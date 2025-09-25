Veracruz y Yucatán arrancan despidos judiciales; "es arbitrario", reclaman

La razón, advierten, es que no se está respetando el “candado” de protección de derechos laborales de los trabajadores judiciales que se incluyó en la Reforma Judicial.

Además, en 19 estados hubo elección judicial local y en algunos todavía no comienza la transición.

A nivel federal se registran despidos de personal en órganos jurisdiccionales de Boca del Río y Xalapa, en Veracruz, y en al menos un juzgado auxiliar de Sinaloa.

También hubo despidos en lo que fuera el Consejo de la Judicatura de Yucatán y existe la advertencia de puestas a disposición de personal judicial local en Chihuahua.

“Veracruz es el estado en donde se están conociendo más de estos casos, por la cercanía”, indica Alan Torres, de la Coalición de Circuitos Unidos, una organización de trabajadores del Poder Judicial de la Federación (PJF).

“Pero hasta el momento yo lo que tengo visto por comentarios y referencias de otros compañeros a nivel nacional, es que los titulares electos llegaron con una consigna, que es hacer funcionar la reforma como sea".

En entrevista con Expansión Política, Torres advierte que los nuevos juzgadores electos también llegaron con la consigna de "amedrentar" al personal para desactivar posibles manifestaciones en contra de la salida de personal.

“Quieren sacar números, quieren sacar asuntos, quieren producir más por decirlo de alguna forma, o sea, sacar más sentencias y pues no les importa llevarse los derechos de las personas ¿no? Llegaron con la consigna también de amedrentar al personal para que no suceda lo del año pasado”, dice al recordar las protestas contra la reforma judicial de 2024.

“De cierta forma es como dar un manotazo en el escritorio diciendo: 'aquí los que mandamos somos nosotros'".

Al igual de la Coalición de Circuitos Unidos, otras organizaciones ya levantaron la voz por la baja de trabajadores sin valorar sus capacidades ni tomar en cuenta los años de experiencia judicial.

Entre ellas, el Colegio de Secretarios y Actuarios de la Judicatura, el Sindicato Nacional de Renovación al Servicio de los Trabajadores del PJF, el Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial y la Colectiva Sororidad Judicial Federal.

Se trata de despidos arbitrarios, se desconocen los contratos de trabajadores de base y todo apunta a una pérdida de capital humano que se ha formado durante años, eso solo puede afectar al sistema de justicia”. Francisco Javier López, Colegio de Secretarios y Actuarios.

Jesús Gilberto González Pimentel, secretario general del Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial, incluso informó en un video que contactó a la magistrada del nuevo Tribunal de Disciplina, Celia Maya, para plantearle esta problemática.

“Se comprometió a requerir informes a los responsables y llevar el caso al Tribunal de Disciplina Judicial. En el Sindicato estaremos vigilantes para que nadie con base sea obligado a presentar una renuncia”, dijo.

Abren 'candado' de protección laboral

Desde antes de la aprobación de la Reforma Judicial, organizaciones de trabajadores y expertos alertaron que se podía afectar la estabilidad laboral de miles de trabajadores del Poder Judicial de la Federación y de los tribunales estatales.

El 6 de junio de 2024, empleados judiciales incluso enviaron una carta a la entonces virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum, en la que le expresaron la preocupación de más de 32,000 trabajadores sindicalizados por sus trabajos, prestaciones y, en su caso, liquidaciones o pensiones.