Cómo Mabe apuesta por dar empleo a personas refugiadas en México: "Es una segunda oportunidad"

El reconocimiento marca un hecho inédito, pues por primera vez recae en un representante mexicano y del sector privado, en una distinción que tradicionalmente es entregada a activistas, organizaciones humanitarias o gobiernos.

Es algo que no nos esperábamos... es un honor poder formar parte de esta contribución". Pablo Moreno, directivo de MABE.

El director general de Asuntos Corporativos de Mabe, Pablo Moreno Cadena, es reconocido por ayudar a emplear a cientos de refugiados en México. (Cortesía)

Un modelo pionero

El Programa de Integración Local (PIL) de Mabe surgió a partir de una experiencia previa en la que la empresa trasladaba y empleaba a personas del sur del país en sus plantas de fábrica de lavadores en Saltillo, Coahuila. Con ese aprendizaje y tras un acercamiento con Naciones Unidas, la compañía puso en marcha en 2017 un proyecto piloto enfocado exclusivamente a personas refugiadas.

“Cuando inicias programas buscando un bien común, lo último que imaginas es recibir una distinción como esta”, señaló Moreno Cadena, quien resaltó que, además, es la primera vez que el premio se otorga a alguien del sector privado. "Para nosotros es un honor”, dijo.

Desde entonces, Mabe contrata a cientos de personas reconocidas como refugiadas, todas previamente identificadas y acompañadas por ACNUR y la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar).

No hemos tenido un solo caso que ponga en duda el proceso. ACNUR hace un trabajo muy serio y seguro" Moreno Cadena.

El PIL contempla no solo la contratación, sino un proceso integral: acompañamiento desde los campamentos en el sur del país, ferias de empleo donde las personas refugiadas eligen la empresa que mejor se ajusta a sus expectativas, apoyo para vivienda, educación, integración comunitaria y seguimiento psicosocial.

Resultados medibles e impacto social

Moreno Cadena destacó que, contrario a los temores iniciales tras poner en marcha el PIL, como que las personas refugiadas usaran el empleo como un “trampolín” hacia Estados Unidos o que representaran riesgos de seguridad, el programa es exitoso y seguro, gracias a los procesos de verificación y acompañamiento de ACNUR y Comar.

Uno de los datos más relevantes, dijo, es el impacto positivo en las propias empresas. En el caso de Mabe, relató, si bien la rotación laboral promedio es de alrededor del 12%, entre las personas refugiadas contratadas se reduce a apenas 0.9%.

Además, resaltó que varias de las personas refugiadas contratadas incluso ascendieron a puestos de liderazgo y responsabilidad, lo que rompe estigmas y fortalece la productividad.

“La comunidad Mabe los recibió muy bien. Compartimos idioma, valores y una identidad latinoamericana que facilita su integración. Ayuda mucho que, aunque Centroamérica y México no son iguales en costumbres, compartimos idioma, valores y un espíritu latinoamericano. Eso fue muy importante para que se integraran", señaló.

Para el ejecutivo, el programa es un éxito debido a que la empresa da una segunda oportunidad de vida a personas que –sin querer o desearlo– se vieron forzadas a dejar sus territorios debido a la violencia, guerras o conflictos.

Se les brinda una segunda oportunidad. Estamos hablando de refugiados, no de migrantes. Los migrantes eligen salir para buscar una mejor vida; los refugiados no tuvieron opción más que dejar su país para salvar su vida. Muchas personas salen solo con lo puesto" Moreno Cadena.

“Vienen con una determinación impresionante. Su compromiso contagia y transforma los equipos de trabajo. Muchos han llegado a ser líderes de célula y otros han crecido aún más”, afirmó.

Historias de resiliencia

Sobre los testimonios de personas refugiadas que tienen esta segunda oportunidad de vida, Moreno Cadena destacó el caso de una mujer que llegó sola y en un estado emocional delicado tras vivir una tragedia durante su trayecto, pero que años después logró reconstruir su vida y hoy es una persona estable e integrada.

Otra historia, relató, es la de una familia que, mes y medio después de llegar a Coahuila, solicitó un préstamo para comprar un automóvil y comenzar a trabajar como transporte privado. Hoy tienen tres vehículos y un negocio familiar que complementan con su empleo en Mabe.