México

Autoridades suspenden contingencia ambiental en el Valle de México

La contingencia ambiental se activó este jueves por la cantidad de contaminantes que dejó la pirotecnia que se usó para el festejo del Año Nuevo.
jue 01 enero 2026 08:13 PM
Inicio de Año Calles Vacías
Las calles de la CDMX lucieron vacías y contaminadas este jueves 1 de enero. (Foto: Camila Ayala Benabib/Cuartoscuro )

Autoridades suspendieron la contingencia ambiental atmosférica regional por partículas PM2.5 en la zona sureste del Valle de México.

La Comisión Ambiental de la Megalópolis informó que la calidad del aire ha mejorado paulatinamente, por lo que se tomó la decisión de desactivar la contingencia.

De acuerdo con su información, a las 20:00 horas, la mayoría de las estaciones de monitoreo en la Zona Metropolitana del Valle de México registraron una calidad del aire para PM2.5 aceptable y buena.

La tendencia es a la disminución de las concentraciones, dada la ventilación que se ha presentado en las últimas horas y de las condiciones meteorológicas que ha permitido la dispersión de los contaminantes, explicó la Comisión.

La contingencia ambiental se activó por la cantidad de contaminantes que dejó la pirotecnia que se usó para el festejo del Año Nuevo.

Autoridades dijeron también que el encendido de fogatas durante la celebración contribuyó a la contaminación.

Millones de mexicanos celebraron durante las últimas horas del 2025 y primeras del 2026.

