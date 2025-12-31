Regreso a clases 2026: esta es la fecha oficial para alumnos de la SEP

Los estudiantes de educación básica disfrutan de un periodo vacacional correspondiente al fin de año; sin embargo, no regresarán de forma inmediata a las aulas en 2026, de acuerdo a lo que establece el calendario oficial de la Secretaría de Educación Pública (SEP).
Los niños ya no llegan a presumir sus Reyes a la escuela; esta es la fecha de regreso a clases en 2026
¿Cuándo regresan a clases?
De acuerdo con las fechas establecidas por las autoridades educativas, los alumnos de las escuelas de nivel preescolar, primaria y secundaria, deben regresar a las aulas el lunes 12 de enero de 2026, para continuar con el ciclo escolar 2025-2026, mismo que ya cuenta con más días de vacaciones. El documento detalla que los días 7, 8 y 9 de enero, los docentes tendrán talleres intensivos previo al regreso a dar clases.
Este 2025, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, dio a conocer sobre cambios en el calendario de la SEP para que los maestros tengan unos días más de vacaciones entrarán en vigor a partir del siguiente ciclo escolar, que es el correspondiente al ciclo 2025-2026.
Logros del 2025
El titular de la SEP, Mario Delgado Carrillo, destacó los logros en la dependencia en 2025, entre los cuales destacan los siguientes:
1.- La Beca Rita Cetina benefició a 5.6 millones de estudiantes de secundaria, y para 2026 se extenderá a las y los estudiantes de primaria de todo el país.
2.- Las preparatorias están más cerca de los hogares de las y los estudiantes, gracias a la construcción este año de 20 nuevos planteles, la ampliación de 33 más y la reconversión de 35 secundarias que no contaban con turno vespertino. “Con estas acciones, se abrieron 37,500 nuevos lugares”, destacó la SEP en un comunicado .
3.- La implementación de la Estrategia Nacional Vive Saludable, vive feliz, con la cual se erradicó la comida chatarra de las escuelas y se revisó a más de 7 millones de niñas y niños para integrar un Expediente Digital de Salud Escolar que contribuya a la prevención. En este marco, invitó a madres y padres de familia a llevar a sus hijas e hijos a las clínicas para dar seguimiento a las recomendaciones derivadas de las revisiones.
4.- El programa La Escuela es Nuestra (LEEN) que atendió a 68,000 escuelas de Educación Básica y, por primera vez, a 6,000 planteles de Educación Media Superior, lo que permitió que las y los estudiantes cuenten con espacios dignos y seguros.
5.- La distribución de más de 150 millones de Libros de Texto Gratuitos (LTG), los cuales llegaron oportunamente a todas las escuelas de las 32 entidades del país para el ciclo escolar 2025-2026.
6.- El arranque del Bachillerato Nacional, con nuevas materias que fortalecen la conciencia histórica, el pensamiento filosófico y las humanidades, así como la incorporación de nuevas carreras como Robótica e Inteligencia Artificial, lo que ha motivado a alumnas y alumnos de nivel Medio Superior a continuar con sus estudios.
7.- La ampliación de 126,000 nuevos lugares en Educación Superior, a lo que se suma el octavo logro, con la apertura de ocho nuevos planteles de la Universidad Nacional Rosario Castellanos (UNRC).
9.- La presentación de la plataforma digital SaberesMx, orientada a garantizar el derecho a la educación a lo largo de la vida. Destacó que esta iniciativa ya cuenta con su primer curso disponible.
10. La SEP y la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) concretaron el regreso de los Juegos Deportivos Nacionales Escolares, en los que participaron más de 20,000 estudiantes.