CDMX

El 2026 inicia con contingencia ambiental en Valle de México… por la pirotecnia

De acuerdo con la Came, la fase de la contingencia no implica modificaciones al programa Hoy No Circula.
jue 01 enero 2026 10:50 AM
Contaminación Valle de Toluca
La contingencia se activó para cuatro alcaldías y 13 municipios de la Zona Metropolitana. (Foto: Crisanta Espinosa Aguilar/Cuartoscuro)

El nuevo año arrancó con contingencia ambiental por los altos niveles de contaminación. La Comisión Ambiental de la Megálopolis (Came) activó la Fase 1 por partículas PM2.5 en el sureste del Valle de México, en gran medida por la pirotecnia usada la madrugada de este jueves durante los festejos de Año Nuevo.

"Lo anterior, debido a que durante la madrugada y la mañana hubo un aumento en la concentración de partículas en el aire, provocado principalmente por el uso generalizado de pirotecnia y quema de materiales y combustibles", refirió el organismo.

Lee también: ¿Hay doble Hoy No Circula este 1 de enero de 2026 por la contingencia ambiental?

De acuerdo con la Came, hasta el momento, el programa Hoy No Circula aplica de manera normal.

La contingencia se activó para cuatro alcaldías y 13 municipios de la Zona Metropolitana, entre ellas Milpa Alta, Tláhuac, Xochimilco e Iztapalapa, donde se reportó reportó un valor de 107.3 microgramos por metro cúbico de partículas PM2.5 en la estación Santiago Acahualtepec.

Entre las alcaldías y municipios afectados también están Amecameca, Atlautla, Ayapango, Chalco, Cocotitlán, Ecatzingo, Juchitepec, Ozumba, Temamatla, Tenango del Aire, Tepetlixpa, Tlalmanalco y Valle de Chalco Solidaridad.

A las 15:00 horas se emitirá un boletín informativo con la evaluación de las condiciones meteorológicas y de calidad del aire prevaleciente en la Zona Metropolitana del Valle de México o antes de ser necesario.

Las autoridades emitieron recomendaciones para la población, entre ellas reducir el uso del vehículo particular y utilizar el servicio de transporte público. y estas otras medidas:

-Evitar hacer actividades cívicas, culturales, de recreo o ejercicio al aire libre a cualquier hora del día.
-No fumar en especial en espacios cerrados.
-Reducción de emisiones
-Procurar no usar las chimeneas domésticas

Además, en caso de contar con aire acondicionado en el hogar o automóvil, utilizarlo en modo de "recirculación”, así como mantener puertas y ventanas cerradas.

Para reducir la generación y exposición a partículas cuando se está en interiores, no prender velas ni quemar leña, carbón u otros materiales y se prohíbe la quema de materiales y residuos, incluyendo las realizadas para adiestramiento y capacitación de personal.

