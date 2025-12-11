La narcocultura inspira populares videojuegos como Roblox entre los jóvenes mexicanos

La presidenta Claudia Sheinbaum rechaza lo que considera una "apología de la violencia" y ha lanzado intensas campañas contra estas expresiones, incluido un impuesto de 8% a los videojuegos con contenido "violento".

Pero muchos jóvenes mexicanos disfrutan accionando los controles de sus consolas para conducir a policías o gatilleros en sus pantallas y los juegos que han desarrollado se cuentan por decenas en la plataforma en línea Roblox, una de las más populares del mundo. Los más exitosos reúnen hasta 1,000 usuarios al día.

Imitación fiel

Los principales jugadores son adolescentes de 13 a 18 años que viven especialmente en el norte de México, coinciden desarrolladores entrevistado

Este grupo etario nació en medio de la ola de violencia desatada en México desde 2006, cuando inició la militarización de la lucha contra el narcotráfico. Esta estrategia acumula hasta la fecha casi medio millón de muertos.

La popularidad de estos videojuegos se debe a la "narcocultura", dice Ángel Villaverde, un joven de 19 años que diseña estos juegos electrónicos desde su ordenador en Monterrey, Nuevo León.

Estas creaciones están repletas de extravagantes objetos como pistolas bañadas en oro y vehículos con blindaje artesanal conocidos como "monstruos" utilizados por los criminales.

Roblox se caracteriza por permitir que los jugadores o aficionados a la programación diseñen sus propios videojuegos y los ofrezcan a otros usuarios, como lo hace Villaverde.

¿La clave del éxito de estos productos? Su fiel imitación de las mafias locales, asegura.

"A los jugadores no les interesa (ver) nombres inventados de grupos criminales", dice a AFP. Quieren jugar con las denominaciones reales.

Ángel Villaverde, estudiante de ingeniería tecnológica, desarrolla juegos de temática bélica para la plataforma Roblox en Monterrey, Nuevo León, México, el 19 de noviembre de 2025. (Foto: Julio César Aguilar / AFP )

Así se juega "al narco" en Roblox"

Los usuarios del videojuego "Tamaulipas Bélico" pueden elegir entre equipos ataviados con cascos que muestran las siglas CJNG, del poderoso cártel Jalisco Nueva Generación, o CDN, del cártel del Noreste.

Ambos fueron designados en febrero "organizaciones terroristas extranjeras" por el presidente estadounidense, Donald Trump.

Las partidas consisten en matar a los enemigos para controlar edificios, usualmente gasolineras de la estatal Petróleos Mexicanos (Pemex) o tiendas. Los contrincantes patrullan a bordo de camionetas camufladas del Ejército o con blindaje artesanal adornadas con el dibujo de un demonio y la leyenda "666", distintivos de la Tropa del Infierno, brazo armado del CDN.