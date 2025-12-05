Publicidad

México

Cómo obtener el talón del pago de la pensión del ISSSTE en diciembre

Los pensionados del ISSSTE ya recibieron el pago de su pensión correspondiente al último mes de 2025. Estos son los pasos para que los beneficiarios tengan el talón que así lo compruebe.
vie 05 diciembre 2025 10:37 AM
Guía fácil para obtener y descargar el talón de pago del ISSSTE para jubilados
Los adultos mayores que reciben pensión del ISSSTE pueden descargar a través de la página oficial su comprobante de pago. (Foto: iStock)

El pago a los pensionados del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de Trabajadores del Estado (ISSSTE) correspondiente a diciembre de 2025 ya se realizó; sin embargo, es importante tener un comprobante de dicha operación a través del talón de pago. Este es el paso a paso para obtenerlo.

Generalmente, los pagos de la pensión del instituto se entregan en los últimos días hábiles del mes anterior inmediato; por lo que el pago se hizo el viernes 28 de diciembre. Las únicas excepciones a esta regla son las entregas de aguinaldo.

El aguinaldo es una prestación adicional que otorga el ISSSTE a sus pensionados rumbo al cierre e inicio de año y se divide en dos partes. La primera se otorgó durante la primera quincena de noviembre de 2025. La segunda se verá reflejada junto al pago mensual de enero de 2026.

¿Cómo obtener el talón de pago del ISSSTE?

1.- Ingresar a la página oficial en el siguiente enlace: https://www.gob.mx/issste

2.- En el menú principal dirigirse a “Acciones y programas”.

acciones-programas-issste
El usuario debe dar click en la parte de "Acciones y programas". (Foto: Captura de pantalla del ISSSTE )

3.- Dirígete a “Servicios en Línea del ISSSTE”.

servicios-linea-issste
La ruta que sigue es en "Servicios en Línea del ISSSTE". (Foto: Captura de pantalla de la página oficial del ISSSTE. )

4.- Da clic en “Comprobantes de pago a pensionados” y elige la opción por “Tiempo de servicio” o por “Riesgos de Trabajo”.

tipo-penson-issste
Se debe elegir el tipo de pensión de la que se es beneficiado. (Foto: Captura de pantalla del ISSSTE)

5.- Se debe colocar el número del pensionado o pensionada. Código de deudo, año y mes. El ISSSTE recuerda que se pueden imprimir comprobantes de pago a partir del año 2001.

datos-comprobante-pagos
Datos que se deben ingresar a la página. (Foto: ISSSTE)

¿Cómo saber el número de deudo?

000 – Directos
300 -Diferentes grupos familiares
100 – Viudez
800 – Ascendencia (Padre)
900 – Ascendencia (Madre)
200 – Concubinato
091 – Pensión Alimenticia

6.- Da clic en buscar.

buscar-comprobante-pago-issste
Se debe dar clic en el botón de buscar. (Foto: ISSSTE)

7.- Aparecerá el comprobante de pago que se visualizará de la siguiente manera:

comprobante-pago-issste
Así se visualiza el comprobante de pago de los pensionados del ISSSTE. (Foto: ISSSTE)

¿Cómo descargarlo e imprimirlo?

En la parte inferior de la pantalla, se mostrarán las siguientes opciones:

imrpimir-talon-pago-pensionados-issste
Al final del talón está la opción para guardar y/o imprimirlo. (Foto: ISSSTE)

Finalmente, para cerrar el proceso, da clic en la parte superior derecha de la ventana y presiona la X.

cerrar-sesion-issste
Cerrar sesión comprobante pago del ISSSTE. (Foto: ISSSTE)

Tipos de pensiones en el ISSSTE

Al momento de retirarse, el trabajador tiene derecho a una pensión basada en una anualidad dependiente del saldo acumulado en su cuenta individual y en las modalidades que elija.

  • Pensión por retiro anticipado
  • Pensión por cesantía en edad avanzada
  • Pensión por vejez
  • Pensión asegurada

El Trabajador que se encuentra en el régimen de cuentas individuales podrá optar por las siguientes alternativas para recibir el pago de la pensión:

  • Renta vitalicia
  • Retiro programado

Al cierre del año pasado, de los 1,358,969 personas pensionadas, 431,013 pertenecen al régimen de la Ley anterior; 860,607 al Décimo Transitorio y solo 65,349 a Cuentas Individuales.

