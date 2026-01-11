Publicidad

México

René Valencia, líder de Revolución Social y excandidato del PRI, es atacado en Michoacán

Durante el ataque, René Valencia y su esposa realizaron transmisiones en vivo desde la cuenta oficial de la organización Revolución Social en redes sociales.
dom 11 enero 2026 11:20 AM
Memo Valencia, dirigente del PRI en Michoacán, confirmó que su hermano estaba a salvo y bajo el resguardo del Ejército. Agradeció el apoyo de las autoridades en todos los niveles. (Especial)

René Valencia, líder de Revolución Social, sufrió un ataque armado la noche del sábado mientras viajaba a bordo de una camioneta entre las localidades de Pátzcuaro y Erongarícuaro, en Michoacán. El incidente ocurrió a la altura de la comunidad Jarácuaro, municipio de Erongarícuaro, cuando un grupo armado abrió fuego en contra de su vehículo y el de sus escoltas.

Durante el ataque, René Valencia y su esposa realizaron transmisiones en vivo desde la cuenta oficial de la organización en redes sociales. En las transmisiones, Valencia relató cómo un grupo armado los emboscó mientras trataban de huir. “Nos acaban de emboscar, un grupo armado. No sabemos cómo están los muchachos que nos acompañaban", dijo mientras intentaba evadir a los agresores.

En una segunda transmisión, la esposa de Valencia, describió cómo los atacantes siguieron disparando al vehículo. “Nos están tirando, este es el segundo ataque de la noche”, explicó.

Alrededor de las 20:00 horas, Memo Valencia, hermano de René y dirigente estatal del PRI en Michoacán, pidió ayuda en redes sociales para que las autoridades acudieran al rescate de su hermano y su equipo.

El ataque fue llevado a cabo por individuos a bordo de una camioneta. Durante los minutos posteriores al incidente, René Valencia continuó transmitiendo en vivo, pidiendo apoyo y alertando sobre la situación de sus escoltas, quienes se enfrentaron a los agresores para proteger a los dirigentes.

Elementos del Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y la Guardia Civil fueron desplegados en la zona para localizar a las víctimas y reforzar la seguridad en las comunidades cercanas. Las autoridades confirmaron que los afectados no sufrieron lesiones y que los escoltas asignados a René Valencia por el Mecanismo Federal de Protección a Defensores de Derechos Humanos, Activistas y Periodistas también fueron localizados y puestos a salvo.

La Secretaría de Seguridad de Michoacán informó que se reforzaron las acciones operativas en Jarácuaro y comunidades cercanas para dar con los responsables del ataque.

Horas más tarde, Memo Valencia confirmó que su hermano estaba a salvo y bajo el resguardo del Ejército. Agradeció el apoyo de las autoridades en todos los niveles.

El ataque contra René Valencia fue condenado por diversas figuras políticas. El presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno, rechazó la agresión, calificándola de cobarde. Además, destacó la impunidad con la que actúan los criminales en Michoacán.

Moreno también criticó la falta de acción del gobierno estatal y federal, acusando a Morena de convertir al estado en un lugar donde “el crimen actúa sin miedo y con total impunidad”.

René Valencia, líder de Revolución Social y excandidato a la presidencia municipal de Morelia por el PRI, es conocido por su trabajo en defensa de los derechos de diversas comunidades en Michoacán.

Liberan a secretaria de Carlos Manzo

Yesenia Méndez Rodríguez, quien se desempeñó como secretaria particular del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, fue liberada este sábado tras ser detenida el jueves pasado.

La noticia de su liberación fue confirmada por la misma Méndez Rodríguez a través de una publicación en su cuenta de Facebook, donde agradeció a quienes le brindaron su apoyo.

"Gracias a todos los amigos por sus buenos deseos y a Dios por permitirme estar con mi familia", escribió junto a una imagen en la que aparece acompañada de sus hijas.

Según fuentes municipales, la secretaria fue puesta en libertad luego de comparecer ante autoridades ministeriales.

