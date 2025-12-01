La Secretaría de Seguridad de Harfuch tendrá nuevo cuerpo élite de investigación

"La persona responsable del cuerpo de agentes será la persona titular de la Unidad Nacional de Operaciones Estratégicas (UNOE), directamente adscrita a la SIIP'', establece el acuerdo.

''Además, será la encargada de coordinar los trabajos, las funciones y la organización del cuerpo de agentes, sin perjuicio de las atribuciones y funciones que le correspondan, conforme a las necesidades del servicio de las operaciones estratégicas", añade.

Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana durante conferencia de prensa en Palacio Nacional. (Foto: Daniel Augusto/Cuartoscuro )

Hasta la semana pasada, Héctor Elizalde Mora estaba a cargo de la SIIP. Sin embargo, tras la llegada de Ernestina Godoy al interinato en la Fiscalía General de la República (FGR), fue nombrado titular de la Agencia de Investigación Criminal (AIC).

La SIIP tiene la facultad de acceder a la Plataforma Central de Inteligencia (PCI), la cual se creó este mismo 2025.

Iniciativas aprobadas durante el sexenio de Sheinbaum han buscado fortalecer las facultades de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, que encabeza Omar García Harfuch.

La estrategia en seguridad de la presidenta tiene cuatro ejes que contemplan medidas como atender las causas que originan la violencia, consolidación de la Guardia Nacional, que fue creada durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, y coordinación entre dependencias federales y autoridades locales.

Su administración ha puesto mucha atención a la inteligencia para combatir a los delincuentes.