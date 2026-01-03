Publicidad

México

Cientos protestan en la embajada de EU en México tras ataque a Venezuela

Luego de manifestarse en la embajada de Estados Unidos, los protestantes marcharon rumbo a la embajada de Venezuela.
sáb 03 enero 2026 02:37 PM
protesta-embajada-eu.jpg
Con consignas como “Venezuela, escucha, México está en tu lucha”, los asistentes pidieron el cese de las agresiones. Algunos portaban carteles con mensajes tales como “América Latina no es el patio trasero de EU” o “Fuera piratas yankees del Caribe”. (Cuartoscuro)

Cientos de personas protestaron este sábado en la sede de la embajada de Estados Unidos en México para expresar su rechazo a las acciones militares del gobierno de Donald Trump en contra de Venezuela.

Los manifestantes condenaron la captura del presidente Nicolás Maduro y Cilia Flores, su esposa, durante la intervención militar realizada durante la madrugada, que –según el gobierno de Estados Unidos– tiene como base cargos de narcoterrorismo en contra de Maduro.

Tras la captura del mandatario venezolano, organizaciones civiles convocaron al mitin que comenzó antes de las 11:00 horas. Durante el evento, los manifestantes expresaron que los ataques representan una "amenaza y advertencia" para los pueblos de América Latina y el mundo.

Con consignas como “Venezuela, escucha, México está en tu lucha”, los asistentes pidieron el cese de las agresiones. Algunos portaban carteles con mensajes tales como “América Latina no es el patio trasero de EU” o “Fuera piratas yankees del Caribe”.

Un grupo de manifestantes –algunos con los rostros cubiertos– realizaron pintas en las puertas de la sede de la embajada estadounidense, donde escribieron mensajes como “Regresen a Maduro” y “Fuera yankees”.

A pesar de estos actos, los organizadores hicieron un llamado a mantener la protesta pacífica y evitar caer en provocaciones.

Luego de manifestarse en la embajada de Estados Unidos, los protestantes marcharon rumbo a la embajada de Venezuela. El contingente cantó protestas en contra de la intervención estadounidense y a favor de palestina.

El Gobierno de México condenó y rechazó esta mañana las acciones militares "ejecutadas unilateralmente" en las últimas horas por las fuerzas armadas de Estados Unidos en Venezuela y calificó estos actos como una violación a la Carta de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

En un comunicado, la presidenta Claudia Sheinbaum rechazó la intervención militar en territorio venezolano, además de reiterar el compromiso de México con el respeto al derecho internacional.

"Con base en sus principios de política exterior y en su vocación pacifista, México hace un llamado urgente a respetar el derecho internacional, así como los principios y propósitos de la Carta de la ONU y a cesar cualquier acto de agresión contra el gobierno y pueblo venezolanos", indicó en el comunicado.

