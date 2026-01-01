De acuerdo con la Came, hasta el momento, el programa Hoy No Circula aplica de manera normal.
La contingencia se activó para cuatro alcaldías y 13 municipios de la Zona Metropolitana, entre ellas Milpa Alta, Tláhuac, Xochimilco e Iztapalapa, donde se reportó reportó un valor de 107.3 microgramos por metro cúbico de partículas PM2.5 en la estación Santiago Acahualtepec.
Entre las alcaldías y municipios afectados también están Amecameca, Atlautla, Ayapango, Chalco, Cocotitlán, Ecatzingo, Juchitepec, Ozumba, Temamatla, Tenango del Aire, Tepetlixpa, Tlalmanalco y Valle de Chalco Solidaridad.
A las 15:00 horas se emitirá un boletín informativo con la evaluación de las condiciones meteorológicas y de calidad del aire prevaleciente en la Zona Metropolitana del Valle de México o antes de ser necesario.
Las autoridades emitieron recomendaciones para la población, entre ellas reducir el uso del vehículo particular y utilizar el servicio de transporte público. y estas otras medidas:
-Evitar hacer actividades cívicas, culturales, de recreo o ejercicio al aire libre a cualquier hora del día.
-No fumar en especial en espacios cerrados.
-Reducción de emisiones
-Procurar no usar las chimeneas domésticas
Además, en caso de contar con aire acondicionado en el hogar o automóvil, utilizarlo en modo de "recirculación”, así como mantener puertas y ventanas cerradas.
Para reducir la generación y exposición a partículas cuando se está en interiores, no prender velas ni quemar leña, carbón u otros materiales y se prohíbe la quema de materiales y residuos, incluyendo las realizadas para adiestramiento y capacitación de personal.