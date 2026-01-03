Tras la captura del mandatario venezolano, organizaciones civiles convocaron al mitin que comenzó antes de las 11:00 horas. Durante el evento, los manifestantes expresaron que los ataques representan una "amenaza y advertencia" para los pueblos de América Latina y el mundo.

Con consignas como “Venezuela, escucha, México está en tu lucha”, los asistentes pidieron el cese de las agresiones. Algunos portaban carteles con mensajes tales como “América Latina no es el patio trasero de EU” o “Fuera piratas yankees del Caribe”.

Un grupo de manifestantes –algunos con los rostros cubiertos– realizaron pintas en las puertas de la sede de la embajada estadounidense, donde escribieron mensajes como “Regresen a Maduro” y “Fuera yankees”.

A pesar de estos actos, los organizadores hicieron un llamado a mantener la protesta pacífica y evitar caer en provocaciones.

Luego de manifestarse en la embajada de Estados Unidos, los protestantes marcharon rumbo a la embajada de Venezuela. El contingente cantó protestas en contra de la intervención estadounidense y a favor de palestina.