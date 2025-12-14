Publicidad

César Duarte es vinculado a proceso por presunto lavado de dinero

El exgobernador enfrenta esta acusación por su probable participación en un esquema de lavado de dinero, donde utilizó el sistema bancario para disimular el origen de los recursos.
dom 14 diciembre 2025 02:46 PM
César Duarte, exgobernador de Chihuahua, fue extraditado a México desde Estados Unidos. (Cuartoscuro)

La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo la vinculación a proceso de César Duarte por su posible participación en el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

En un comunicado, la dependencia detalló que un juez de control ratificó la medida cautelar de prisión preventiva y concedió seis meses para la investigación complementaria.

La investigación de la FGR señala que, durante su gestión como gobernador de Chihuahua, Duarte presuntamente ocultó recursos desviados del Estado.

Se presume que esos fondos, que ascienden a más de 73 millones de pesos, fueron canalizados a través del Sistema Financiero Mexicano para encubrir su origen ilícito.

El exgobernador enfrenta esta acusación por su probable participación en un esquema de lavado de dinero, donde utilizó el sistema bancario para disimular el origen de los recursos.

La FGR presentó los datos de prueba suficientes para que el juez de control dictara la vinculación a proceso.

Aunque Duarte fue vinculado a proceso, se le presume inocente hasta que exista una sentencia condenatoria en su contra.

Por lo tanto, continuará en prisión preventiva en el Centro Federal de Readaptación Social Número 1 en el Altiplano, mientras se amplía la investigación.

