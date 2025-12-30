Los accidentes del Tren Interoceánico: una cronología de fallas en seguridad desde 2024

Publicidad

Accidentes del Tren Interoceánico desde 2024: una cronología de fallas en seguridad

El Tren Interoceánico es una de las obras insignias que propuso Andrés Manuel López Obrador para el desarrollo del sur del país.
mar 30 diciembre 2025 01:34 PM
El Tren Interoceánico cruza el punto más estrecho del país desde la costa del Golfo hasta el Océano Pacífico, en Salina Cruz, Oaxaca, México. (Foto: Presidencia/Reuters)

El Tren Interoceánico del Istmo de Tehuantepec acumula incidentes desde su inauguración parcial durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador.

El proyecto, operado por la Secretaría de Marina (Semar), ha enfrentado descarrilamientos y choques con tráilers, pipas y taxis en cruces a nivel. El evento más grave ocurrió el domingo pasado, cuando un convoy se descarriló y provocó la muerte de 13 personas.

El primer incidente ocurrió el 12 de septiembre de 2024. Un automóvil particular fue arrastrado por un convoy del Tren Interoceánico, cuando este cruzaba la vía férrea, lo que provocó lesiones en dos personas.

El vehículo tipo Versa se encontraba sobre las vías que dividen los municipios de Oteapan con Chinameca. El chófer no se percató del tren, por lo que su auto fue impactado y arrastrado más de 20 metros. La unidad quedó parcialmente destruida.

El 25 de junio de 2025 se registró otro accidente. El Tren chocó una unidad de transporte público en el municipio de Salto de Agua, Chiapas.

descarrila-tren-interoceanico.jpg
Secretario de Marina e hijo de AMLO, figuras clave en la supervisión del Tren Interoceánico

Testigos señalaron en esa ocasión, que a pesar de los avisos sonoros del Tren, el chófer del transporte público decidió cruza, lo que provocó el choque. En esta camioneta Urvan blanca no viajaban pasajeros, solo iba el conductor, quien resultó ileso.

Tras el incidente, el Tren continuó su recorrido y vecinos de la zona ayudaron al conductor a mover el vehículo hasta la parada oficial del transporte público.

El 10 julio de 2025, un tren chocó contra un tráiler en Macuspana, Tabasco, cerca de la estación Pino Suárez, dañando la locomotora. El saldo fue blanco, pero el incidente evidenció las fallas en cruces viales de alto riesgo.

“Afortunadamente, no se reportan personas con lesiones de gravedad ni pérdidas de vidas humanas que lamentar”, señaló la Marina en esa ocasión.

Este accidente se originó cuando el chófer del tráiler intentó ganarle el paso al Tren. Aunque el frente de la locomotora se dañó por este impacto, no se descarriló.

Dos semanas después se registró otro choque. Este fue el 27 de julio de 2025, cuando el Tren Interoceánico arrolló un automóvil y lo arrastró algunos metros, lo que ocasionó la lesión de dos personas -una mujer adulta y un menor de edad-, quienes fueron trasladados a un hospital.

El incidente ocurrió cuando el chófer del taxi cruzaba la vía férrea de Abraham Zabludovsky en la colonia Santa Rosa, en el mismo municipio tabasqueño, y sin escuchar la alerta de la locomotora. El vehículo transportaba a tres personas, quienes se dirigían a un aeropuerto. No hubo heridos.

Otro incidente ocurrió hace unos días, el 20 de diciembre de 2025 en la Línea FA, entre Coatzacoalcos y Pakal-Na, Chiapas, cuando un tren con 148 pasajeros colisionó contra una pipa que transportaba asfalto.

Esta pipa intentó ganarle el cruce al Tren, pero debido a la velocidad en la que iba el segundo, se produjo el impacto y el conductor del vehículo de carga resultó lesionado, por lo que fue trasladado al hospital por fracturas.

Esa vez, el choque –a la altura del kilómetro 174, donde se ubica la Estación Cardona- provocó un descarrilamiento del Tren, por lo que el tramo fue cerrado de forma temporal y los pasajeros fueron evacuados y trasladados al municipio de Huimanguillo, Tabasco.

Estos eventos preceden al descarrilamiento de este 28 de diciembre de 2025 que dejó 13 muertos y 98 heridos. Este accidente ocurrió cerca del poblado de Nizanda, en la región de Oaxaca.

Hasta ahora se conoce por qué se descarriló el Tren. La presidenta Claudia Sheinbaum señaló que la Fiscalía General de la República (FGR) ya investiga los motivos de este accidente.

Comunidades indígenas del Istmo han resistido el proyecto desde 2019 por falta de consultas previas, por la criminalización de defensores y por daños ambientales en 79 municipios.

Además, organizaciones reportan al menos ocho accidentes desde 2023, incluyendo deslaves y objetos en vías, con 241 incidentes en los primeros seis meses de 2024, lo que genera demandas para auditar el megaproyecto emblemático y mayor supervisión militar.

El Tren Interoceánico es una de las obras insignias del gobierno morenista, pues fue construido durante el mandato de Andrés Manuel López Obrador con el fin de detonar el desarrollo del sur del país.

El Tren cuenta con tres líneas ferroviarias ubicadas en diferentes puntos del suroeste del país. Una es la Línea Z, la cual es administrada por la Secretaría de Marina de México, tiene una extensión de 212 kilómetros entre Coatzacoalcos, Veracruz, y Salina Cruz, Oaxaca.

La segunda es la Línea FA, la cual conecta Coatzacoalcos, Veracruz, con Palenque, Chiapas, y Roberto Ayala, Tabasco, por medio de 310 kilómetros de vías ferroviarias.

Y la tercera es la Línea K, la cual une Ciudad Ixtepec, Oaxaca, con Ciudad Hidalgo, Chiapas, en un trayecto de 476 kilómetros.

