René Valencia, líder de Revolución Social y excandidato del PRI, es atacado en Michoacán

En una segunda transmisión, la esposa de Valencia, describió cómo los atacantes siguieron disparando al vehículo. “Nos están tirando, este es el segundo ataque de la noche”, explicó.

Alrededor de las 20:00 horas, Memo Valencia, hermano de René y dirigente estatal del PRI en Michoacán, pidió ayuda en redes sociales para que las autoridades acudieran al rescate de su hermano y su equipo.

El ataque fue llevado a cabo por individuos a bordo de una camioneta. Durante los minutos posteriores al incidente, René Valencia continuó transmitiendo en vivo, pidiendo apoyo y alertando sobre la situación de sus escoltas, quienes se enfrentaron a los agresores para proteger a los dirigentes.

Elementos del Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y la Guardia Civil fueron desplegados en la zona para localizar a las víctimas y reforzar la seguridad en las comunidades cercanas. Las autoridades confirmaron que los afectados no sufrieron lesiones y que los escoltas asignados a René Valencia por el Mecanismo Federal de Protección a Defensores de Derechos Humanos, Activistas y Periodistas también fueron localizados y puestos a salvo.

La Secretaría de Seguridad de Michoacán informó que se reforzaron las acciones operativas en Jarácuaro y comunidades cercanas para dar con los responsables del ataque.

Horas más tarde, Memo Valencia confirmó que su hermano estaba a salvo y bajo el resguardo del Ejército. Agradeció el apoyo de las autoridades en todos los niveles.

El ataque contra René Valencia fue condenado por diversas figuras políticas. El presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno, rechazó la agresión, calificándola de cobarde. Además, destacó la impunidad con la que actúan los criminales en Michoacán.

Moreno también criticó la falta de acción del gobierno estatal y federal, acusando a Morena de convertir al estado en un lugar donde “el crimen actúa sin miedo y con total impunidad”.

Condeno con absoluta firmeza el cobarde ataque armado contra René Valencia, hermano de @MemoValenciaR, Presidente del @CDEPRIMICH. Fue emboscado mientras transitaba entre Pátzcuaro y Erongarícuaro.



Por fortuna, logró salir con vida. Pero el mensaje es brutal: en Michoacán, el… — Alejandro Moreno (@alitomorenoc) January 11, 2026

René Valencia, líder de Revolución Social y excandidato a la presidencia municipal de Morelia por el PRI, es conocido por su trabajo en defensa de los derechos de diversas comunidades en Michoacán.