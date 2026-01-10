La amenaza silenciosa de Yucatán: cómo las mega granjas porcícolas ponen en jaque al agua de la región

Yucatán, un territorio vulnerable

Los problemas de contaminación atribuidos a la granjas porcícolas se agravan por las propias características geográficas de Yucatán.

En el estado no existen ríos superficiales; toda el agua que abastece a las comunidades, a la ciudad de Mérida y a la industria proviene del acuífero subterráneo. Este forma parte de un sistema kárstico compuesto por rocas como la cal y el yeso, el cual es altamente permeable y está interconectado por cenotes, grietas y cavernas.

Esta condición convierte al acuífero en un sistema extremadamente vulnerable, pues cualquier contaminante que se infiltra en el suelo puede llegar rápidamente al agua que consumen miles de personas.

En este contexto, la descarga de millones de litros de aguas residuales generadas por la porcicultura industrial ha encendido alertas.

Vista aérea de una granja porcícola en Yucatán: una sola instalación puede generar hasta 1.5 millones de litros de aguas residuales al día. (Foto: Hector Vivas/Getty Images)

En junio de 2025, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) informó que 186 granjas porcícolas en Yucatán estaban integradas en el Registro Público de Derechos de Agua (REPDA).

La autoridad detalló además que estas instalaciones generaban alrededor de 11 millones de metros cúbicos de aguas residuales al año, lo que representa cerca del 1% del total que se vierte al acuífero por todos los usos.

Asimismo, 116 granjas —que producen 7.3 millones de metros cúbicos— reportaron reutilizar sus aguas residuales tratadas para riego agrícola. Sin embargo, estos datos contrastan con los hallazgos de organizaciones ambientales.

En 2023, la organización Mercy For Animals Latinoamérica identificó, mediante un análisis satelital, al menos 872 posibles mega granjas de cerdos en Yucatán, muchas de ellas ubicadas dentro de Áreas Naturales Protegidas, algunas reconocidas como Sitios Ramsar o humedales declarados de importancia internacional.

Años antes, en 2020, Greenpeae México documentó la existencia de 257 granjas porcícolas en el estado, de las cuales hasta entonces solo 22 contaban con Manifestación de Impacto Ambiental. Es decir, más del 90% operaba sin autorización ambiental, pese al riesgo que implica para uno de los sistemas hídricos más importantes del país.

“La instalación de estas mega granjas ejerce una presión enorme sobre los ecosistemas, especialmente en una región tan vulnerable como la península de Yucatán”, ha advertido Greenpeace, al señalar además la deforestación de al menos 11,000 hectáreas de selva asociada a la expansión de la industria porcícola.

“No es progreso, es una herencia de contaminación”

En la comunidad maya de Santa María Chí, ubicada a poco más de 20 kilómetros de Mérida, los impactos que estas granjas tienen se viven diariamente. Ahí opera desde hace más de 30 años la granja porcícola industrial San Gerardo, la cual es operada por la empresa Pecuaria Peninsular, cuyos efectos —aseguran sus habitantes— se intensificaron con la expansión del número de animales y naves, pues se estima que llegó a albergar a más de 49,000 cerdos.

En entrevista, Wilberth Nahuat Puc, comisario municipal y defensor ambiental de esta comunidad, así como Candelario Collí Sansores, activista del municipio Halachó, integrantes de la Red de defensa del agua y territorio maya, To’one Ja’o’on, Somos Agua —que agrupa a representantes de 21 comunidades mayas—, denunciaron que la operación de megagranjas, entre ellas las de Kekén, filial de Grupo Kuo —el mayor exportador de carne de cerdo de México—, han provocado daños ambientales, afectaciones a la salud y una creciente vulneración de los derechos colectivos.

Nahuat relató que la crisis ambiental en Santa María Chí, derivada de la operación de la granja se agudizó en mayo de 2023, cuando comenzaron quemas de excretas porcícolas dentro de las instalaciones.

“Eso generó humo tóxico. Niños, adultos y personas mayores empezaron a enfermarse de las vías respiratorias. Lo vivimos como una contingencia de salud”, recordó.

A partir de entonces, la comunidad documentó los impactos con fotografías, videos y vuelos de drones. También comenzaron a hacerse visibles otros daños: pozos contaminados, árboles frutales que dejaron de producir, hortalizas que ya no crecen y animales domésticos con lesiones en la piel.

Antes sembrábamos cítricos, milpa, hortalizas. Hoy muchas casas ya no producen nada. El agua del pozo ya no sirve ni para beber ni para regar" Wilberth Nahuat.

Ante estas afectaciones el comisario de Santa María Chai resaltó el trabajo organizado y comunitario que se ha realizado en la región con el propósito de exigir el derecho que niños y adultos tienen a vivir en un medio ambiente sano, una lucha que dijo, no busca una beneficio personal sino por la salud de quienes ahí habitan y que heredarán a futuras generaciones.

"Apesta a diario, no se puede entender en la noche porque al día siguiente apesta la ropa cerdo, en las mañanas a llevar a los niños es terrible, estar oliendo el olor a mierda de cerdo...hay mosca, moscos, o sea, hay gente que viene a visitar familiares, que vienen a visitar la comunidad y da vergüenza que digan cómo puedes vivir aquí. Apesta diario pero pues nosotros como somos habitantes de aquí, pues lo sentimos algo normal porque ya estamos acostumbrados", dijo.