Manzo son detenidos

De acuerdo con las investigaciones, Samuel entregó información sobre los movimientos del alcalde, incluyendo horarios y lugares que frecuentaba. Además, se descubrió que fue él quien envió una fotografía a Josué Elogio “N”, con detalles sobre la concentración en la explanada, información que terminó en el chat de un grupo criminal liderado por Jorge Armando “N”, “El Licenciado”, quien se presume fue el autor intelectual del asesinato.

Josué Elogio “N”, el “Viejito”, trabajaba como taxista y fue detenido el 9 de enero. Tras su captura, se realizaron tres cateos en propiedades de Uruapan vinculadas a ambos detenidos, donde se hallaron drogas y ocho equipos de comunicación que aportan nuevos elementos a la investigación.

Ambos detenidos enfrentan cargos por homicidio calificado y lesiones calificadas. Estas detenciones se suman a otras cinco previas por el mismo caso, entre ellas las de Jorge Armando “N”, “El Licenciado”, líder de la célula criminal; Ricardo “N”, encargado de trasladar a los agresores; Jaciel Antonio “N”, “El Pelón”, reclutador del grupo; Gerardo “N”, colaborador de la célula, y Alejandro Baruc “N”, el “ K-OZ”, líder de otra célula vinculada a delitos como homicidios, extorsión y narcomenudeo.

Por su parte, el fiscal de Michoacán, Carlos Torres Piña, aclaró que Samuel “N” fue detenido el 8 de enero para rendir declaración sobre el asesinato y que ya se cumplimentó la orden de aprehensión en su contra por homicidio calificado. En cuanto a Josué Elogio “N”, detalló que su captura se produjo el viernes pasado.

El fiscal también se refirió a la detención de Yesenia Méndez Rodríguez, secretaria particular del alcalde, quien fue requerida únicamente para una entrevista como parte de las diligencias realizadas con otros funcionarios municipales.