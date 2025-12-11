“Queremos una Inteligencia Artificial latinoamericana y en español”

Aquí un fragmento de la entrevista.

¿Por qué es discriminación que el conocimiento no llegue a todos?

Es la más grande de las discriminaciones en el siglo del conocimiento. O sea, cuando no se conocía nada, todo el mundo estaba equivalente, no había una solución para determinados problemas. Pero, hoy, muchos problemas se han solucionado; sin embargo, hay una gran desigualdad entre los que tienen el acceso y los que no lo tienen.

¿Cómo hacer para que más mujeres entren a las carreras STEM?

Sabemos que hay una gran discriminación hacia las mujeres, la ha habido y no es que ya se acabó. En particular, hablando de la ciencia y la tecnología, donde hay una menor representación femenina es en las matemáticas, en la física y en todas las ingenierías de corte científico.

Entonces, sí tenemos que ver cómo promover esas vocaciones desde la infancia, porque si una niñita, también los niños, no es estimulada con buenos cursos de matemáticas, de ciencia, pues ya difícilmente les va a gustar cuando entra a la preparatoria.

Han presentado algunos proyectos muy ambiciosos, ¿hay talento?

La Secretaría trabaja con sus centros, pero también con las universidades. No solo apoyamos a nuestros centros, que sería nuestra obligación directa, sino a todas las instituciones para que colaboren conjuntamente en este tipo de soluciones.

En muchas instituciones nuestras, pero también en la UNAM, en el (Instituto) Politécnico, tienen experiencia en diseñar semiconductores, microcomputadoras muy poderosas con las que se construyen los chips que hacen que funcione cualquier aparato.

¿Cuál es la importancia de los semiconductores? Todo aparato electrónico, tu teléfono, la televisión, la lavadora, tienen mecanismos para funcionar que están basados en semiconductores.

¿Qué queremos? Que en México se puedan producir y que no importemos todo. A lo mejor no podemos producir teléfonos y computadoras, pero sí podemos producir chips para aparatos médicos, televisiones, aparatos domésticos. Y luego tratar de producirlo en grande para poderlo exportar.

A los investigadores posdoctorantes les preocupan los problemas de inserción laboral que hay.

Tienen toda la razón y estamos viendo qué vamos a hacer. Yo me he reunido con ellos y con ellas y tenemos esa preocupación.

Formamos especialistas y muchos de ellos, luego, no se pueden acomodar en un trabajo. No es que no tengan trabajo, sino que no tienen el trabajo en su área. Ahí es nuestra obligación buscar cómo podemos relacionarlos también con la industria. En México, la industria no contrata a doctores, a grandes especialistas, entonces tenemos que buscar que reconozcan la necesidad que tienen de tener gente con mucha formación.

El presupuesto para ciencia, que en México es más bajo que en otros países, ¿puede ser un freno?

Por supuesto, los recursos son fundamentales. Pero también hay que ver que se han ido aumentando gradualmente en este gobierno y que hay proyectos que directamente los financia el gobierno. Por ejemplo, "Olinia", "Kutzari", todos los proyectos que he mencionado, los financia directamente la Presidencia. No están cargados en el recurso que tiene la Secretaría de Ciencia.