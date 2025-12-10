Cómo Mabe apuesta por dar empleo a personas refugiadas en México: "Es una segunda oportunidad"

Pablo Moreno Cadena, directivo de la fábrica de electrodomésticos Mabe, fue reconocido este año con el Premio Nansen para los Refugiados, otorgado por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), en la categoría regional de las Américas.
ACNUR destaca el impulso de Moreno Cadena a la integración laboral de personas refugiadas en México mediante un modelo replicado por más de 650 empresas y que permite que más de 53,000 personas accedan a empleo formal, vivienda y una segunda oportunidad de vida.
En entrevista con Expansión, Pablo Moreno detalló cómo nació este proyecto, los retos enfrentados, la colaboración con ACNUR y el impacto que el programa tiene en las comunidades laborales de Mabe y en miles de familias refugiadas.
El reconocimiento marca un hecho inédito, pues por primera vez recae en un representante mexicano y del sector privado, en una distinción que tradicionalmente es entregada a activistas, organizaciones humanitarias o gobiernos.
Es algo que no nos esperábamos... es un honor poder formar parte de esta contribución".
El Programa de Integración Local (PIL) de Mabe surgió a partir de una experiencia previa en la que la empresa trasladaba y empleaba a personas del sur del país en sus plantas de fábrica de lavadores en Saltillo, Coahuila. Con ese aprendizaje y tras un acercamiento con Naciones Unidas, la compañía puso en marcha en 2017 un proyecto piloto enfocado exclusivamente a personas refugiadas.
“Cuando inicias programas buscando un bien común, lo último que imaginas es recibir una distinción como esta”, señaló Moreno Cadena, quien resaltó que, además, es la primera vez que el premio se otorga a alguien del sector privado. "Para nosotros es un honor”, dijo.
Desde entonces, Mabe contrata a cientos de personas reconocidas como refugiadas, todas previamente identificadas y acompañadas por ACNUR y la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar).
No hemos tenido un solo caso que ponga en duda el proceso. ACNUR hace un trabajo muy serio y seguro"
Moreno Cadena.
El PIL contempla no solo la contratación, sino un proceso integral: acompañamiento desde los campamentos en el sur del país, ferias de empleo donde las personas refugiadas eligen la empresa que mejor se ajusta a sus expectativas, apoyo para vivienda, educación, integración comunitaria y seguimiento psicosocial.
Resultados medibles e impacto social
Moreno Cadena destacó que, contrario a los temores iniciales tras poner en marcha el PIL, como que las personas refugiadas usaran el empleo como un “trampolín” hacia Estados Unidos o que representaran riesgos de seguridad, el programa es exitoso y seguro, gracias a los procesos de verificación y acompañamiento de ACNUR y Comar.
Uno de los datos más relevantes, dijo, es el impacto positivo en las propias empresas. En el caso de Mabe, relató, si bien la rotación laboral promedio es de alrededor del 12%, entre las personas refugiadas contratadas se reduce a apenas 0.9%.
Además, resaltó que varias de las personas refugiadas contratadas incluso ascendieron a puestos de liderazgo y responsabilidad, lo que rompe estigmas y fortalece la productividad.
“La comunidad Mabe los recibió muy bien. Compartimos idioma, valores y una identidad latinoamericana que facilita su integración. Ayuda mucho que, aunque Centroamérica y México no son iguales en costumbres, compartimos idioma, valores y un espíritu latinoamericano. Eso fue muy importante para que se integraran", señaló.
Para el ejecutivo, el programa es un éxito debido a que la empresa da una segunda oportunidad de vida a personas que –sin querer o desearlo– se vieron forzadas a dejar sus territorios debido a la violencia, guerras o conflictos.
Se les brinda una segunda oportunidad. Estamos hablando de refugiados, no de migrantes. Los migrantes eligen salir para buscar una mejor vida; los refugiados no tuvieron opción más que dejar su país para salvar su vida. Muchas personas salen solo con lo puesto"
Moreno Cadena.
“Vienen con una determinación impresionante. Su compromiso contagia y transforma los equipos de trabajo. Muchos han llegado a ser líderes de célula y otros han crecido aún más”, afirmó.
Historias de resiliencia
Sobre los testimonios de personas refugiadas que tienen esta segunda oportunidad de vida, Moreno Cadena destacó el caso de una mujer que llegó sola y en un estado emocional delicado tras vivir una tragedia durante su trayecto, pero que años después logró reconstruir su vida y hoy es una persona estable e integrada.
Otra historia, relató, es la de una familia que, mes y medio después de llegar a Coahuila, solicitó un préstamo para comprar un automóvil y comenzar a trabajar como transporte privado. Hoy tienen tres vehículos y un negocio familiar que complementan con su empleo en Mabe.
El ingreso de las personas refugiadas a empresas como Mabe se da a través de ferias de empleo organizadas por ACNUR, donde varias compañías presentan sus vacantes y cada persona refugiada elige dónde quiere trabajar.
“Es un ganar-ganar. Ellos eligen y nosotros recibimos gente que aporta no solo capacidad laboral, sino ejemplo de vida”, explicó el directivo.
“Además, pagan impuestos, se integran plenamente y contribuyen al desarrollo económico del país”, apuntó.
Actualmente más de 650 empresas participan en el Programa de Integración Local en México, que desde 2016 beneficia a más de 53,000 personas refugiadas.
La iniciativa tiene mayor presencia en el Bajío (53.2%) y el norte del país (25.7%), aunque también opera en el centro y sur-sureste.
Entre las empresas incorporadas recientemente se encuentran SIGMA, HEB, FEMSA, Alsea, Lamosa y AGC Automotive México, entre otras.
El esfuerzo se articula bajo la Alianza por la Inclusión, un movimiento que busca escalar este modelo y convertirlo en parte de una estrategia nacional de desarrollo, especialmente ante la creciente demanda de mano de obra en el país.
El PIL de Mabe, un modelo replicable para México y la región
Tras recibir el Nansen, Pablo Moreno consideró que la clave ahora es que más empresas y gobiernos sumen esfuerzos a favor de las personas refugiadas que se ven obligadas a dejar sus casas, enfrentándose a estar sin empleo y con falta de oportunidades.
Hace falta entender que este no es solo un tema de humanidad, sino también de convivencia y conveniencia. Es un ganar-ganar. México está en un momento de crecimiento y va a necesitar más mano de obra. Este modelo puede complementar esa demanda de manera segura y organizada”.
Moreno Cadena.
“Con esta distinción queremos mostrar que el sector privado mexicano también puede ser parte de la solución", agregó.
Aunque, resaltó, esto no sustituye al empleo nacional, pues "es un complemento".
"Es un complemento que permite a México asumir su responsabilidad global con un enfoque de conveniencia compartida: gana la persona refugiada, gana la empresa y gana el país”, dijo.
Esta distinción nos permite poner el tema sobre la mesa. Gobierno, sector privado y organizaciones podemos hacer mucho más si integramos lo que ya funciona en una estrategia nacional".
Moreno Cadena.
Para Mabe, la fórmula es clara: abrir la puerta no solo a trabajadores, sino a personas que buscan rehacer su vida. Y en ese camino, afirma Moreno Cadena, la empresa también cambió para bien.
La ceremonia oficial de entrega del Premio Nansen 2025 se realizará el próximo 16 de diciembre en el Palacio de las Naciones, en Ginebra, y será transmitida para medios de comunicación.