Activistas denuncian que el Tren Maya es un “caballo de Troya” para la Selva Maya

“El Tren Maya es un caballo de Troya”

Desde el inicio de la construcción del Tren Maya en 2018, los defensores de la selva advirtieron lo que vendría: extracción de recursos naturales, deforestación, contaminación y desplazamientos. Problemas que, en sus palabras, se han agravado año con año.

“Sabíamos que en cuanto talaran el primer árbol, construyeran caminos o contaminaran el acuífero, se desencadenaría un proceso de destrucción. Hoy, con el tren ilegal y ecocida dentro de la selva, lo que vemos es una devastación estimulada: invasiones, proyectos inmobiliarios que se anuncian sin pudor en redes sociales bajo el lema de ‘ven a vivir en la selva’, aunque eso implique talar, ahuyentar fauna a golpes y tratar un cenote como si fuera una alberca”, comentó Pepe Tiburón, quien también es integrante del colectivo Sélvame del Tren.

El Tren Maya atraviesa la Selva Maya, uno de los ecosistemas más biodiversos del planeta y hogar del jaguar. Ambientalistas han denunciado que esta obra lejos de traer bienestar, ragmenta hábitats, desplaza comunidades y amenaza especies en peligro de extinción. (Foto: RODRIGO OROPEZA/AFP)

Pedro Uc Be, defensor maya del derecho a la tierra y miembro de la Asamblea de Defensores del Territorio Maya Múuch’ Xíinbal, reprochó además que este megaproyecto ha significado justo lo contrario a la promesa oficial de desarrollo.

“Con su entrada se destruyen cenotes, se arrasa con la selva, se desampara a los animales y se genera un impacto negativo en la naturaleza. El gobierno dice que hace el bien, pero como canta Arjona, aquí no es bueno el que ayuda, sino el que no jode”, señaló.

El panorama, lamentó el defensor, es crítico. “Hemos encontrado selvas devastadas, cenotes destruidos, pueblos inseguros, desapariciones forzadas, mujeres violentadas, desempleo y desplazamiento. Eso es lo que tenemos hoy”, dijo.

La construcción del Tren Maya inició en diciembre de 2018 y fue inaugurado en su totalidad en diciembre de 2024. Para abril de 2025, la presidenta Claudia Sheinbaum puso en marcha la construcción de infraestructura de carga del tren con el objetivo de transportar mercancías y fortalecer el desarrollo del sureste.

El megaproyecto recorre 1,554 kilómetros en Tabasco, Campeche, Chiapas, Yucatán y Quintana Roo. Incluye seis hoteles ya en operación y se prevé que para 2028 cuente con un sistema de carga integrado por 10 complejos y cinco terminales intermodales.

Pedro Uc calificó así que el Tren Maya es un “caballo de Troya”, que disfrazado de una obra que supuestamente traería bienestar y beneficios a las comunidades mayas, en realidad atrajo devastación y afectaciones socioambientales.

“Ellos dijeron que todas las comunidades de la península de Yucatán iban a ser beneficiadas por el tren con mejor salud, mejor vivienda, mejores empleos, mejores escuelas. ¿Dónde está eso? Que me muestren una sola comunidad, no quiero muchas, solo una, que haya mejorado su vida al 100% desde 2018”, reprochó.

Para el poeta la devastación tiene un trasfondo político y económico que trasciende al propio Tren Maya.