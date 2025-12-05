Guía fácil para obtener y descargar el talón de pago del ISSSTE para jubilados

Generalmente, los pagos de la pensión del instituto se entregan en los últimos días hábiles del mes anterior inmediato; por lo que el pago se hizo el viernes 28 de diciembre. Las únicas excepciones a esta regla son las entregas de aguinaldo.

El aguinaldo es una prestación adicional que otorga el ISSSTE a sus pensionados rumbo al cierre e inicio de año y se divide en dos partes. La primera se otorgó durante la primera quincena de noviembre de 2025. La segunda se verá reflejada junto al pago mensual de enero de 2026.

¿Cómo obtener el talón de pago del ISSSTE?

1.- Ingresar a la página oficial en el siguiente enlace: https://www.gob.mx/issste

2.- En el menú principal dirigirse a “Acciones y programas”.

El usuario debe dar click en la parte de "Acciones y programas". (Foto: Captura de pantalla del ISSSTE )

3.- Dirígete a “Servicios en Línea del ISSSTE”.

La ruta que sigue es en "Servicios en Línea del ISSSTE". (Foto: Captura de pantalla de la página oficial del ISSSTE. )

4.- Da clic en “Comprobantes de pago a pensionados” y elige la opción por “Tiempo de servicio” o por “Riesgos de Trabajo”.

Se debe elegir el tipo de pensión de la que se es beneficiado. (Foto: Captura de pantalla del ISSSTE)

5.- Se debe colocar el número del pensionado o pensionada. Código de deudo, año y mes. El ISSSTE recuerda que se pueden imprimir comprobantes de pago a partir del año 2001.

Datos que se deben ingresar a la página. (Foto: ISSSTE)

Beneficiarios del ISSSTE. (Foto: Facebook ISSSTE )

¿Cómo saber el número de deudo?

000 – Directos

300 -Diferentes grupos familiares

100 – Viudez

800 – Ascendencia (Padre)

900 – Ascendencia (Madre)

200 – Concubinato

091 – Pensión Alimenticia

6.- Da clic en buscar.

Se debe dar clic en el botón de buscar. (Foto: ISSSTE)

7.- Aparecerá el comprobante de pago que se visualizará de la siguiente manera:

Así se visualiza el comprobante de pago de los pensionados del ISSSTE. (Foto: ISSSTE)

¿Cómo descargarlo e imprimirlo?

En la parte inferior de la pantalla, se mostrarán las siguientes opciones:

Al final del talón está la opción para guardar y/o imprimirlo. (Foto: ISSSTE)

Finalmente, para cerrar el proceso, da clic en la parte superior derecha de la ventana y presiona la X.

Cerrar sesión comprobante pago del ISSSTE. (Foto: ISSSTE)

Tipos de pensiones en el ISSSTE

Al momento de retirarse, el trabajador tiene derecho a una pensión basada en una anualidad dependiente del saldo acumulado en su cuenta individual y en las modalidades que elija.

Pensión por retiro anticipado

Pensión por cesantía en edad avanzada

Pensión por vejez

Pensión asegurada

El Trabajador que se encuentra en el régimen de cuentas individuales podrá optar por las siguientes alternativas para recibir el pago de la pensión:

Renta vitalicia

Retiro programado

Al cierre del año pasado, de los 1,358,969 personas pensionadas, 431,013 pertenecen al régimen de la Ley anterior; 860,607 al Décimo Transitorio y solo 65,349 a Cuentas Individuales.