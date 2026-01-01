Publicidad

México

Suman 14 fallecidos en el accidente del Tren Interoceánico

IMSS-Bienestar informó que Hilda Alcántara, de 73 años, falleció este jueves a las 10:35 horas.
jue 01 enero 2026 01:31 PM
Descarrilamineto Tren Interoceánico
La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) estableció contacto y atención directa con sus familiares para garantizar acompañamiento integral. (Foto: Carolina Jiménez Mariscal/Cuartoscuro)

Autoridades federales confirmaron el fallecimiento de una persona más tras el accidente ocurrido el pasado domingo 28 de diciembre en el Tren Interoceánico. Se trata de Hilda Alcántara, de 73 años. Con ella suman 14 víctimas mortales.

La paciente fue ingresada inicialmente a la clínica Hospital Tehuantepec del ISSSTE y después fue trasladada a la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital Regional de Alta Especialidad de IMSS Bienestar, donde recibió atención médica especializada y procedimientos quirúrgicos de urgencia.

El IMSS-Bienestar informó que falleció este jueves a las 10:35 horas.

Desde la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) se estableció contacto y atención directa con sus familiares durante su estadía clínica y tras su deceso para garantizar acompañamiento integral, conforme a los protocolos de atención a víctimas.

"Reiteramos nuestra solidaridad y apoyo a la familia de la señora Hilda Alcántara, así como a todas las personas afectadas por este lamentable suceso", señalaron en un comunicado.

La Secretaría de Marina lamentó el fallecimiento de la mujer que recibía atención médica como consecuencia del accidente.

El domingo pasado en la localidad de Nizanda, en Oaxaca, el Tren Interoceánico, una de las apuestas más importantes de los gobiernos de la Cuarta Transformación, se descarriló de las vías dejando como saldo 14 muertos y un centenar de heridos.

Las víctimas del accidente

Entre las 14 personas que perdieron la vida en el accidente se encontraban dos menores de edad. Elena Solorza, de 6 años, y Luisa Camila Serrano Moreno, de 15 años, quien cursaba la carrera de P.T.B. en Salud Comunitaria en el Conalep.

Entre las víctimas también está el periodista Israel Enrique Gallegos Soto, quien viajaba con su esposa que solo resultó herida; la pareja conformada por el profesor jubilado del Centro de Estudios Tecnológicos del Mar, Bersain Cruz López, de 65 años, y su esposa María Concepción Barbosa Acevedo, también de 65 años.

María Luisa Pasaron González, de 66 años, y su esposo Raúl López Cruz, de 67, murieron en el accidente. Eran de Coatzacoalcos y sus vecinos los recuerdan como gente muy querida.

Honoria Medina Pérez, de 56 años, viajaba con su esposo Rogelio Alfonso Luna, de 63 años, y su hermana Patricia Medina Pérez, de 49 años, viajaban juntos para pasar las fiestas de fin de año. Jovita, madre de las hermanas, contó que también la invitaron a hacer el recorrido en el tren en el que perdieron la vida.

Inés Alvarado Rojas, 57 años de edad; María Antonia Rosales Mendoza, de 58 años y originaria de Veracruz, y Amada Rasgado Lázaro, de 70 años, también fallecieron en el accidente.

