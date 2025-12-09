Defensa del ''Mayo'' Zambada pide aplazar sentencia hasta abril de 2026

Por tráfico de drogas de México hacia Estados Unidos, ''El Mayo'' podría recibir la cadena perpetua, igual que su exsocio Joaquín Guzmán Loera, ''El Chapo''.

Ismael Zambada tenía previsto presentarse ante la Corte el próximo 12 de enero, sin embargo, es probable que el juez Brian Cogan le conceda el aplazamiento de tres meses.

"Una porción sustancial de la evidencia de mitigación debe ser obtenida de individuos ubicados en regiones de México que actualmente experimentan creciente violencia e inestabilidad", argumentó el abogado de Zambada.

"Estas condiciones han creado serias dificultades logísticas para arreglar conversaciones, obtener cartas, y conseguir información esencial de testigos y familiares", agregó.

La semana pasada, Joaquín Guzmán López, hijo de Joaquín Guzmán Loera, se declaró culpable por narcotráfico y crimen organizado ante autoridades de Estados Unidos.

El integrante de ''Los Chapitos'' tuvo su audiencia en la Corte federal de Chicago, Estados Unidos, donde reconoció también haber participado en el secuestro y posterior entrega de Ismael Zambada García, conocido como ''El Mayo''.

Para llevarlo de Sinaloa a Estados Unidos, ''El Mayo'' fue obligado a subir a un avión privado luego de ser emboscado en la finca en la que fue asesinado el empresario Héctor Melesio Cuén.

Tras aceptar su culpabilidad, Guzmán López será colaborador con autoridades de Estados Unidos.