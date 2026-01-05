De la Fuente retoma su cargo y pide a la ONU más determinación tras ataque a Venezuela

“Llamamos a la Organización de las Naciones Unidas, cuyo Consejo de Seguridad sesiona el día de hoy, a asumir cabalmente su responsabilidad y actuar con mayor determinación para generar condiciones que nos acerquen a una solución pacífica, sostenible y conforme al derecho internacional”, mencionó.

El canciller mencionó que la ONU es aún la principal estructura multilateral, no obstante, consideró que ahora se mostró “ineficiente” en tratar de contener los abusos.

“Apenas se logra alzar la voz para denunciar la cotidiana violación del derecho internacional. En lugar de haber creado un frente común en defensa del Estado de Derecho, la comunidad internacional se encuentra dividida y hoy proyecta, con más fuerza, desconfianza que solidaridad”, declaró.

Mencionó que las sanciones a la Corte Penal Internacional aumentan, pero su capacidad de acción para la rendición de cuentas disminuye, ya que –añadió– se crearon condiciones para narrativas que solo “miran hacia adentro y pretenden ignorar el entorno”.

Ante el personal diplomático acreditado en más de 100 países, respaldó la postura de la presidenta Claudia Sheinbaum sobre la autodeterminación de los pueblos y la no intervención en los asuntos internos de los países.

“La posición del gobierno de México es clara y contundente, condenamos las acciones militares ejecutadas unilateralmente y rechazamos enérgicamente la amenaza o el uso de la fuerza en contra de la integridad territorial de cualquier Estado”, sostuvo el canciller.

También pidió respeto al artículo dos de la Carta de la Organización de las Naciones Unidas, pues afirmó que el orden jurídico internacional se ve trastocado en la región a través del uso de la fuerza que pone en peligro la paz y la seguridad internacional.

El canciller comentó que América Latina y el Caribe son una zona de paz, la cual se debe preservar. En este sentido, dijo que México privilegiará el diálogo y la negociación como el único camino legítimo y eficaz para resolver diferencias.

Declaró que México está en la disposición de apoyar cualquier esfuerzo de facilitación del diálogo o acompañamiento que contribuya a preservar la paz regional y evitar un escalamiento mayor.

Asimismo, reiteró que el gobierno de Sheinbaum está a favor de la coordinación sin subordinación ni intervención, por lo que sostuvo que el país coopera con Estados Unidos para fortalecer la frontera norte y detener el tráfico de drogas.

La reaparición y mensaje de Juan Ramón de la Fuente se da después de que la madrugada del pasado 3 de enero, autoridades de Estados Unidos entraron a Venezuela para capturar al presidente de dicho país, Nicolás Maduro, junto a su esposa Cilia Flores. Ambas personas son señaladas de narcoterrorismo.

Políticos respaldan a Sheinbaum

No solo el canciller ofreció su posición frente a lo acontecida en Venezuela, también lo hicieron el presidente de la Suprema Corte de la Nación (SCJN), Hugo Aguilar, y la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada.

El ministro Hugo Aguilar dijo que no se puede permitir que la ley del más fuerte se imponga y conduzca los destinos de los países.

"Frente a los acontecimientos recientes, quiero expresar la convicción de todos los ministros en la apuesta por el marco jurídico que nos hemos dotado para resolver nuestra diferencias y construir una sociedad más justa", declaró antes de iniciar la sesión de la Corte.

Mientras tanto, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, respaldó el posicionamiento de la presidenta Claudia Sheinbaum ante la detención del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, por parte del Gobierno de Estados Unidos.

"Consideramos que es muy importante, hoy más que nunca, defender la soberanía nacional. Hoy más que nunca como país hacernos respetar", afirmó la mandataria de la Ciudad de México tras encabezar el reparto de Rosca de Reyes en el Ángel de la Independencia este lunes.

Brugada sostuvo que la estrategia de seguridad lanzada por el gobierno mexicano demuestra resultados.

"Reconocer el trabajo que se ha hecho en seguridad por parte del gabinete de la presidencia de la república, se ha logrado disminuir homicidios dolosos en más del 35%. Es decir, nos vamos a remitir a los hechos, a las cifras (...). Está muy claro lo que se ha logrado en este país", afirmó Brugada.

Con información de Shelma Navarrete.