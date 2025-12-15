Las vacaciones de diciembre de la SEP terminan en diferentes fechas para estudiantes y maestros

Falta poco para que inicien las vacaciones de diciembre para más de 23 millones de estudiantes de educación básica en México. De acuerdo con el calendario escolar oficial de la Secretaría de Educación Pública (SEP), el periodo de descanso contempla 12 días, pero las fechas de retorno a las aulas son diferentes entre docentes y el alumnado.
Estas son las fechas clave para programar las alarmas para levantarse temprano.
¿Cuándo son las vacaciones de la SEP?
El calendario escolar 2025-2026 establece que las vacaciones inician desde el lunes 22 de diciembre de este año y concluyen hasta el martes 6 de enero de 2026. El periodo contempla 12 días, entre ellos dos de descanso obligatorio, según la Ley Federal del Trabajo (LFT).
Sin embargo, el descanso para niñas, niños y jóvenes se extenderá hasta el viernes, debido a que los otros tres días restantes de la semana estarán destinados a talleres intensivos para el personal docente.
Es decir, las y los profesores de preescolar, primaria y secundaria regresarán primero a las aulas para tener cursos. Las clases regulares se reanudarán el lunes 12 de enero de 2026.
Talleres intensivos para maestros
La Dirección General de Formación Continua a Docentes y Directivos (DGFCDD) de la SEP ya compartió los materiales para los próximos cursos intensivos, nombrados “Ser y hacer comunidad de aprendizaje”, con el propósito de analizar los procesos que dinamizan la conformación de estas comunidades a partir de experiencias y saberes.
El 7 de enero estará enfocado al personal con funciones de dirección, mientras que los 8 y 9 de enero estarán dedicados para las y los maestros del sistema educativo básico.
Podrán consultar los insumos en el sitio oficial de la Dirección .
Primer puente de 2026 en la SEP
El 30 de enero será el primer puente del año, debido a que está programada la cuarta sesión ordinaria del Consejo Técnico Escolar (CTE), en el cual el personal docente se reunirá para una jornada para tomar decisiones sobre la enseñanza y dirección del curso académico.
Preinscripciones y otras fechas importantes del calendario escolar
Del martes 3 al viernes 13 de febrero de 2026 se realizarán las preinscripciones a preescolar, así como el primer grado de primaria y secundaria para el ciclo escolar 2026-2027.Estas dos semanas serán clave para realizar el proceso inicial y obligatorio para asegurar un lugar de nuevo ingreso a los niveles educativos básicos de la SEP.
Este trámite lo tendrán que realizar las madres, padres o tutores de estudiantes que ingresan a 2do y 3er grado de preescolar, así como a 1er grado de primaria (cumpliendo la edad requerida) y el 1er año de secundaria.
Para estas fechas, se solicita a los tutores estar pendientes de los comunicados oficiales de la SEP para saber las fechas exactas, requisitos y procedimientos requeridos para hacer la preinscripción escolar.
A continuación, estará la lista de otras fechas relevantes en 2026 marcadas por el calendario:
Procesos Del martes 3 al viernes 13 de febrero - Preinscripciones al ciclo escolar 2026-2027 Viernes 13 de marzo - Registro de calificaciones Del lunes 23 al viernes 26 de marzo - Entrega de evaluaciones Viernes 3 - Registro de calificaciones Martes 14 de julio - Entrega de calificaciones Miércoles 15 de julio - Fin del ciclo escolar Jueves 16 y viernes 17 de julio - Talleres intensivos para docentes
Consejo Técnico Viernes 27 de febrero Viernes 27 de marzo Viernes 29 de mayo Viernes 26 de junio
Descanso obligatorio Lunes 2 de febrero Lunes 16 de marzo Viernes 1 de mayo Martes 5 de mayo Viernes 15 de mayo
Vacaciones de Semana Santa Del lunes 30 de marzo al viernes 10 de abril