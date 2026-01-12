Publicidad

México

Dos implicados en el homicidio de Carlos Manzo son detenidos

El secretario Omar García Harfuch explicó que uno de los detenidos era director de Relaciones Públicas y Protocolo en el municipio de Uruapan.
lun 12 enero 2026 12:46 PM
Imagen ilustrativa. Grecia Quiroz tomó protesta en el Congreso se Michoacán como nueva alcaldesa de Uruapan, luego del asesinato de su esposo Carlos Manzo. (Cuartoscuro/Rogelio Morales Ponce)

El gabinete de seguridad informó sobre la detención de dos individuos relacionados con el homicidio del exalcalde de Uruapan, Michoacán, Carlos Manzo. Samuel “N” y Josué Elogio “N”, el “Viejito”, fueron arrestados tras reconocer que tenían conocimiento del asesinato 15 días antes de su ejecución y que proporcionaron información crucial para su perpetración.

En conferencia de prensa, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, explicó que Samuel “N” era director de Relaciones Públicas y Protocolo en el municipio de Uruapan.

De acuerdo con las investigaciones, Samuel entregó información sobre los movimientos del alcalde, incluyendo horarios y lugares que frecuentaba. Además, se descubrió que fue él quien envió una fotografía a Josué Elogio “N”, con detalles sobre la concentración en la explanada, información que terminó en el chat de un grupo criminal liderado por Jorge Armando “N”, “El Licenciado”, quien se presume fue el autor intelectual del asesinato.

Josué Elogio “N”, el “Viejito”, trabajaba como taxista y fue detenido el 9 de enero. Tras su captura, se realizaron tres cateos en propiedades de Uruapan vinculadas a ambos detenidos, donde se hallaron drogas y ocho equipos de comunicación que aportan nuevos elementos a la investigación.

Estados

Liberan a secretaria particular de Grecia Quiroz, presuntamente detenida por homicidio de Manzo

Ambos detenidos enfrentan cargos por homicidio calificado y lesiones calificadas. Estas detenciones se suman a otras cinco previas por el mismo caso, entre ellas las de Jorge Armando “N”, “El Licenciado”, líder de la célula criminal; Ricardo “N”, encargado de trasladar a los agresores; Jaciel Antonio “N”, “El Pelón”, reclutador del grupo; Gerardo “N”, colaborador de la célula, y Alejandro Baruc “N”, el “ K-OZ”, líder de otra célula vinculada a delitos como homicidios, extorsión y narcomenudeo.

Por su parte, el fiscal de Michoacán, Carlos Torres Piña, aclaró que Samuel “N” fue detenido el 8 de enero para rendir declaración sobre el asesinato y que ya se cumplimentó la orden de aprehensión en su contra por homicidio calificado. En cuanto a Josué Elogio “N”, detalló que su captura se produjo el viernes pasado.

El fiscal también se refirió a la detención de Yesenia Méndez Rodríguez, secretaria particular del alcalde, quien fue requerida únicamente para una entrevista como parte de las diligencias realizadas con otros funcionarios municipales.

Por su presunta relación con el homicidio de Carlos Manzo, Yesenia Méndez Rodríguez, secretaria particular de la alcaldesa de Uruapan, Grecia Quiroz García, fue detenida el viernes y puesta en libertad el sábado pasado tras rendir su declaración ante el Ministerio Público local, pues no se acreditaron elementos suficientes para mantenerla bajo custodia.

A pesar de que el nombre de la funcionaria apareció formalmente en el Registro Nacional de Detenciones (RND), la funcionaria no contaba con una orden de aprehensión en su contra.

De acuerdo con el RND, Méndez Rodríguez fue detenida el jueves 8 de enero, en las inmediaciones de la Casa de Cultura, la cual era utilizada por Carlos Manzo para trabajar.

