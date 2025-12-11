En su estrategia de seguridad, Trump prevé terminar con ''era de migración masiva''

El fin de la migración masiva

La administración de Trump tiene en la mira ordenar la migración hacia Estados Unidos, la cual considera se descontroló durante el gobierno de Joe Biden.

“Queremos control total sobre nuestras fronteras, nuestro sistema migratorio y las redes de transporte a través de las cuales las personas entran a nuestro país, tanto legal como ilegalmente. Queremos un mundo donde la migración no sea simplemente ‘ordenada’, sino donde los países soberanos colaboren para detener, en lugar de facilitar, los flujos de población desestabilizadores, y tengan control total sobre a quién admiten y a quién no”, sostiene la estrategia.

En el documento se asegura que la cantidad de personas que un país recibe determinará su futuro, y así lo demuestra que en algunos países del mundo, la llegada de miles migrantes ha agotado los recursos nacionales, aumentado la violencia y otros delitos en las naciones receptoras. Por ello, plantea es momento de poner fin a la era de la migración masiva.

“La era de la migración masiva debe terminar. La seguridad fronteriza es el elemento principal de la seguridad nacional. Debemos proteger a nuestro país de invasiones, no solo de la migración descontrolada, sino también de amenazas transfronterizas como el terrorismo, las drogas, el espionaje y la trata de personas. Una frontera controlada por la voluntad del pueblo estadounidense, implementada por su gobierno, es fundamental para la supervivencia de Estados Unidos como república soberana”, indica.

Para evitar la migración irregular se propone mayor vigilancia de las fuerzas de seguridad, entre ellas, la de la Guardia Costera y la Marina, así como alianzas con otros países del mundo.“Reclutaremos a nuestros aliados consolidados en el hemisferio para controlar la migración, detener el tráfico de drogas y fortalecer la estabilidad y la seguridad terrestre y marítima. Nos expandiremos cultivando y fortaleciendo nuevos socios, a la vez que reforzamos el atractivo de nuestra nación como socio económico y de seguridad predilecto del hemisferio”, indica.

Desde el regreso de Trump a la Presidencia de Estados Unidos, el flujo migratorio se ha reducido en la frontera 82% respecto a enero, el mes en que inició su segundo periodo.

Fuerza letal contra cárteles

Trump responsabiliza a cárteles mexicanos de inundar sus calles con drogas sintéticas como fentanilo, sustancia que genera la muerte de más de 70,000 estadounidenses al año.

“Despliegues específicos para asegurar la frontera y derrotar a los cárteles, incluido, cuando sea necesario, el uso de fuerza letal para reemplazar la fallida estrategia de aplicación exclusiva de la ley de las últimas décadas”, indica su estrategia de seguridad.

En sus primeras páginas, sostiene que el propósito es proteger a los ciudadanos de riesgos que implican tráfico de drogas.

“Queremos proteger a este país, a su gente, a su territorio, a su economía y a su forma de vida de ataques militares y de influencias extranjeras hostiles, ya sea espionaje, prácticas comerciales predatorias, tráfico de drogas y de personas, propaganda destructiva y operaciones de influencia, subversión cultural o cualquier otra amenaza a nuestra nación”, refiere.

Además de estar escrito en la estrategia, una posible intervención desde Estados Unidos ha sido considerada por el presidente Trump en repetidas ocasiones.

El martes fue cuestionado sobre si consideraría realizar un ataque a México como los que ha hecho en Venezuela, partiendo de que son cárteles los mexicanos son productores y comercializadores del fentanilo, a lo que respondió: “Sí, claro que sí”.

Queremos un hemisferio cuyos gobiernos cooperen con nosotros contra los narcoterroristas, los cárteles y otras organizaciones criminales transnacionales; queremos un hemisferio que permanezca libre de fuerzas extranjeras hostiles”. Estrategia de seguridad del gobierno de EU.

Al respecto, la presidenta Claudia Sheinbaum negó que vaya a darse algún tipo de intervención por parte del gobierno estadounidense, pues hay un entendimiento en materia de seguridad que tiene como uno de sus principios respeto a la soberanía.

“No, eso no se va a dar, porque no es necesario; primero. Segundo, porque somos un país soberano y nunca aceptaríamos una intervención extranjera. Y tercero, porque ya tenemos un Entendimiento con Estados Unidos en materia de seguridad”, aclaró este miércoles en su conferencia matutina.