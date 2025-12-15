Las vacaciones de diciembre de la SEP terminan en diferentes fechas para estudiantes y maestros

¿Cuándo son las vacaciones de la SEP?

El calendario escolar 2025-2026 establece que las vacaciones inician desde el lunes 22 de diciembre de este año y concluyen hasta el martes 6 de enero de 2026. El periodo contempla 12 días, entre ellos dos de descanso obligatorio, según la Ley Federal del Trabajo (LFT).

Sin embargo, el descanso para niñas, niños y jóvenes se extenderá hasta el viernes, debido a que los otros tres días restantes de la semana estarán destinados a talleres intensivos para el personal docente.

Es decir, las y los profesores de preescolar, primaria y secundaria regresarán primero a las aulas para tener cursos. Las clases regulares se reanudarán el lunes 12 de enero de 2026.

Calendario Escolar de educación básica en México, ciclo 2025-2026 (Diario Oficial de la Federación)

Talleres intensivos para maestros

La Dirección General de Formación Continua a Docentes y Directivos (DGFCDD) de la SEP ya compartió los materiales para los próximos cursos intensivos, nombrados “Ser y hacer comunidad de aprendizaje”, con el propósito de analizar los procesos que dinamizan la conformación de estas comunidades a partir de experiencias y saberes.

El 7 de enero estará enfocado al personal con funciones de dirección, mientras que los 8 y 9 de enero estarán dedicados para las y los maestros del sistema educativo básico.

Podrán consultar los insumos en el sitio oficial de la Dirección .

Primer puente de 2026 en la SEP

El 30 de enero será el primer puente del año, debido a que está programada la cuarta sesión ordinaria del Consejo Técnico Escolar (CTE), en el cual el personal docente se reunirá para una jornada para tomar decisiones sobre la enseñanza y dirección del curso académico.

Preinscripciones y otras fechas importantes del calendario escolar

Del martes 3 al viernes 13 de febrero de 2026 se realizarán las preinscripciones a preescolar, así como el primer grado de primaria y secundaria para el ciclo escolar 2026-2027.Estas dos semanas serán clave para realizar el proceso inicial y obligatorio para asegurar un lugar de nuevo ingreso a los niveles educativos básicos de la SEP.

Este trámite lo tendrán que realizar las madres, padres o tutores de estudiantes que ingresan a 2do y 3er grado de preescolar, así como a 1er grado de primaria (cumpliendo la edad requerida) y el 1er año de secundaria.

Para estas fechas, se solicita a los tutores estar pendientes de los comunicados oficiales de la SEP para saber las fechas exactas, requisitos y procedimientos requeridos para hacer la preinscripción escolar.

A continuación, estará la lista de otras fechas relevantes en 2026 marcadas por el calendario:

Procesos

Del martes 3 al viernes 13 de febrero - Preinscripciones al ciclo escolar 2026-2027

Viernes 13 de marzo - Registro de calificaciones

Del lunes 23 al viernes 26 de marzo - Entrega de evaluaciones

Viernes 3 - Registro de calificaciones

Martes 14 de julio - Entrega de calificaciones

Miércoles 15 de julio - Fin del ciclo escolar

Jueves 16 y viernes 17 de julio - Talleres intensivos para docentes

Consejo Técnico

Viernes 27 de febrero

Viernes 27 de marzo

Viernes 29 de mayo

Viernes 26 de junio

Descanso obligatorio

Lunes 2 de febrero

Lunes 16 de marzo

Viernes 1 de mayo

Martes 5 de mayo

Viernes 15 de mayo

Vacaciones de Semana Santa

Del lunes 30 de marzo al viernes 10 de abril