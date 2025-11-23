Pemex: felicitación a Fátima Bosch fue por entusiasmo popular

Tras las críticas por la felicitación y luego de que se revelara que Pemex le otorgó un contrato millonario al dueño del 50% de Mis Universo, Raúl Rocha, la empresa encabezada por Víctor Rodríguez Padilla afirmó que el convenio ya es actual.

“Se informa que, conforme a la debida diligencia, se firmó un contrato por 11 meses en febrero de 2023 con las empresas que participaron en conjunto Servicios PJP4 de México S.A. de C.V. y Soluciones Gasíferas del Sur S.A. de C.V. Cabe señalar que a la fecha no se tiene ninguna relación contractual vigente”, señaló Pemex en una tarjeta informativa.

Dichas empresas –entre ellas Soluciones Gasíferas del Sur S.A. de C.V, la cual pertenece a Raúl Rocha– tenían un contrato con la paraestatal por 745.6 millones de pesos, según el contrato 640853806.

Durante ese año, el padre de Fátima Bosch Fernández, Bernardo Bosch Hernández tenía un cargo directivo dentro de la petrolera mexicana.

En la tarjeta informativa, Pemex también enfatiza que no tiene injerencia con los directivos del certamen internacional y que la publicación de felicitación a Bosch Fernández se realizó “en el marco del entusiasmo popular por su triunfo”.

“Pemex reitera su compromiso en el cumplimiento de las acciones que refuercen la ética e integridad de sus trabajadores, así como la lucha contra la corrupción al interior de la institución”, finalizó la paraestatal.

A esta polémica, también se suman las declaraciones de Omar Harfouch, exjurado del concurso internacional, quien llamó a Bosch Fernández “falsa ganadora”.

Omar Harfouch renunció como juez en pleno certamen y enfatizó que estaba pactado que Bosch Fernández ganara el concurso de belleza. Además, acusó que Raúl Rocha, presidente de Miss Universo, de tener “negocios” con el papa de la ganadora, quien ha tenido diversos cargos en Pemex.

Sin embargo, la familia de la ganadora no solo tiene relación con Pemex, también con Morena.

Bosch Fernández es sobrina de la exsenadora de Morena y actual titular del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (INDEP), Mónica Fernández, quien en 1984 participó y ganó el certamen de belleza llamado Flor Tabasco.

Asimismo, su hermano Bernardo Bosch Fernández trabajó como asesor legislativo en el Senado, colaborando con la morenista Verónica Camino Farjat.