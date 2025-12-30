Los accidentes del Tren Interoceánico: una cronología de fallas en seguridad desde 2024

El primer incidente ocurrió el 12 de septiembre de 2024. Un automóvil particular fue arrastrado por un convoy del Tren Interoceánico, cuando este cruzaba la vía férrea, lo que provocó lesiones en dos personas.

El vehículo tipo Versa se encontraba sobre las vías que dividen los municipios de Oteapan con Chinameca. El chófer no se percató del tren, por lo que su auto fue impactado y arrastrado más de 20 metros. La unidad quedó parcialmente destruida.

El 25 de junio de 2025 se registró otro accidente. El Tren chocó una unidad de transporte público en el municipio de Salto de Agua, Chiapas.

Testigos señalaron en esa ocasión, que a pesar de los avisos sonoros del Tren, el chófer del transporte público decidió cruza, lo que provocó el choque. En esta camioneta Urvan blanca no viajaban pasajeros, solo iba el conductor, quien resultó ileso.

Tras el incidente, el Tren continuó su recorrido y vecinos de la zona ayudaron al conductor a mover el vehículo hasta la parada oficial del transporte público.

El 10 julio de 2025, un tren chocó contra un tráiler en Macuspana, Tabasco, cerca de la estación Pino Suárez, dañando la locomotora. El saldo fue blanco, pero el incidente evidenció las fallas en cruces viales de alto riesgo.

“Afortunadamente, no se reportan personas con lesiones de gravedad ni pérdidas de vidas humanas que lamentar”, señaló la Marina en esa ocasión.

Este accidente se originó cuando el chófer del tráiler intentó ganarle el paso al Tren. Aunque el frente de la locomotora se dañó por este impacto, no se descarriló.

Dos semanas después se registró otro choque. Este fue el 27 de julio de 2025, cuando el Tren Interoceánico arrolló un automóvil y lo arrastró algunos metros, lo que ocasionó la lesión de dos personas -una mujer adulta y un menor de edad-, quienes fueron trasladados a un hospital.

El incidente ocurrió cuando el chófer del taxi cruzaba la vía férrea de Abraham Zabludovsky en la colonia Santa Rosa, en el mismo municipio tabasqueño, y sin escuchar la alerta de la locomotora. El vehículo transportaba a tres personas, quienes se dirigían a un aeropuerto. No hubo heridos.

Otro incidente ocurrió hace unos días, el 20 de diciembre de 2025 en la Línea FA, entre Coatzacoalcos y Pakal-Na, Chiapas, cuando un tren con 148 pasajeros colisionó contra una pipa que transportaba asfalto.

Esta pipa intentó ganarle el cruce al Tren, pero debido a la velocidad en la que iba el segundo, se produjo el impacto y el conductor del vehículo de carga resultó lesionado, por lo que fue trasladado al hospital por fracturas.

Esa vez, el choque –a la altura del kilómetro 174, donde se ubica la Estación Cardona- provocó un descarrilamiento del Tren, por lo que el tramo fue cerrado de forma temporal y los pasajeros fueron evacuados y trasladados al municipio de Huimanguillo, Tabasco.

Estos eventos preceden al descarrilamiento de este 28 de diciembre de 2025 que dejó 13 muertos y 98 heridos. Este accidente ocurrió cerca del poblado de Nizanda, en la región de Oaxaca.