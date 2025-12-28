Tren Interoceánico se descarrila en Oaxaca; se da atención a los usuarios

“Desde el primer momento, se brinda atención inmediata a las personas usuarias y se mantiene coordinación con las autoridades locales para la atención del suceso , así como para el levantamiento de información técnica y operativa correspondiente”, señaló.

La Semar explicó que el descarrilamiento en el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec se registró Nizanda sobre la Línea Z.

Añadió que conforme se cuente con datos confirmados y completos, se ampliará la información por canales oficiales.

En el mismo sentido se pronunció la presidenta Claudia Sheinbaum, quien escribió en su cuenta de X que están atentos y que cuando tengan más datos ampliarán la información.

"Estamos atentos a los trabajos de la Secretaría de Marina para apoyar a usuarios del Corredor Interoceánico. Participan SICT, IMSS-Bienestar y el gobierno del estado", aseguró.