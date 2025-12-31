Regreso a clases 2026: esta es la fecha oficial para alumnos de la SEP

¿Cuándo regresan a clases?

De acuerdo con las fechas establecidas por las autoridades educativas, los alumnos de las escuelas de nivel preescolar, primaria y secundaria, deben regresar a las aulas el lunes 12 de enero de 2026, para continuar con el ciclo escolar 2025-2026, mismo que ya cuenta con más días de vacaciones. El documento detalla que los días 7, 8 y 9 de enero, los docentes tendrán talleres intensivos previo al regreso a dar clases.

Este 2025, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, dio a conocer sobre cambios en el calendario de la SEP para que los maestros tengan unos días más de vacaciones entrarán en vigor a partir del siguiente ciclo escolar, que es el correspondiente al ciclo 2025-2026.

https://calendarioescolar.sep.gob.mx/2025-2026 Calendario disponible en (Secretaría de Educación Pública (SEP).)

Logros del 2025

El titular de la SEP, Mario Delgado Carrillo, destacó los logros en la dependencia en 2025, entre los cuales destacan los siguientes:

1.- La Beca Rita Cetina benefició a 5.6 millones de estudiantes de secundaria, y para 2026 se extenderá a las y los estudiantes de primaria de todo el país.

2.- Las preparatorias están más cerca de los hogares de las y los estudiantes, gracias a la construcción este año de 20 nuevos planteles, la ampliación de 33 más y la reconversión de 35 secundarias que no contaban con turno vespertino. “Con estas acciones, se abrieron 37,500 nuevos lugares”, destacó la SEP en un comunicado .

3.- La implementación de la Estrategia Nacional Vive Saludable, vive feliz, con la cual se erradicó la comida chatarra de las escuelas y se revisó a más de 7 millones de niñas y niños para integrar un Expediente Digital de Salud Escolar que contribuya a la prevención. En este marco, invitó a madres y padres de familia a llevar a sus hijas e hijos a las clínicas para dar seguimiento a las recomendaciones derivadas de las revisiones.

4.- El programa La Escuela es Nuestra (LEEN) que atendió a 68,000 escuelas de Educación Básica y, por primera vez, a 6,000 planteles de Educación Media Superior, lo que permitió que las y los estudiantes cuenten con espacios dignos y seguros.

5.- La distribución de más de 150 millones de Libros de Texto Gratuitos (LTG), los cuales llegaron oportunamente a todas las escuelas de las 32 entidades del país para el ciclo escolar 2025-2026.

6.- El arranque del Bachillerato Nacional, con nuevas materias que fortalecen la conciencia histórica, el pensamiento filosófico y las humanidades, así como la incorporación de nuevas carreras como Robótica e Inteligencia Artificial, lo que ha motivado a alumnas y alumnos de nivel Medio Superior a continuar con sus estudios.

7.- La ampliación de 126,000 nuevos lugares en Educación Superior, a lo que se suma el octavo logro, con la apertura de ocho nuevos planteles de la Universidad Nacional Rosario Castellanos (UNRC).

9.- La presentación de la plataforma digital SaberesMx, orientada a garantizar el derecho a la educación a lo largo de la vida. Destacó que esta iniciativa ya cuenta con su primer curso disponible.

10. La SEP y la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) concretaron el regreso de los Juegos Deportivos Nacionales Escolares, en los que participaron más de 20,000 estudiantes.