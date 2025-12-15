Publicidad

México

Las vacaciones de diciembre de la SEP terminan en diferentes fechas para estudiantes y maestros

El calendario escolar de la SEP establece que las vacaciones duran 12 días, pero niñas y niños de educación básica tendrán tres días adicionales de descanso.
lun 15 diciembre 2025 01:03 PM
El calendario escolar 2025-2026 de la SEP establece que las próximas vacaciones durarán 12 días de manera oficial-. (Crisanta Espinosa Aguilar)

Falta poco para que inicien las vacaciones de diciembre para más de 23 millones de estudiantes de educación básica en México. De acuerdo con el calendario escolar oficial de la Secretaría de Educación Pública (SEP), el periodo de descanso contempla 12 días, pero las fechas de retorno a las aulas son diferentes entre docentes y el alumnado.

¿Cuándo son las vacaciones de la SEP?

El calendario escolar 2025-2026 establece que las vacaciones inician desde el lunes 22 de diciembre de este año y concluyen hasta el martes 6 de enero de 2026. El periodo contempla 12 días, entre ellos dos de descanso obligatorio, según la Ley Federal del Trabajo (LFT).

Sin embargo, el descanso para niñas, niños y jóvenes se extenderá hasta el viernes, debido a que los otros tres días restantes de la semana estarán destinados a talleres intensivos para el personal docente.

Es decir, las y los profesores de preescolar, primaria y secundaria regresarán primero a las aulas para tener cursos. Las clases regulares se reanudarán el lunes 12 de enero de 2026.

11.png
Calendario Escolar de educación básica en México, ciclo 2025-2026 (Diario Oficial de la Federación)

Talleres intensivos para maestros

La Dirección General de Formación Continua a Docentes y Directivos (DGFCDD) de la SEP ya compartió los materiales para los próximos cursos intensivos, nombrados “Ser y hacer comunidad de aprendizaje”, con el propósito de analizar los procesos que dinamizan la conformación de estas comunidades a partir de experiencias y saberes.

El 7 de enero estará enfocado al personal con funciones de dirección, mientras que los 8 y 9 de enero estarán dedicados para las y los maestros del sistema educativo básico.

Podrán consultar los insumos en el sitio oficial de la Dirección .

Primer puente de 2026 en la SEP

El 30 de enero será el primer puente del año, debido a que está programada la cuarta sesión ordinaria del Consejo Técnico Escolar (CTE), en el cual el personal docente se reunirá para una jornada para tomar decisiones sobre la enseñanza y dirección del curso académico.

México

Recursos e infraestructura, retos de universidades para abrir un millón de espacios nuevos

Preinscripciones y otras fechas importantes del calendario escolar

Del martes 3 al viernes 13 de febrero de 2026 se realizarán las preinscripciones a preescolar, así como el primer grado de primaria y secundaria para el ciclo escolar 2026-2027.Estas dos semanas serán clave para realizar el proceso inicial y obligatorio para asegurar un lugar de nuevo ingreso a los niveles educativos básicos de la SEP.

Este trámite lo tendrán que realizar las madres, padres o tutores de estudiantes que ingresan a 2do y 3er grado de preescolar, así como a 1er grado de primaria (cumpliendo la edad requerida) y el 1er año de secundaria.

Para estas fechas, se solicita a los tutores estar pendientes de los comunicados oficiales de la SEP para saber las fechas exactas, requisitos y procedimientos requeridos para hacer la preinscripción escolar.

A continuación, estará la lista de otras fechas relevantes en 2026 marcadas por el calendario:

Procesos
Del martes 3 al viernes 13 de febrero - Preinscripciones al ciclo escolar 2026-2027
Viernes 13 de marzo - Registro de calificaciones
Del lunes 23 al viernes 26 de marzo - Entrega de evaluaciones
Viernes 3 - Registro de calificaciones
Martes 14 de julio - Entrega de calificaciones
Miércoles 15 de julio - Fin del ciclo escolar
Jueves 16 y viernes 17 de julio - Talleres intensivos para docentes

Consejo Técnico
Viernes 27 de febrero
Viernes 27 de marzo
Viernes 29 de mayo
Viernes 26 de junio

Descanso obligatorio
Lunes 2 de febrero
Lunes 16 de marzo
Viernes 1 de mayo
Martes 5 de mayo
Viernes 15 de mayo

Vacaciones de Semana Santa
Del lunes 30 de marzo al viernes 10 de abril

