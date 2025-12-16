Del púlpito a los tocadiscos: El "DJ Sacerdote" lleva su mensaje a Latinoamérica

"Es una energía diferente y creo que en nuestra vida el equilibrio es muy importante", dice el cura entre bastidores en el céntrico local de Monterrey, abarrotado con unos 300 jóvenes y unos cuantos sacerdotes que acuden a disfrutar de su actuación. "Tenemos tiempo para el silencio, tiempo para escuchar la voz de Dios... y también tiempo para compartir el mensaje de Dios", añadió.

Peixoto está de gira por Latinoamérica promocionando su último EP o miniálbum, "Si Tuvieras Fe", que salió a la venta el 5 de diciembre. Se ha ganado el reconocimiento internacional y se ha forjado un grupo de seguidores en todo el mundo como DJ, sobre todo entre los jóvenes de América Latina, donde el número de fieles ha disminuido en la última década.

El equilibrio entre "adrenalina" y "contemplación" sigue siendo la clave de su doble papel. Entre sus canciones electrónicas, con ritmos contundentes y mensajes espirituales, figuran éxitos como "Lift up the fallen" y "Protégeme Señor". En sus actuaciones aparecen símbolos religiosos, videos del difunto papa Francisco y, en sus espectáculos de México, imágenes de la venerada Virgen de Guadalupe.

Entre sus canciones electrónicas, con ritmos contundentes y mensajes espirituales, figuran éxitos como "Lift up the fallen" y "Protégeme Señor". (Foto: Daniel Becerril/Reuters)

El improbable ascenso a la fama de Peixoto comenzó hace dos décadas, cuando puso en marcha un "bar parroquial" en Portugal para ayudar a pagar las deudas de la iglesia. Cuando la popularidad de los eventos se disparó, se matriculó en clases de DJ.

Para Peixoto, nunca se ha tratado de romper las reglas de la Iglesia, sino de crear comunidad. Si las entradas agotadas de sus espectáculos son un indicio, el mensaje ha resonado. "Para mí, la música electrónica siempre tiene algo especial. Es el respeto, no hay juicios en la pista de baile", dice. "Como siempre digo, es una imagen increíble para el mundo".

Después de una noche de tocar, asiste junto al arzobispo mexicano Rogelio Cabrera a la misa en la catedral metropolitana de Monterrey. (Foto: Daniel Becerril/Reuters)

En Monterrey, Peixoto toca durante un par de horas y termina sobre las dos de la madrugada. La noche continúa, pero Peixoto no se queda a la fiesta de después. A la mañana siguiente, muy temprano, asiste junto al arzobispo mexicano Rogelio Cabrera a la misa en la catedral metropolitana de Monterrey, a solo tres manzanas del lugar donde actuó la noche anterior.

Al repartir la eucaristía vestido con la túnica tradicional, sería difícil adivinar que Peixoto había estado detrás de los tocadiscos solo unas horas antes. "Sé que no es normal que un sacerdote tenga este tipo de oportunidad", dijo Peixoto. "Así que es gratitud y una responsabilidad compartir algo especial".