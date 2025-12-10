¿Hay clases el 12 de diciembre 2025? La SEP lo dice claro y explica si hay suspensión de labores

¿Qué se celebra el 12 de diciembre?

Se conmemoran 494 años de la aparición de la virgen de Guadalupe, el 12 de diciembre de 1531, de acuerdo a la creencia católica. Las celebraciones populares inician unos días antes y culminan en la madrugada de esta fecha.

La fiesta más importante se lleva a cabo en la Basílica de Guadalupe, en la CDMX, donde cada año llegan millones de peregrinos provenientes de varios estados y países, principalmente latinoamericanos.

Este viernes 12 de diciembre también se conmemora el Día del empleado bancario en México, por lo cual, si tienes pendientes con tu institución financiera, anticípalas, porque ese día no habrá sucursales abiertas.

Tampoco está considerado como día de descanso para los trabajadores en la Ley Federal del Trabajo, por lo que los empleadores no están obligados a otorgar el día libre a sus trabajadores.

¿Hay clases el 12 de diciembre?

Debido a que se trata de una celebración religiosa, y a que el Estado garantiza la educación laica en el artículo 3º de la Constitución política, sí hay clases, de acuerdo al calendario de la SEO. Sin embargo, se prevé ausentismo y serán las autoridades escolares de cada plantel quienes determinen si hay o no clases.

https://calendarioescolar.sep.gob.mx/2025-2026 Calendario disponible en (Secretaría de Educación Pública (SEP).)

Las vacaciones iniciarán el lunes 22 de diciembre de 2025 y concluyen oficialmente hasta el miércoles 6 de enero de 2026. Los alumnos de educación preescolar, primaria y secundaria regresarán a las aulas hasta el 12 de enero, debido a que el 7,8 y 9 de enero de 2026, los docentes tendrán talleres intensivos.

El calendario escolar del ciclo escolar 2025-2026 tiene una reducción de días de actividad, en comparación con el ciclo anterior, por lo que habrá más vacaciones. El siguiente ciclo de vacaciones contempla el del 30 de marzo al 10 de abril de 2026.