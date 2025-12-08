PAN designa a García Cabeza de Vaca como su representante ante América del Norte

Romero explicó que habrá más nombramientos de representantes en otros lugares del mundo, como parte del proceso de relanzamiento que anunció el PAN hace unas semanas.

De acuerdo con el líder panista, el cargo de Cabeza de Vaca es un reconocimiento a un gobernador valiente “que defendió la libertad federalista y enfrentó la confrontación del régimen”.

Esto porque durante su mandato, que concluyó en 2023, García Cabeza de Vaca enfrentó el intento de desafuero para ser procesado penalmente.

La acusación formal en la Cámara de Diputados fue presentada por supuestas operaciones con recursos de procedencia ilícita, pero no se presentaron pruebas de ello así que el pleno no se pronunció sobre ello; aún así la mayoría de Morena en la Cámara aprobó el juicio por presunto fraude fiscal.

Sin embargo, el Congreso del estado, al que se dio vista, no declaró el desafuero, ya que tenía mayoría panista. Incluso tramitó incluso dos controversias constitucionales ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), mismas que casi un año después confirmaron la decisión, aunque en el inter cambió la correlación de fuerzas en el estado para dar mayoría a Morena.

El mandatario pudo concluir su mandato pero vive en Estados Unidos desde entonces.

En el anuncio del PAN se destacó la trayectoria de Cabeza de Vaca, su conocimiento de la relación bilateral con Estados Unidos y experiencia para trabajar en temas fronterizos, según Mariana Gómez del Campo, secretaria de Asuntos Internacionales de la dirigencia panista.

Adelantó que próximamente el PAN tendrá representaciones en Sudamérica, Centroamérica, Europa y Asia.

En su mensaje, García Cabeza de Vaca agradeció su designación y señaló que el reto será posicionar al PAN entre las comunidades mexicanas en el exterior, sobre todo en Estados Unidos, donde residen cerca de 40 millones de personas de origen mexicano.

Diputados de Morena lo denuncian

La designación coincidió con la denuncia que interpusieron diputados del Congreso del estado y legisladores federales en contra del exmandatario, querella que respaldaron con firmas de ciudadanos de esa entidad.

En la Ciudad de México, Armando Prieto Herrera, diputado local de Reynosa, la presidenta de Morena en Tamaulipas, Guadalupe Gómez, y el vicepresidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados federal, Sergio Gutiérrez Luna, presentaron una nueva denuncia en la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) por presunta extorsión y delitos en materia de hidrocarburos.

Acusaron que Cabeza de Vaca permitió durante su mandato un “mini Servicio de Administración Tributaria Tamaulipeco", el cual presuntamente ponía puntos de revisión –coordinados y operados por el brazo armado policíaco de Cabeza de Vaca– donde se extorsionaba a transportistas y se tomaban atribuciones que no les correspondía.

"Todo el material que entraba a México ellos lo confiscaban, para eso estaban las aduanas", según Prieto Herrera.

"Dejaban pasar los ferrotanques con presunto huachicol. En su momento hicieron mucho ruido porque habían confiscado más o menos 200,000 litros de huachicol en una sola ocasión, después de ahí ya no volvieron a confiscar ningún ferrotanques. Incluso, hace algunos meses, el hoy diputado local Ismael García, hermano del exgobernador, dijo que en la carretera de Tamaulipas desde hace muchos años circulaban cientos de ferrotanques con huachicol, ¿Porqué no los detuvieron? Por eso venimos a que la FGR abra las investigaciones".

Gutiérrez Luna dijo que, aunque el exmandatario tenía doble nacionalidad y eso impediría ser extraditado, renunció a la estadounidense para poder ocupar la gubernatura.

"Si no lo hizo, cometió un fraude aquí en México. Nosotros lo dijimos desde hace tiempo que había llegado de manera ilegal a esos cargos y presentó papeles, que obran en el INE, donde dice haber renunciado a esa nacionalidad. Sabemos que se esconde entre MC Allen y Houston, porque sube fotos de personas de su mismo partido que han ido a verlo y que son encubridores. Lo que exigimos a la Fiscalía es que se solicite la extradición", agregó.