México

Corte analizará reforma que redujo semanas para abortar en Aguascalientes

El Congreso de Aguascalientes reformó Código Penal del estado para reducir las semanas de 12 a seis semanas el plazo máximo para permitir el aborto en el estado.
mar 16 diciembre 2025 03:01 PM
MEXICO-ABORTION-PROTEST
Miles marchan cada año en México para despenalizar el aborto. (Foto: ANGEL PEREZ/AFP)

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se prepara para analizar un caso controversial el próximo año: si se reduce de 12 a seis semanas el plazo máximo para permitir el aborto en Aguascalientes.

El Poder Ejecutivo Federal y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) impugnaron reformas al Código Penal para el Estado de Aguascalientes avaladas el 23 de septiembre de 2024, pues en estas legislaciones se reduce el plazo legal para interrumpir un embarazo en el estado.

El ministro Irving Espinosa Betanzo está a cargo del proyecto en el que se propone se invaliden las reforma estatales al considerar que se trata de una medida regresiva.

“Se propone que la legislatura local incurrió en una medida regresiva: cuando antes las mujeres y personas gestantes podían elegir libremente interrumpir un embarazo para evitar verse sujetas a un proceso penal en el período inicial del embarazo que abarcaba 12 semanas, ahora reduce su margen para tomar esa decisión”, se menciona en el proyecto.

La discusión corresponde a las acciones de inconstitucionalidad 172/2024 y acumulado 173/2024 en el que se propone invalidar los artículos 101, 103 y 106 y 196 del Código Penal de Aguascalientes.

En estos se establece que después de la sexta semana de gestación, a quien se practique un aborto u otorgue el consentimiento para que otro lo realice, se le aplicará de 3 a 6 años de prisión y de 500 a 1,000 días de multa.

Cuando lo realice un médico o partero, se le aplicará de seis meses a 1 año de prisión y de 1,500 a 2,000 días de multa y el pago total de la reparación de los daños y perjuicios ocasionados y hasta la inhabilitación para el ejercicio profesional hasta de 1 año.

Originalmente este caso sería discutido el 6 de enero del próximo año, pero en una actualización que hizo la SCJN este martes 16 de diciembre, el expediente fue retirado y no se sabe cuándo podría ser discutido.

Además, la Suprema Corte rechazó que con este proyecto se busque permitir el aborto en cualquier momento del embarazo como señaló la Arquidiócesis Primada de México, pues esta última el fin de semana reclamó que los ministros busquen eliminar el tipo penal del aborto.

“El proyecto de sentencia está influenciado por una ideología muy clara, la de la cultura del descarte, para eliminar sin problema alguno al ser humano que se convierte en un obstáculo. No piensan en la mujer ni en el bebé, solo en “deshacerse de un problema de manera rápida y pragmática”, publicó la Arquidiócesis.

