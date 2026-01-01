Suman 14 fallecidos en el accidente del Tren Interoceánico

Desde la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) se estableció contacto y atención directa con sus familiares durante su estadía clínica y tras su deceso para garantizar acompañamiento integral, conforme a los protocolos de atención a víctimas.

"Reiteramos nuestra solidaridad y apoyo a la familia de la señora Hilda Alcántara, así como a todas las personas afectadas por este lamentable suceso", señalaron en un comunicado.

La Secretaría de Marina lamentó el fallecimiento de la mujer que recibía atención médica como consecuencia del accidente.

El domingo pasado en la localidad de Nizanda, en Oaxaca, el Tren Interoceánico, una de las apuestas más importantes de los gobiernos de la Cuarta Transformación, se descarriló de las vías dejando como saldo 14 muertos y un centenar de heridos.

Las víctimas del accidente

Entre las 14 personas que perdieron la vida en el accidente se encontraban dos menores de edad. Elena Solorza, de 6 años, y Luisa Camila Serrano Moreno, de 15 años, quien cursaba la carrera de P.T.B. en Salud Comunitaria en el Conalep.

Entre las víctimas también está el periodista Israel Enrique Gallegos Soto, quien viajaba con su esposa que solo resultó herida; la pareja conformada por el profesor jubilado del Centro de Estudios Tecnológicos del Mar, Bersain Cruz López, de 65 años, y su esposa María Concepción Barbosa Acevedo, también de 65 años.

María Luisa Pasaron González, de 66 años, y su esposo Raúl López Cruz, de 67, murieron en el accidente. Eran de Coatzacoalcos y sus vecinos los recuerdan como gente muy querida.

Honoria Medina Pérez, de 56 años, viajaba con su esposo Rogelio Alfonso Luna, de 63 años, y su hermana Patricia Medina Pérez, de 49 años, viajaban juntos para pasar las fiestas de fin de año. Jovita, madre de las hermanas, contó que también la invitaron a hacer el recorrido en el tren en el que perdieron la vida.

Inés Alvarado Rojas, 57 años de edad; María Antonia Rosales Mendoza, de 58 años y originaria de Veracruz, y Amada Rasgado Lázaro, de 70 años, también fallecieron en el accidente.