Gobierno de México condena intervención militar de EU en Venezuela

En este sentido, hizo un llamado urgente para cesar cualquier acto de agresión en contra del pueblo venezolano.

"Con base en sus principios de política exterior y en su vocación pacifista, México hace un llamado urgente a respetar el derecho internacional, así como los principios y propósitos de la Carta de la ONU y a cesar cualquier acto de agresión contra el gobierno y pueblo venezolanos", indicó en el comunicado.

El Gobierno de México recalcó que las vías legítimas y eficaces para resolver las diferencias entre países deben ser el diálogo y la negociación. Por ello, reafirmó su disposición para apoyar cualquier esfuerzo de diálogo, mediación o acompañamiento para preservar la paz regional y evitar una mayor confrontación.

"América Latina y el Caribe es una zona de paz, construida sobre la base del respeto mutuo, la solución pacífica de las controversias y la proscripción del uso y la amenaza de la fuerza. Cualquier acción militar pone en grave riesgo la estabilidad regional", destacó.

Se instó además a la ONU a actuar de manera inmediata para facilitar el diálogo y generar las condiciones necesarias para una solución pacífica y sostenible, conforme a los principios del derecho internacional.

La presidenta Sheinbaum también informó que la Secretaría de Relaciones Exteriores, a través de la Embajada de México en Venezuela, mantendrá comunicación constante con los ciudadanos mexicanos residentes en ese país, a quienes llamó a estar atentos a la información que se genere en las próximas horas y a comunicarse con los teléfonos y canales de emergencia disponibles.