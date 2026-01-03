Publicidad

México

Gobierno de México condena intervención militar de EU en Venezuela

El Gobierno de México reafirmó su disposición de apoyar los esfuerzos de diálogo, mediación o acompañamiento que busque preservar la paz regional y evitar una mayor confrontación.
sáb 03 enero 2026 08:29 AM
Sheinbaum Quién es Quién
Imagen ilustrativa. La presidenta Claudia Sheinbaum rechazó la intervención militar en territorio venezolano, además de reiterar el compromiso de México con el respeto al derecho internacional.

El Gobierno de México condenó y rechazó las acciones militares "ejecutadas unilateralmente" en las últimas horas por las fuerzas armadas de Estados Unidos en Venezuela y calificó estos actos como una violación a la Carta de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

En un comunicado, la presidenta Claudia Sheinbaum rechazó la intervención militar en territorio venezolano, además de reiterar el compromiso de México con el respeto al derecho internacional.

En este sentido, hizo un llamado urgente para cesar cualquier acto de agresión en contra del pueblo venezolano.

"Con base en sus principios de política exterior y en su vocación pacifista, México hace un llamado urgente a respetar el derecho internacional, así como los principios y propósitos de la Carta de la ONU y a cesar cualquier acto de agresión contra el gobierno y pueblo venezolanos", indicó en el comunicado.

El Gobierno de México recalcó que las vías legítimas y eficaces para resolver las diferencias entre países deben ser el diálogo y la negociación. Por ello, reafirmó su disposición para apoyar cualquier esfuerzo de diálogo, mediación o acompañamiento para preservar la paz regional y evitar una mayor confrontación.

"América Latina y el Caribe es una zona de paz, construida sobre la base del respeto mutuo, la solución pacífica de las controversias y la proscripción del uso y la amenaza de la fuerza. Cualquier acción militar pone en grave riesgo la estabilidad regional", destacó.

Se instó además a la ONU a actuar de manera inmediata para facilitar el diálogo y generar las condiciones necesarias para una solución pacífica y sostenible, conforme a los principios del derecho internacional.

La presidenta Sheinbaum también informó que la Secretaría de Relaciones Exteriores, a través de la Embajada de México en Venezuela, mantendrá comunicación constante con los ciudadanos mexicanos residentes en ese país, a quienes llamó a estar atentos a la información que se genere en las próximas horas y a comunicarse con los teléfonos y canales de emergencia disponibles.

El presidente Donald Trump anunció este sábado la captura del mandatario venezolano Nicolás Maduro tras un "ataque a gran escala" de Estados Unidos contra Caracas y otras regiones del país.

Se desconoce el paradero de Maduro, que gobernaba Venezuela desde 2013, así como el de su esposa Cilia Flores. La fiscal general estadounidense anunció cargos en su contra por narcotráfico y terrorismo.

Trump consideraba ilegítimo el poder del mandatario, acusado de cometer fraude en las elecciones de julio de 2024.

-Con información de AFP

