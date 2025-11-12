¿Cuándo empiezan las vacaciones de diciembre 2025? La fecha que marca el calendario de la SEP

Vacaciones decembrinas de estudiantes de la SEP

El calendario oficial de la SEP establece que las vacaciones iniciarán el lunes 22 de diciembre de 2025, y concluyen oficialmente hasta el miércoles 6 de enero de 2026. Los alumnos de educación preescolar, primaria y secundaria regresarán a las aulas hasta el 12 de enero, debido a que el 7,8 y 9 de enero de 2026, los docentes tendrán talleres intensivos.

https://calendarioescolar.sep.gob.mx/2025-2026 Calendario disponible en (Secretaría de Educación Pública (SEP).)

¿Y los trabajadores?

La LFT establece solo un día de descanso oficial para los trabajadores que es el martes 25 de diciembre por Navidad. En caso de que los empleados pertenezcan a alguna empresa en donde sí se requiere que acudan a laborar, se les debe pagar además del salario que les corresponda por el descanso obligatorio, un salario doble por el servicio prestado.

El artículo 77 establece que los trabajadores que presten servicios discontinuos y los de temporada tendrán derecho a un período anual de vacaciones, en proporción al número de días de trabajo en el año.

¿Qué se celebra el 25 de diciembre?

Dentro de la religión católica, el 25 de diciembre se conmemora el nacimiento de Jesucristo en Belén. La celebración se extiende a la Iglesia anglicana, en algunas comunidades protestantes y en la mayoría de las Iglesias ortodoxas. En México, se llevan a cabo posadas desde el 16 de diciembre con el objetivo de recordar la peregrinación que realizaron María y José previo al nacimiento de Jesús.

Ante ello, diciembre representa uno de los periodos del año en donde muchas personas aprovechan para descansar después de un año laboral; además de las fiestas de fin de año que las empresas ofrecen a sus trabajadores, o reuniones entre amigos. también se reconoce como uno de los periodos vacacionales más esperados.