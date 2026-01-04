Se registran más de 2,100 réplicas del sismo en San Marcos; hay 24 municipios afectados

Mientras tanto, la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) actualizó el número de municipios afectados a 24, luego del sismo de gran magnitud que sacudió Guerrero. Las autoridades siguen trabajando en la evaluación de los daños y la recuperación de los servicios esenciales.

Entre los municipios afectados se encuentran Acapulco de Juárez, uno de los destinos turísticos más importantes del país, así como San Marcos, epicentro del terremoto, Tecoanapa, Las Vigas, Ayutla de los Libres, San Luis Acatlán, Malinaltepec y varios otros de la región de la Costa Chica y la Montaña de Guerrero.

Los municipios afectados incluyen:

- San Marcos (epicentro)

- Tecoanapa

- Las Vigas

- Ayutla de los Libres

- San Luis Acatlán

- Malinaltepec

- Juchitán

- Nuu savi

- Cuautepec

- Florencio Villarreal

- Juan R. Escudero

- Chilpancingo de los Bravo

-Eduardo Neri

- Chilapa de Álvarez

- Tixtla de Guerrero

- Coyuca de Benítez

- Atoyac de Álvarez

-Tlapa de Comonfort

- Malinaltepec (Montaña)

- Acatepec

- Copanatoyac

- Zitlala

- Huamuxtitlán

En respuesta a la emergencia, la CNPC activó los protocolos del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) para atender a la población afectada, evaluar los daños y restablecer los servicios. Además, se desplegó una Misión de Enlace y Coordinación (ECO) en San Marcos para colaborar en la tarea de evaluación y apoyo a las víctimas.

Por su parte, la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) y la Secretaría de Marina mantienen activos los planes DN-III-E y Marina, respectivamente, para la atención de los afectados por el sismo.