SEP lanza plan para mejorar el acceso a la educación inicial

Las autoridades educativas estatales del país y el secretario de Educación, Mario Delgado, firmaron el plan para garantizar los servicios de educación y cuidados a todas las infancias menores de 6 años.

"Es importante que ya tengamos una estrategia de implementación; con esto vamos avanzando para garantizar una coordinación que permita el desarrollo integral de las niñas y los niños", declaró Delgado.

Actualmente, se atiende apenas al 3.8% de los niños de 0 a 2 años en educación inicial, mientras que solo 63.6% de los menores de 3 a 5 años estuvieron inscritos en preescolar en el ciclo 2024-2025.

El plan de la SEP consta de ocho puntos para mejorar esas cifras a través de una mayor coordinación entre las distintas secretarías de educación estatales y las instituciones que ofrecen educación inicial.

La estrategia establece que los Centros de Educación Inicial y Preescolar deben prestar servicios esenciales de cuidado, salud, nutrición, protección y cultura; mejorar los materiales educativos, la formación y desarrollo pedagógico de los docentes.

Así como lanzar campañas de sensibilización que promuevan la importancia de la educación preescolar.