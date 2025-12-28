Publicidad

Estados

Tren Interoceánico se descarrila en Oaxaca; se da atención a los usuarios

De acuerdo con la Semar, iban a bordo 9 integrantes de integrantes de tripulación y 241 personas pasajeras. Sheinbaum
dom 28 diciembre 2025 11:53 AM
accidente-tren Interoceánico.jpg
Los 9 integrantes de tripulación y 241 usuarios viajaban distribuidos en dos locomotoras y cuatro vagones de pasajeros. (Foto: X @EdwinMComunica )

La Secretaría de Marina informó del descarrilamiento de la máquina principal del Tren Interoceánico en Oaxaca.

En un breve comunicado, la Semar señaló que se brinda atención a las 250 personas que viajaban en el tren: nueve integrantes de la tripulación y 241 pasajeros.

“Desde el primer momento, se brinda atención inmediata a las personas usuarias y se mantiene coordinación con las autoridades locales para la atención del suceso , así como para el levantamiento de información técnica y operativa correspondiente”, señaló.

La Semar explicó que el descarrilamiento en el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec se registró Nizanda sobre la Línea Z.

Añadió que conforme se cuente con datos confirmados y completos, se ampliará la información por canales oficiales.

En el mismo sentido se pronunció la presidenta Claudia Sheinbaum, quien escribió en su cuenta de X que están atentos y que cuando tengan más datos ampliarán la información.

"Estamos atentos a los trabajos de la Secretaría de Marina para apoyar a usuarios del Corredor Interoceánico. Participan SICT, IMSS-Bienestar y el gobierno del estado", aseguró.

Tras el accidente, el gobernador Salomón Jara también señaló que dio instrucciones para brindar toda la atención necesaria.

"El personal de la Coordinación Estatal de Protección Civil y Gestión de Riesgos, Policía Vial Estatal y ambulancias ya se encuentran brindando apoyo, en coordinación con la Secretaría de Marina", escribió en redes sociales.

