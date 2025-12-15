En medio de amagos de Trump, México y Canadá dialogan para fortalecer seguridad

Agradezco al Ministro de Seguridad de Canadá, Gary Anandasangaree la conversación telefónica de esta tarde, donde sostuvimos un diálogo franco y productivo para fortalecer la seguridad bilateral entre México y Canadá. Avanzamos en prioridades compartidas y en el Plan de Acción… https://t.co/sO9SYRmVNK — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) December 15, 2025

Trump aprieta acciones contra cárteles

El presidente Donald Trump firmó este lunes un decreto que clasifica el fentanilo, un potente opioide que ha causado una crisis sanitaria en Estados Unidos, como un "arma de destrucción masiva".

"Ninguna bomba causa el daño que esto está haciendo: entre 200,000 y 300,000 personas mueren cada año, que sepamos", aseguró Trump durante un evento en el Despacho Oval.

El presidente firmó el decreto tras una ceremonia de entrega de medallas a militares que apoyan las tareas de vigilancia en la frontera con México.

En la orden firmada por Trump, se señala que el fentanilo ilícito se parece más a un arma química que a un narcótico.

''Dos miligramos, una cantidad casi imperceptible equivalente a 10 a 15 granos de sal de mesa, constituyen una dosis letal'', se destaca.

Trump dice que la fabricación y distribución de fentanilo, realizada principalmente por redes criminales organizadas, ''amenaza nuestra seguridad nacional y alimenta la anarquía en nuestro hemisferio y en nuestras fronteras''.

La producción y venta de fentanilo por parte de organizaciones terroristas extranjeras y cárteles financian las operaciones de estas entidades —que incluyen asesinatos, actos terroristas e insurgencias en todo el mundo— y permiten que erosionen la seguridad interna y el bienestar de Estados Unidos, indica el mandatario.

De acuerdo con Trump, la posibilidad de que el fentanilo sea utilizado como arma para ataques terroristas concentrados y a gran escala por parte de adversarios organizados es una amenaza seria para Estados Unidos.

A partir de la firma de Trump, los jefes de los departamentos y agencias ejecutivas correspondientes deberán tomar las medidas adecuadas para implementarla y eliminar la amenaza del fentanilo ilícito y sus principales precursores químicos para Estados Unidos.

En la orden se señala que la Fiscalía General de EU deberá iniciar inmediatamente las investigaciones y procesamientos sobre el tráfico de fentanilo, incluyendo cargos penales según corresponda, agravantes de pena y variaciones de sentencia.

Por su parte, las secretarías de Estado y del Tesoro deberán emprender las acciones apropiadas contra activos e instituciones financieras relevantes de acuerdo con la ley aplicable para quienes participen o apoyan la fabricación, distribución y venta del fentanilo ilícito y sus químicos precursores principales.

La Secretaría de Guerra y la Fiscalía determinarán si las amenazas que supone el fentanilo ilícito y su impacto en los Estados Unidos justifican la provisión de recursos del Departamento de Guerra al Departamento de Justicia para ayudar en la aplicación del título 18 del Código de los Estados Unidos, conforme a 10 U.S.C. 282.

La Defensa actualizará todas las directrices sobre la respuesta de las Fuerzas Armadas a incidentes químicos en el territorio nacional, incluyendo la amenaza del fentanilo ilícito.

Trump designó a los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas cuando regresó a la Casa Blanca.

En las últimas semanas, el mandatario ha dejado abierta la posibilidad de atacar a integrantes de los cárteles en territorios de Venezuela, Colombia y México.