Segob celebra aprobación de Ley de Aguas; resalta apoyo de organizaciones

"Varios de los artículos que contiene esta ley conllevan a dar apoyo y certidumbre a las actividades productivas y evitar el almacenamiento, la concentración en unas cuantas manos en algunas regiones del país y a poner orden precisamente en todo lo relativo a la cuestión hídrica", expuso este viernes.

Este jueves, la Cámara de Diputados aprobó el dictamen que crea la Ley General de Aguas reforma la Ley de Aguas Nacionales con lo la cual se establece el marco legal para hacer efectivo el derecho humano al agua, promueve una administración responsable de los recursos hídricos, además plantea que toda concesión de agua que no sea utilizada para los fines autorizados será retirada por la Conagua.

#ALMOMENTO | El Pleno de la #CámaraDeDiputados aprobó, en lo general y en lo particular, el dictamen que expide la Ley General de Aguas, y reforma, deroga y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales. pic.twitter.com/l2hgW7LdEn — H. Cámara de Diputados (@Mx_Diputados) December 4, 2025

A pesar de las manifestaciones, la secretaria de Gobernación resaltó que varias organizaciones celebraron la aprobación de esta iniciativa.

" Organizaciones que apoyaron esta iniciativa de la Ley Nacional de Aguas, esta iniciativa aprobada ayer en el Congreso de la Unión. Hay, por ejemplo, la Concamin o la propia organización de los grupos que están en los distritos de riego, aquí está por ejemplo el Consejo Consultivo del Agua, que tiene posicionamiento a este respecto. Aquí está uno que es importante, es el Consejo Nacional agropecuario que también estuvo de acuerdo con la ley", señaló.

