¿Quién es Xóchitl Almendra, la nueva integrante del Órgano de Administración del Poder Judicial?

Ahora como integrante del OAJ, Hernández Torres será una de las cinco integrantes responsables de la administración de recursos humanos y financieros del Poder Judicial, que este año gestionará más de 70,000 millones de pesos.

La recién designada se hará cargo de la Comisión de Carrera Judicial y Especialización del Organismo, misma que encabezaba su antecesora, Josefina Lorena Pérez Romo, quien sorpresivamente renunció en enero.

Tras ser designada en sesión privada de la Corte, Hernández Torres rindió protesta al cargo que ocupará a partir del próximo 9 de febrero.

¿Quién es Almendra Hernández?

La aún magistrada del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México (TJACDMX) es originaria de Tamaulipas y comenzó su carrera judicial en 2006, en Coahuila.

Aunque su designación fue unánime, hay varias polémicas en su hoja de vida, pues tuvo expresiones discriminatorias durante una sesión pública del TJACDMX y por ello se presentó una queja en su contra.

Eso ocurrió en octubre de 2022 durante una sesión del Tribunal de manera virtual, en la que, molesta por los señalamientos de la magistrada presidenta Estela Fuentes sobre el asunto de una ley a discusión, le respondió: “sí, entiendo perfectamente que está vigente. No tengo autismo”.

De inmediato el magistrado Andrés Ángel Aguilera le pidió: “por favor no haga esas referencias ¿eh?”.

“Perdón a lo mejor no es la palabra, pero si me trata la magistrada como si tuviese alguna especie de atraso mental, se me vino a la mente el autismo a lo mejor no debiese haber dicho eso”, respondió la juzgadora.

La magistrada Xochitl Almendra Hernández Torres del Tribunal de Justicia Administrativa de la CDMX, utiliza el #autismo en un sentido peyorativo. Sensibilizarse y aprender sobre TND evita este tipo de expresiones además de quitar lo ignorante. pic.twitter.com/MWn8uUfVft — El Paido ®️ (@ElPaido) October 26, 2022

Ese hecho generó una queja ante la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México.

Otro caso consiste en la presentación de varias quejas en su contra por presunto acoso laboral, mismo que había dado pie a más de una docena de cambios de adscripción solicitados por el personal afectado.