Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
México

Intervención militar de EU en Venezuela divide: Morena, MC y Senado la condenan; PAN y PRI la aplauden

Los partidos políticos están divididos entre quienes apoyan el ataque estadounidense contra el régimen de Nicolás Maduro y aquellos que lo condenan por ser una violación al derecho internacional.
sáb 03 enero 2026 01:18 PM
Políticos mexicanos reaccionan a captura de Nicolás Maduro
Los partidos políticos mexicanos fijaron su postura respecto a la intervención militar de Estados Unidos en Venezuela. (Fotos: Cuartoscuro y AFP)

La intervención militar de Estados Unidos en Venezuela para detener a Nicolás Maduro ha dividido a la política mexicana. Mientras que Morena y Movimiento Ciudadano condenaron el ataque por significar una violación al Derecho internacional, los partidos de oposición PRI y PAN lo justificaron con el argumento de que logró acabar con la dictadura de Maduro.

Las reacciones se difundieron a través de comunicados y mensajes en redes sociales, la mayoría en apoyo a la postura del gobierno de Claudia Sheinbaum, que también condenó la intervención y urgió a la ONU acciones inmediatas para desescalar el conflicto y abrir el diálogo.

Publicidad

La presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo, publicó un pronunciamiento, donde recordó que México ha mantenido una política exterior histórica de no intervención y respaldó la posición de Sheinbaum.

“Los conflictos internacionales deben resolverse exclusivamente por vías políticas, diplomáticas y pacíficas”, subrayó.

Los senadores del partido oficialista Morena y sus aliados del Partido del Trabajo (PT) y Partido Verde de México (PVEM) hicieron lo propio. En un posicionamiento difundido este sábado también condenaron la intervención militar.

“Expresamos nuestro absoluto respaldo a la política exterior del Estado mexicano conducida de manera ejemplar, con responsabilidad”, afirmaron.

El diputado federal y expresidente de Morena, Alfonso Ramírez Cuéllar, también se unió a las voces que rechazan el ataque estadounidense, perpetrado esta madrugada.

“La violencia nunca será la respuesta entre los pueblos ni el camino para resolver las diferencias. La vía siempre debe ser el diálogo, el respeto al derecho internacional y la convivencia pacífica entre las naciones”, apuntó.

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, también se sumó a las voces que piden la intervención urgente de la ONU.

Desde Movimiento Ciudadano (MC) se posicionaron en contra de las acciones ordenadas por el presidente norteamericano Donald Trump, pero también porque América Latina logre avanzar sin regímenes autoritarios como el de Maduro, acusado de apropiarse de las elecciones para mantenerse en el poder. Durante 12 años gobernó en medio de una severa crisis económica, democrática y de derechos humanos que afectó a la población.

“Las guerras no democratizan. Las guerras no pacifican. América Latina debe reivindicar su derecho a la libre autodeterminación. Ese objetivo pasa también por sacudirse a los regímenes autoritarios y criminales que se han instaurado en la región. No hay soberanía sin democracia”, escribió Jorge Álvarez Máynez, coordinador nacional de MC.

Juan Zavala, vicecoordinador de los diputados de MC, secundó el mensaje de su dirigente y comentó que “América Latina tiene que seguir defendiendo su derecho a la vía pacífica, aún frente a regímenes criminales, como el de Nicolás Maduro en Venezuela”.

Algunos académicos expertos han explicado que la intervención estadounidense significa un retroceso en el Derecho internacional y abre la puerta a nuevas intervenciones en América Latina, lo que pone en riesgo a los países de la región.

Exponen que Estados Unidos actuó de manera ilegal, sin la aprobación de su Congreso, y violó la Carta de las Naciones Unidas.

Publicidad

PAN y PRI celebran la captura de Maduro

Desde otros partidos de oposición no hubo condena. El PAN justificó la intervención militar con el argumento de que era “consecuencia directa de una narcotiranía que abandonó la democracia”.

Acusó a Maduro de cometer fraude electoral en las elecciones presidenciales de 2024 y de encarcelar a opositores políticos, para quienes pidió su liberación inmediata.

“Acción Nacional se pronuncia por una transición pacífica a la democracia, en la que se garantice al pueblo venezolano la posibilidad de elegir su futuro político con plena libertad, sin injerencias ni persecución”, expuso.

Otras figuras del PAN fueron más allá, como la senadora Lilly Téllez, quien celebró la captura de Maduro y agregó en un mensaje en redes sociales: “Es un golpe para sus cómplices de Morena y una esperanza para los mexicanos”.

El dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, se posicionó en la misma lógica y aseguró que lo sucedido en Venezuela, a pesar de ser ilegal y violatorio de derechos, debía servir como lección para México.

“Reconocemos este momento como una señal clara: ningún poder que pisotea la ley, anula la democracia y se aferra al mando contra la voluntad popular es eterno”, agregó el PRI como postura oficial del partido.

Publicidad

Tags

Secretaría de Relaciones Exteriores Venezuela

Más acerca del autor:

Newsletter

Los hechos que a la sociedad mexicana nos interesan.

Publicidad

MGID recomienda

Publicidad