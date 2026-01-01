De acuerdo con la Came, hasta el momento, el programa Hoy No Circula aplica de manera normal.

La contingencia se activó para cuatro alcaldías y 13 municipios de la Zona Metropolitana, entre ellas Milpa Alta, Tláhuac, Xochimilco e Iztapalapa, donde se reportó reportó un valor de 107.3 microgramos por metro cúbico de partículas PM2.5 en la estación Santiago Acahualtepec.

Entre las alcaldías y municipios afectados también están Amecameca, Atlautla, Ayapango, Chalco, Cocotitlán, Ecatzingo, Juchitepec, Ozumba, Temamatla, Tenango del Aire, Tepetlixpa, Tlalmanalco y Valle de Chalco Solidaridad.

A las 15:00 horas se emitirá un boletín informativo con la evaluación de las condiciones meteorológicas y de calidad del aire prevaleciente en la Zona Metropolitana del Valle de México o antes de ser necesario.

SE ACTIVA CONTINGENCIA AMBIENTAL ATMOSFÉRICA REGIONAL POR PARTÍCULAS PM2.5 EN LA ZONA SURESTE DEL VALLE DE MÉXICO.



Hasta el momento, el programa Hoy No Circula aplica de manera normal.



Mas información en https://t.co/FUg4TVPkxI pic.twitter.com/MYYvGGY6Lg — CAMegalópolis (@CAMegalopolis) January 1, 2026

Las autoridades emitieron recomendaciones para la población, entre ellas reducir el uso del vehículo particular y utilizar el servicio de transporte público. y estas otras medidas:

-Evitar hacer actividades cívicas, culturales, de recreo o ejercicio al aire libre a cualquier hora del día.

-No fumar en especial en espacios cerrados.

-Reducción de emisiones

-Procurar no usar las chimeneas domésticas

Además, en caso de contar con aire acondicionado en el hogar o automóvil, utilizarlo en modo de "recirculación”, así como mantener puertas y ventanas cerradas.

Para reducir la generación y exposición a partículas cuando se está en interiores, no prender velas ni quemar leña, carbón u otros materiales y se prohíbe la quema de materiales y residuos, incluyendo las realizadas para adiestramiento y capacitación de personal.