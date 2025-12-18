Yerno del ''Mencho'' recibe 11 años de prisión por lavar dinero para el CJNG

Cristian Fernando Gutiérrez fue detenido en noviembre de 2024 en California, donde vivía bajo una identidad falsa.

Autoridades federales mexicanas lo acusan por el secuestro de dos integrantes de la Marina en el 2021, presuntamente para provocar la liberación de Rosalinda González, esposa del ''Mencho''.

Fiscales habían solicitado una sentencia de 14 años de prisión para ''El Guacho'', quien se declaró culpable desde junio de este año ante un tribunal estadounidense.

De acuerdo con ellos, el hombre vivía junto con su esposa ''una vida de abundancia patrocinada por el Cártel Jalisco''.

Autoridades de Estados Unidos ofrecen hasta 15 millones de dólares para la persona que ayude a arrestar a Nemesio Oseguera, quien también es uno de los más buscados en México.

El Cártel Jalisco es uno de los grupos criminales que el Gobierno de Donald Trump designó como organizaciones criminales al inicio de su administración.