EU interviene en Venezuela y México queda bajo la lupa: lo que viene con la presión por los cárteles

“Va a haber mucha mayor presión hacia México. No veo ahorita un tema de intervención militar ni injerencia desde una perspectiva bélica… pero, ya lo dijo el sábado Trump, que también habría que mirar a México. En estas circunstancias, más allá de que Estados Unidos mire a México, (el propio) México tendría que mirar a México y como dice el dicho popular, ‘cuando veas las barbas de tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar’”, advierte Alberto Guerrero, experto en seguridad pública.

Desde México, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que no ve el riesgo de una intervención de Estados Unidos y consideró que las constantes amenazas de Trump solo responden a una forma en que se comunica el mandatario.

“Si no hubiera comunicación de ningún tipo, si no tuviéramos colaboración, si no se hubiera referido el propio secretario Rubio, la propia vocera del gobierno de los Estados Unidos, el propio presidente Trump a la buena relación que tenemos y a la coordinación que hay, pues a lo mejor sí no hubiera ninguna comunicación, estaríamos preocupados, ¿no?”, dijo la presidenta en su conferencia matutina.

La presidenta Claudia Sheinbaum rechazó cualquier tipo de intervención de Estados Unidos en México. (Foto: Presidencia de México.)

De las amenazas a los hechos

Trump escaló su discurso a los hechos. En el primer año de su actual mandato, como parte de su lucha contra las drogas, designó a ocho cárteles como organizaciones terroristas, atacó a embarcaciones en el Caribe que presuntamente transportaban drogas (lo que dejó más de 100 muertos) y recientemente nombró al fentanilo como arma de destrucción masiva.

Alejandro Martínez, experto en seguridad y profesor de la Universidad La Salle, advierte que el discurso de Trump no puede ser subestimado, pues su lucha contra los cárteles y la droga no se ha limitado a narcoembarcaciones en el Caribe.

“La fuerza naval estadounidense en el Caribe ha destruido lanchas que transportaban supuestamente narcóticos, pero también ha destruido narcolanchas en el Pacífico, cerca de las aguas territoriales mexicanas, es decir, Estados Unidos ya está realizando esa misma estrategia cerca de las aguas mexicanas…Entonces no se puede descartar que en un momento determinado de que pudieran realizarse operaciones de esa misma naturaleza con México”, sostiene.

El combate de Trump contra las drogas puso en la mira a México debido a que seis de los cárteles y otras organizaciones designadas como terroristas extranjeras y terroristas globales operan en México: el Cártel de Sinaloa, el Cártel Jalisco Nueva Generación, Cártel del Noreste, Cárteles Unidos, La Nueva Familia Michoacana y el Cártel del Golfo. Además, porque México es uno de los países clave en la producción y tráfico de fentanilo hacia Estados Unidos, misma que ya es considerada "arma de destrucción masiva".

Lo anterior alerta sobre la posibilidad de algún tipo de intervención militar por parte de EU. El informe Top Risks 2026, de la consultora especializada en análisis de riesgo político Eurasia Group, sostiene que Trump podría realizar ataques directos contra carteles en territorio mexicano.

“La política de Trump también genera riesgos para México, a pesar de su inesperadamente sólida relación con la presidenta Claudia Sheinbaum y la sólida cooperación en materia de seguridad entre ambos países. El alineamiento con México se ha mantenido hasta ahora, pero depende de que Trump respete la soberanía de México”, dice el reporte.

Los ataques directos de Estados Unidos contra los cárteles en territorio mexicano siguen siendo posibles; Trump consideró esta opción al inicio de su mandato el año pasado. El éxito en Venezuela podría envalentonarlo. Reporte Top Risks 2026

Nicolás Maduro fue acusado por el gobierno de Trump de conspiración para el narcoterrorismo, conspiración para introducir cocaína en Estados Unidos y otros delitos relacionados con armas.

Los expertos consultados consideran que México está en condiciones incluso más complicadas que Venezuela al albergar a seis cárteles declarados terroristas, y de ser clave en la producción de fentanilo, pero tiene una salvaguarda: la cooperación con Estados Unidos.