Virus de influenza H3N2: ¿quiénes deben aplicarse la vacuna en México y dónde hacerlo?

“Es una variante que se previene con la vacuna de la influenza que tenemos disponible en México; no es una variante especial, sino que está dentro de nuestra vacuna, queda protegido. Además, la vacunación previene los casos graves y la atención en los hospitales”, dijo este martes en la Mañanera del Pueblo.

¿Quiénes deben vacunarse?

La Organización Mundial de la Salud (OMS) recuerda que la composición de la vacuna contra la influenza estacional se actualiza regularmente para contener virus que están más relacionados con los que circulan.

Ante este panorama, las autoridades sanitarias de cada país llama a la población a vacunarse contra la influenza, que aunque no protege al 100% de la nueva subclase K, sí disminuye la gravedad de la enfermedad respiratoria. En el caso concreto de México, la Ssa recomienda aplicarse la vacuna a las siguientes personas:

-Todas las niñas y niños entre seis meses y cinco años.

-Personas de 60 años o más.

-Personas con factores de riesgo (diabetes, hipertensión, enfermedad renal crónica, obesidad, asma o con enfermedades que comprometan el sistema inmunológico).

El titular de la Ssa detalló que en el país se cuenta con dosis suficientes de la vacuna Mexinvac que además de producirse en México, ya se aplicó en las jornadas de vacunación de 2024 y 2025 y se administra para prevenir la influenza.

La vacuna Mexinvac se produce en México y se aplica para prevenir la influenza. (Foto: Captura de pantalla Gobierno de México en YouTube)

¿Qué tratamiento existe?

No hay un tratamiento único, ya que el este lo determina el médico conforme la edad o enfermedades de comorbilidad que tenga el paciente. En el caso del primer caso que se registró en México, se le administró oseltamivir, informó el funcionario federal; aunque existen diferentes medicamentos para tratar la influenza o la gripe.

Los tratamientos contra la influenza varían; en algunos casos, los doctores recomiendan el medicamento oseltamivir. (Foto: Captura de pantalla de video en YouTube Gobierno de México)

Jornada de vacunación

Durante la presente temporada invernal 205-2026 en el país, hay una jornada de vacunación para prevenir enfermedades respiratorias como la influenza, covid-19 y neumococo; en donde participan todas las instituciones del Sistema Nacional de Salud del país: Secretaría de Salud, IMSS, IMSS-BIENESTAR, ISSSTE, Petróleos Mexicanos (Pemex), Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Marina y las Secretarías de Salud de las entidades federativas, con el acompañamiento del Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia (CENSIA).

En lo que respecta a la vacuna invernal, las autoridades de salud la aplican a menores de cero a cinco años y adultos mayores.

¿Qué es la gripe subclado k?

Es una variante que se identificó en EU por primera vez en los cerdos. El gen M, también identificado en el virus pandémico H1N1, incrementa su posibilidad de transmisión de humano a humano.

Las combinaciones que presenta permiten identificar el subtipo de virus al que pertenecen, por lo que H3N2 significa Hemaglutinina tipo 3 y Neuraminidasa tipo 2.

La H3N2 es la cepa A dominante, mientras que la H1N1 también circula en menor cantidad. La gripe B suele alcanzar su pico en febrero/marzo .

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) recordó que el 4 de diciembre emitió una alerta epidemiológica por los incrementos de casos de este subtipo de influenza en países de Europa y Asia. Los tipos del subclado K evolucionaron respecto a los que se tenían registro la temporada pasada, es decir, mutaron, aunque esto no implica un cambio significativo en la gravedad clínica, en términos de hospitalización, ingresos a cuidados intensivos, o defunciones.

“No obstante, las temporadas dominadas por el subtipo A(H3N2) suelen asociarse con mayor gravedad, especialmente entre las personas mayores”, detalló la OPS en un comunicado sobre el tema el 11 de diciembre .

Un día después, la Secretaría de Salud (Ssa) informó el 12 de diciembre que se detectó el primer paciente en México: una mujer de 80 años a quien se le dio tratamiento en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER), y que no requirió hospitalización.

#TarjetaInformativa La Secretaría de Salud informa ⬇️ pic.twitter.com/2RqS3Pcx9Y

— SALUD México (@SSalud_mx) December 12, 2025

Síntomas de la influenza H3N2

La sintomatología es similar a la influenza o gripe común.

• Fiebre

• Tos (a menudo seca)

• Dolor de cabeza

• Dolores musculares

• Cansancio extremo

• Escalofríos

• Congestión o goteo nasal

• Dolor de garganta

Países con casos de subclado k

En los Estados Unidos de América y Canadá se registró una mayor circulación del subtipo A(H3N2), con un aumento progresivo de las detecciones del subclado K de influenza.

Reino Unido

España

Alemania

Francia

Italia

Australia

Nueva Zelanda

Japón

Perú

Estados Unidos

Canadá

México

En el caso de Perú, el Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades (CDC) emitió la Alerta Epidemiológica nº. 008-2025 con el objetivo de fortalecer las acciones de vigilancia epidemiológica, prevención y control de enfermedades, así como activar la capacidad respuesta de los servicios de salud.

En Europa los servicios de salud describen una temporada de influenza particularmente intensa. En Inglaterra y Reino Unido, los hospitales atienden a personas con este tipo de influenza en combinación con otros virus respiratorios, lo que representa un aumento en la atención médica, lo que deriva en la saturación de camas destinadas a medicina interna y urgencias.

En diversos países europeos como Irlanda, se recomienda el uso de cubrebocas. Reino Unido y España son los únicos países hasta el momento en la que se recomendó no acudir a las escuelas para evitar más contagios.