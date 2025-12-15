Mañana habrá bloqueos carreteros otra vez: lo que exigen agricultores y transportistas

¿Qué se sabe de los bloqueos carreteros?

Las organizaciones de productores y transportistas adelantaron que las movilizaciones incluirán la toma de carreteras federales y casetas de peaje en gran parte del país. De acuerdo con sus dirigentes, las acciones iniciarán de manera focalizada el martes y se extenderán de forma generalizada el miércoles, dependiendo del avance —o falta de acuerdos— con el Gobierno federal.

El Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano informó que ese miércoles está prevista una reunión en la Ciudad de México con representantes del Ejecutivo federal, en la que participarán funcionarios de las secretarías de Agricultura, Hacienda, Economía y Gobernación. El resultado de ese encuentro será clave para definir si las protestas se desactivan o continúan.

Los inconformes sostienen que las movilizaciones buscan llamar la atención sobre la crisis que enfrenta el campo mexicano, marcada —afirman— por precios bajos, falta de intervención gubernamental en el mercado de granos y una creciente dependencia de las importaciones.

Hasta el momento, los inconformes no han revelado cuáles serán los puntos exactos que se verán afectados por los bloqueos.

Las movilizaciones buscan presionar al Gobierno federal para que atienda y cumpla las demandas planteadas por ambos sectores. (Raquel Cunha/REUTERS)

¿Qué demandan trabajadores del campo y transportistas?

Las organizaciones exigen una intervención directa del Gobierno federal en el mercado de granos básicos y la creación de una reserva estratégica alimentaria, con el objetivo de garantizar precios justos a los productores y fortalecer la soberanía alimentaria del país. Entre sus principales planteamientos destacan:

Crear una reserva estratégica o fondo nacional de alimentos para estabilizar los precios de granos básicos.

Garantizar precios de compra que cubran los costos reales de producción y permitan utilidades justas a los agricultores.

Frenar prácticas de dumping y abusos, que atribuyen a grandes empresas importadoras.

Reducir la dependencia de importaciones de maíz, frijol y trigo, que actualmente representa más de la mitad del consumo nacional.

Adquirir y almacenar granos como frijol, maíz blanco y amarillo, trigo, sorgo y oleaginosas, mediante esquemas de acopio y financiamiento.

Reforzar el papel del Estado como regulador del mercado alimentario, para evitar distorsiones que afecten al agro nacional.

Los dirigentes del movimiento advierten que, sin una reserva estratégica de alimentos, México permanece en una situación de alta vulnerabilidad ante el mercado internacional, lo que podría traducirse en alzas severas en los precios de la canasta básica.