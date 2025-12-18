¿Habrá bloqueos de carreteras en Navidad y Año Nuevo? Segob y transportistas firman un acuerdo

Desde hace unas semanas diversas organizaciones de transportistas, ahora en alianza con productores agrícolas, bloquearon carreteras para exigir una estrategia que frene los asaltos y robos a camioneros, así como apoyos al campo.

Sin dar detalles de los compromisos asumidos por las partes, la funcionaria insistió en que siempre se atenderán las demandas y habrá diálogo, pero “no hay necesidad de bloquear": "Siempre los vamos a atender, es nuestra obligación", afirmó.

“Entonces ayer pues no hubo ningún bloqueo, no nos sentamos a la mesa habiendo bloqueos, habíamos estado dialogando con ellos, escuchándolos, porque es una convicción también hacerlo y es importante decirlo”, agregó.

Expuso que las demandas en la mesa fueron sobre el tema de seguridad en carreteras. En ese sentido, indicó que tanto la Guardia Nacional y como la Secretaría de Seguridad respondieron a cada una de las inquietudes sobre el tema de seguridad.

“Entonces se firmó una minuta al final en la que estuvieron de acuerdo ambas partes, tanto los transportistas de esta organización, que es una organización de las más pequeñas, pero que siempre bloquean”, apuntó.

Respecto a las demandas de los productores agrícolas, la funcionaria expuso que se quedó en instalar mesas técnicas para los siguientes días: “Contemplan una información que ellos no tenían y dudas sobre el tema de los programas y las ayudas que tienen, como nunca, hay que decirlo hoy, el tema agrícola y el campo”, abundo.

Reconoció que hacen falta cosas por hacer, pero se les ofreció información sobre los tiempos y sobre los apoyos que tiene el Gobierno de México.

La reunión terminó a la 1:30 horas de este jueves.

“Vamos a seguir caminando y atendiendo a estos y a otros grupos también. (...) No hay, no hubo ni un solo bloqueo porque ellos también en la mesa están viendo que no no hay esa necesidad”, añadió.