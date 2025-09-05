"Sin México ya estarían muertos": así vive la familia Abed tras huir de la guerra en Gaza

El proceso de adaptación es difícil, admite Shadi, sobre todo para ocho niños que vivieron de cerca la guerra, las armas y la muerte.

"Todos están en trauma. Tenemos niños afectados por la guerra. Despiertan desesperados, cuando pasa un avión sienten que es un avión de guerra, cuando escuchan a alguien extrao, gritan o lloran", cuenta Shadi en entrevista con Expansión Política.

México salvó 18 almas de Palestina. Nunca había visto un país así como México. En México son muy cariñosos, (…) sin México ya estarían muertos”. Shadi Abed, palestino y refugiado en México.

Los 18 miembros de la familia Abed llegaron al país el 25 de mayo de 2025; fueron recibidos en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México con banderas de Palestina y dulces típicos.

Shadi Adeb, quien vende café en el Edomex, fue el artífice de su salida de Gaza, luego de meses de pedir apoyo a autoridades mexicanas y egipcias.

La lucha por sacarlos de Gaza

El refugiado palestino buscó traer a su familia en 2024. En esa tarea lo acompañó su padre, el mexicano-palestino Kamal Abed, quien falleció antes de ver a sus familiares llegar a estas tierras.

“Mi papá no aguantó, se sintió muy mal por las noticias que pasaban. El 6 de marzo de 2024 falleció, estaba mal, estaba cansando, le dio un infarto y estaba solo en un hotel en Egipto (donde fue a pedir ayuda para su familia). Es algo triste”, comenta.

El padre de Shadi fue enterrado en Palestina por los familiares que hoy ya están a salvo en el país.

El "Colectivo Gaza en México" se acercó a Shadi para apoyarlo y lograr sacar a su familia de la Franja de Gaza, por lo que realizó eventos para recolectar recursos que sirvieran para realizar trámites y costear el viaje de las 18 personas.

Axel González, abogado de la Clínica Jurídica para Personas Refugiadas de la Universidad Iberoamericana, ayudó a Shadi con todos los trámites para que ocho niños y 10 adultos llegaran en calidad de refugiados.

Shadi cuenta que el proceso tardó más de un año debido a que hubo trabas de las autoridades.

La familia de Shadi Abed llegó a México el 25 de mayo de 2025; fue recibida en el AICM con banderas de Palestina, flores y dulces típicos mexicanos. (Gerardo Vieyra/NurPhoto/Reuters)

El proceso para obtener el refugio ante la Comisión Mexicana de Ayuda Refugiados (Comar) llevó siete meses. Sin embargo, Shadi tardó cinco meses más para lograr que las 18 personas fueran evacuadas de Palestina.

"Tan cerca estaban los países árabes de Palestina y no ayudaron a mi familia, solo México lo hizo", expresa.