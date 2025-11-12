Publicidad

México

¿Cuándo empiezan las vacaciones de diciembre 2025?

Los alumnos de educación básica tienen un calendario establecido por la SEP donde se determinan los periodos vacacionales, entre ellos, los de fin de año.
mié 12 noviembre 2025 02:54 PM
¿Cuándo empiezan las vacaciones de diciembre 2025? La fecha que marca el calendario de la SEP
México alberga distintos lugares para vacacionar que aprovechan tanto turistas nacionales y extranjeros para ir durante las vacaciones decembrinas. (Foto: iStock)

El 2025 está por terminar y este periodo se enmarca con las vacaciones de los alumnos de educación básica, así como algunos días establecidos en la Ley Federal del Trabajo (LFT). Estos son los días autorizados en diciembre para que los tengas presentes y puedas planear tus actividades de fin de año.

Vacaciones decembrinas de estudiantes de la SEP

El calendario oficial de la SEP establece que las vacaciones iniciarán el lunes 22 de diciembre de 2025, y concluyen oficialmente hasta el miércoles 6 de enero de 2026. Los alumnos de educación preescolar, primaria y secundaria regresarán a las aulas hasta el 12 de enero, debido a que el 7,8 y 9 de enero de 2026, los docentes tendrán talleres intensivos.

calendario-sep-2025-2026.jpg
Calendario disponible en https://calendarioescolar.sep.gob.mx/2025-2026 (Secretaría de Educación Pública (SEP).)

¿Y los trabajadores?

La LFT establece solo un día de descanso oficial para los trabajadores que es el martes 25 de diciembre por Navidad. En caso de que los empleados pertenezcan a alguna empresa en donde sí se requiere que acudan a laborar, se les debe pagar además del salario que les corresponda por el descanso obligatorio, un salario doble por el servicio prestado.

El artículo 77 establece que los trabajadores que presten servicios discontinuos y los de temporada tendrán derecho a un período anual de vacaciones, en proporción al número de días de trabajo en el año.

¿Qué se celebra el 25 de diciembre?

Dentro de la religión católica, el 25 de diciembre se conmemora el nacimiento de Jesucristo en Belén. La celebración se extiende a la Iglesia anglicana, en algunas comunidades protestantes y en la mayoría de las Iglesias ortodoxas. En México, se llevan a cabo posadas desde el 16 de diciembre con el objetivo de recordar la peregrinación que realizaron María y José previo al nacimiento de Jesús.

Ante ello, diciembre representa uno de los periodos del año en donde muchas personas aprovechan para descansar después de un año laboral; además de las fiestas de fin de año que las empresas ofrecen a sus trabajadores, o reuniones entre amigos. también se reconoce como uno de los periodos vacacionales más esperados.

