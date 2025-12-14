García Harfuch niega relación de extorsiones de “El Limones” con la CATEM

“Lo tenemos vinculado con una célula criminal que opera en Durango y Coahuila, apodada Los Cabrera, y este sujeto ha mencionado que tiene un vinculo y trabaja directamente para un líder delincuencial de esta organización. Es lo que tenemos ahorita”, comentó el funcionario federal.

Sin embargo, señaló que las investigaciones sobre esta persona son recientes y las diligencias continúan; por lo ello, dijo, más adelante, en coordinación con la Fiscalía General de la Pública (FGR), se actualizará la información sobre este personaje.

Ello se da luego de que, tras la detención de Rodríguez Ortiz, se difundieron imágenes de este personaje con Pedro Haces, quien es líder de la CATEM y diputado federal por Morena, por lo que el legislador publicó un video para negar la versión.

“No tiene ni ha tenido ningún vínculo con CATEM. La única información oficial es la emitida por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y en ningún momento establece relación alguna con nuestra organización”, agregó Pedro Haces.

Desmantelan célula criminal

Rodríguez Ortiz fue detenido la semana pasada después de que elementos de la Marina, de la SSPC, del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y de la FGR detectaron que era el jefe de una célula delictiva que operaba en Durango, Coahuila y Chihuahua.

García Harfuch señaló que el detenido también está relacionado con la venta y distribución de drogas, robo de vehículos, cobro de cuotas, extorsión, secuestro, lavado de dinero, clonación de tarjetas y desaparición forzada.

Al dar a conocer las acciones para fortalecer la Estrategia Nacional contra la Extorsión, el secretario de Estado señaló que, a parte de Rodríguez Ortiz, fueron aprehendida cinco personas más Guillermo “N”, Alexis Mauricio “N”, Ángel Rodrigo “N”, Juan José, José “N” y Giancarlo.

Comentó que la FGR obtuvo prisión preventiva en contra Rodríguez Ortiz por su probable participación en acopio y portación de armas de fuego, posesión de cartucho y cargadores, así como delitos en contra de la salud en su modalidad de narcotráfico.

Además, las autoridades bloquearon las cuentas de las personas cercanas a "El Limones" y a tres empresas con distintos giros comerciales que presentaban patrones financieros irregulares, las cuales pueden ser "empresas fachada".

La célula delictiva “Los Cabrera” es afín a Los Mayos, perteneciente al Cártel de Sinaloa.