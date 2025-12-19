Hidalgo ya no resiste más contaminación: por qué el parque de reciclaje despertó alarma entre la población

Sin embargo, el plan quedó sepultado meses después, luego de que en la consulta ciudadana realizada el pasado domingo 14 de diciembre el resultado fue contundente: la mayoría de las personas participantes votaron por el “no”.

Detrás de ese rechazo hay una historia de desconfianza, organización comunitaria y un territorio que, como dicen sus habitantes, “ya no aguanta un impacto ambiental más”.

Desde hace años colectivos ambientales y pobladores denunciaron afectaciones a la salud, contaminación persistente y una alta incidencia de enfermedades graves.

“En muchas enfermedades estamos por encima de la media nacional. Por ejemplo, de leucemia hay hasta cinco veces más probabilidades de que una persona de esta región la adquiera que en cualquier otra parte del país”, comentó al respecto René Romero, habitante de Tula y representante de la iniciativa Río Tula: Restauración y Justicia Socioecológica e Hidrológica.

De acuerdo con los resultados oficiales dados a conocer por el Instituto Estatal Electoral de Hidalgo (IEEH), se registró una participación ciudadana de 8.77% de la lista nominal, equivalente a 12,259 votos emitidos de un total de 139,831 ciudadanas y ciudadanos. (Francisco Villeda/ Cuartoscuro)

Un anuncio que encendió las alertas

El anuncio del parque, presentado desde el discurso oficial como un proyecto de economía circular y restauración ambiental, llegó como uno de los 100 compromisos que Sheinbaum asumió el 1 de octubre de 2024.

Luego de que el proyecto se dio a conocer, la oposición comenzó a manifestarse en contra, hasta que a finales de noviembre pasado las autoridades convocaron a una consulta ciudadana para definir el futuro del complejo, la cual se realizó después de que en el Congreso de la Unión se aprobó la Ley General de Economía Circular.

Para los colectivos y habitantes organizados que se opusieron al proyecto, el proceso de difusión y consulta de Parque estuvo lejos de ser un ejercicio neutral de participación ciudadana.

Citlali Martínez Reyes, integrante de la Unión Ecologista San Gerónimo Atlamaco y habitante de la comunidad de Tlamaco, municipio de Atitalaquia, aseguró que desde el anuncio del proyecto y durante la consulta se observaron múltiples irregularidades.

“Desde un principio vimos que era una simulación, una consulta amañada, porque no había información suficiente sobre el proyecto. Nunca nos presentaron una manifestación de impacto ambiental, que es lo mínimo que necesita un megaproyecto de esta magnitud”, señaló en entrevista.

De acuerdo con su testimonio, las reuniones informativas realizadas por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) fueron selectivas y dirigidas principalmente a funcionarios de los tres niveles de gobierno.

“No eran convocatorias abiertas a la población. De pronto ya estaban transmitiendo que había una reunión o después publicaban que habían estado en tal comunidad, pero eran sus propios trabajadores los que estaban ahí”, explicó.

René Romero coincidió en que la información oficial siempre fue parcial y explicó que, aunque el nombre hablaba de reciclaje, los detalles técnicos que comenzaron a conocerse encendieron las alertas.

“Decían que sería un proyecto metropolitano, de Ciudad de México, Estado de México e Hidalgo. Hablaban de procesar hasta 1,000 toneladas diarias de basura, cuando los municipios decían generar solo 500. Evidentemente, la basura iba a venir de otro lado”, señaló.

“Mostraban renders bonitos, verdes, hablaban de un parque ecológico, de centros de investigación, hasta de una guardería, pero nunca explicaron cuáles serían los impactos negativos de las plantas para procesar residuos ni por qué se pretendía hacerlo a escala metropolitana”, agregó.

Las preocupaciones crecieron cuando, en conferencias y espacios públicos, se mencionó que el complejo recibiría residuos no solo de Hidalgo, sino también de la Ciudad de México y el Estado de México.

Romero dijo que en esos anuncios se habló de procesos como la incineración de lodos de plantas de tratamiento, manejo de llantas, residuos industriales y tecnologías como la pirólisis, es decir, la descomposición de materiales orgánicos mediante altas temperaturas y sin combustión directa.

“Eso nos encendió las alarmas, porque la región no aguanta un impacto ambiental más. Primero se necesita resolver lo que ya está, la contaminación histórica y los daños a la salud”, sostuvo.

Para los colectivos, el discurso de justicia ambiental resultaba contradictorio. Aseguran que la narrativa del parque ecológico fue solo un “gancho”.

“Nosotros pedimos un pulmón verde, un parque ecológico real. Ellos tomaron esa narrativa y la usaron para su campaña, pero ¿cómo nos van a limpiar el aire trayendo basura?”, cuestionó Citlali Martínez.