Guía fácil para obtener y descargar el talón de pago del ISSSTE para jubilados

El pago a los pensionados del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de Trabajadores del Estado (ISSSTE) correspondiente a diciembre de 2025 ya se realizó; sin embargo, es importante tener un comprobante de dicha operación a través del talón de pago. Este es el paso a paso para obtenerlo.
Cómo obtener el talón del pago de la pensión del ISSSTE en diciembre
Generalmente, los pagos de la pensión del instituto se entregan en los últimos días hábiles del mes anterior inmediato; por lo que el pago se hizo el viernes 28 de diciembre. Las únicas excepciones a esta regla son las entregas de aguinaldo.
El aguinaldo es una prestación adicional que otorga el ISSSTE a sus pensionados rumbo al cierre e inicio de año y se divide en dos partes. La primera se otorgó durante la primera quincena de noviembre de 2025. La segunda se verá reflejada junto al pago mensual de enero de 2026.
¿Cómo obtener el talón de pago del ISSSTE?
1.- Ingresar a la página oficial en el siguiente enlace: https://www.gob.mx/issste
2.- En el menú principal dirigirse a “Acciones y programas”.
3.- Dirígete a “Servicios en Línea del ISSSTE”.
4.- Da clic en “Comprobantes de pago a pensionados” y elige la opción por “Tiempo de servicio” o por “Riesgos de Trabajo”.
5.- Se debe colocar el número del pensionado o pensionada. Código de deudo, año y mes. El ISSSTE recuerda que se pueden imprimir comprobantes de pago a partir del año 2001.
¿Cómo saber el número de deudo?
000 – Directos
300 -Diferentes grupos familiares
100 – Viudez
800 – Ascendencia (Padre)
900 – Ascendencia (Madre)
200 – Concubinato
091 – Pensión Alimenticia
6.- Da clic en buscar.
7.- Aparecerá el comprobante de pago que se visualizará de la siguiente manera:
¿Cómo descargarlo e imprimirlo?
En la parte inferior de la pantalla, se mostrarán las siguientes opciones:
Finalmente, para cerrar el proceso, da clic en la parte superior derecha de la ventana y presiona la X.
Tipos de pensiones en el ISSSTE
Al momento de retirarse, el trabajador tiene derecho a una pensión basada en una anualidad dependiente del saldo acumulado en su cuenta individual y en las modalidades que elija.
- Pensión por retiro anticipado
- Pensión por cesantía en edad avanzada
- Pensión por vejez
- Pensión asegurada
El Trabajador que se encuentra en el régimen de cuentas individuales podrá optar por las siguientes alternativas para recibir el pago de la pensión:
- Renta vitalicia
- Retiro programado
Al cierre del año pasado, de los 1,358,969 personas pensionadas, 431,013 pertenecen al régimen de la Ley anterior; 860,607 al Décimo Transitorio y solo 65,349 a Cuentas Individuales.