México

¿Quién es Xóchitl Almendra, la nueva integrante del Órgano de Administración del Poder Judicial?

La llegada de Xóchitl Almendra está acompañada de polémica, pues ha tenido quejas en su contra por presunta discriminación.
jue 05 febrero 2026 03:30 PM
Magistrada Xóchitl Almendra Hernández, nueva integrante del Órgano de Administración Judicial OAJ. Imagen Iluminada con IA.
La magistrada Xóchitl Almendra asumirá el 9 de febrero como nueva integrante del Órgano de Administración Judicial. (Foto: Especial )

El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) designó por unanimidad a la magistrada Xóchitl Almendra Hernández Torres como nueva integrante del Órgano de Administración Judicial (OAJ), cargo que estaba vacante tras la renuncia de Josefina Lorena Pérez Romo.

Hernández Torres es cercana a Néstor Vargas Solano, presidente del OAJ, quien en 2020, siendo consejero jurídico de la entonces jefa de gobierno de la ciudad y hoy presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo, la propuso como magistrada del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México (TJACDMX) por un periodo de 15 años, hasta 2035.

Ahora como integrante del OAJ, Hernández Torres será una de las cinco integrantes responsables de la administración de recursos humanos y financieros del Poder Judicial, que este año gestionará más de 70,000 millones de pesos.

La recién designada se hará cargo de la Comisión de Carrera Judicial y Especialización del Organismo, misma que encabezaba su antecesora, Josefina Lorena Pérez Romo, quien sorpresivamente renunció en enero.

Tras ser designada en sesión privada de la Corte, Hernández Torres rindió protesta al cargo que ocupará a partir del próximo 9 de febrero.

¿Quién es Almendra Hernández?

La aún magistrada del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México (TJACDMX) es originaria de Tamaulipas y comenzó su carrera judicial en 2006, en Coahuila.

Aunque su designación fue unánime, hay varias polémicas en su hoja de vida, pues tuvo expresiones discriminatorias durante una sesión pública del TJACDMX y por ello se presentó una queja en su contra.

Eso ocurrió en octubre de 2022 durante una sesión del Tribunal de manera virtual, en la que, molesta por los señalamientos de la magistrada presidenta Estela Fuentes sobre el asunto de una ley a discusión, le respondió: “sí, entiendo perfectamente que está vigente. No tengo autismo”.

De inmediato el magistrado Andrés Ángel Aguilera le pidió: “por favor no haga esas referencias ¿eh?”.

“Perdón a lo mejor no es la palabra, pero si me trata la magistrada como si tuviese alguna especie de atraso mental, se me vino a la mente el autismo a lo mejor no debiese haber dicho eso”, respondió la juzgadora.

Ese hecho generó una queja ante la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México.

Otro caso consiste en la presentación de varias quejas en su contra por presunto acoso laboral, mismo que había dado pie a más de una docena de cambios de adscripción solicitados por el personal afectado.

Trayectoria de la nueva responsable del OAJ

La magistrada Xóchitl Almendra Hernández Torres aspiró en 2025 al cargo de ministra de la Suprema Corte de justicia de la Nación (SCJN), pero no avanzó en el proceso de selección, debido al sorteo aplicado.

Es licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Tamaulipas, además de que cuenta con maestría en Administración Pública por la misma institución, y es doctora en Derecho Constitucional por la Universidad Tepantlato.

Su carrera judicial la inició en tareas meritorias, es decir, funciones que comienzan sin pago alguno, con el juez Francisco Rebolledo, en Tamaulipas, mentor con el que trabajó 14 años en diversos cargos de responsabilidad.

En 2006 ocupó su primer cargo como actuaria en Monclova, Coahuila, en el juzgado cuarto de distrito y en 2006 fue actuaria en el juzgado sexto de distrito, en Nogales, Sonora.

En la Ciudad de México aceptó trasladarse a la ciudad de México en un cargo inferior, como particular y oficial judicial con el mismo juez y en 2008 ganó por concurso el cargo de secretaria de juzgado.

Hasta 2020 fue secretaria de juzgado y en 2020 fue propuesta por el entonces consejero jurídico del gobierno de la ciudad como magistrada de la Sala Superior del TSJACDMX, cargo que ocupaba hasta ahora.

