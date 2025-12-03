Estancias infantiles del ISSSTE: ¿quiénes pueden ocuparlas y cuáles son los requisitos?

Estancias infantiles del ISSSTE

El ISSSTE cuenta con una red nacional de 217 Estancias para el Bienestar y Desarrollo Infantil (EBDI’s) para apoyar a la derechohabiencia a realizar su jornada laboral con la certeza de que sus hijas e hijos estén en un lugar seguro y reciban atención.

Del total, 118 son instituciones propias, y 99 son contratadas por el Instituto, y los requisitos y procedimientos de inscripción dependen de uno u otro.

De acuerdo con el ISSSTE, en las estancias brindan servicio de enseñanza de inglés y computación, para la cual cuenta con una sala de equipo de cómputo con acceso a internet, software, un proyecto y una pantalla para garantizar el aprendizaje.

Como tal, el servicio es otorgado para el cuidado de las niñas y niños de maternal y preescolar, entre 60 días a 6 años de edad.

Requisitos

El trámite se realiza en la oficina virtual del ISSSTE a través de la siguiente liga: https://oficinavirtual.issste.gob.mx/AccesoGobMX?ReturnURL=/Prestaciones/IsssteEstancias

Para la solicitud de ingreso, se necesitan los siguientes datos:

- Nombre de la persona beneficiaria.

- RFC de la persona beneficiaria.

- Nombre y edad del niño o la niña.

- Mención expresa del servicio que solicita.

- Acta de nacimiento del niño o la niña. Original y copia.

- Constancia de vigencia de derechos del beneficiario. Original y Copia.

- Certificado médico del niño o la niña, expedida por el ISSSTE, con vigencia máxima de 30 días naturales. Original y copia.

- Evaluación diagnóstica expedida por un especialista del ISSSTE en caso de que el niño o la niña presente una discapacidad.. Original y copia.

La solicitud de ingreso para las estancias propias del Instituto será requisitada en línea y para las estancias contratadas será de manera física.​​​​​​

Inscripción en estancias propias

1. Ingresar a https://oficinavirtual.issste.gob.mx/AccesoGobMX?ReturnUrl=/Prestaciones/IsssteEstancias

2. Ingresar usuario y contraseña o, en su caso, crearlos a través de la oficina virtual del ISSSTE y revisar que los datos estén correctos.

3. Registrar la solicitud de ingreso y adjuntar la documentación que se pide.

4. Recibir vía correo electrónico la validación de la documentación por parte de la delegación, así como la notificación de presentar la documentación complementaria.

5. Acudir a la delegación estatal o regional correspondiente para presentar la documentación complementaria. En caso de no existir lugar en la estancia, se dará la opción de otra cercana o de registrarse en lista de espera en la estancia seleccionada.

Inscripción presencial para estancias contratadas

1. El derechohabiente debe acudir a la delegación estatal o regional que le corresponda o a la estancia de su interés y solicitar la información para ingreso del niño o niña.

2. Rellenar la solicitud de ingreso del niño o la niña.

3. Entregar la solicitud de ingreso y demás documentación requerida.

4. Recibir respuesta de la delegación o estancia sobre el ingreso, en un máximo de 24 horas. Si no hay lugar disponible, recibirá la opción de otra estancia cercana o de registrarse en lista de espera en la estancia de su elección.

5. Una vez asignado el lugar, la persona beneficiaria deberá entregar documentación complementaria en la estancia.

Las solicitudes pueden realizarse en cualquier momento del año, y el tiempo de respuesta del trámite es 1 día hábil de acuerdo con el Instituto. En caso de necesitar más información, se puede comunicar con el Departamento de Apoyo a la Operación y Seguimiento al teléfono 55 5140 9617, ext. 16114.

¿Dónde están las estancias infantiles?

El ISSSTE actualmente no cuenta con un documento actualizado para consultar el directorio. El listado se encuentra en la base de datos del Instituto, actualizado en septiembre de 2025.

Puede revisarse en este link: https://datos.gob.mx/dataset/estancias_bienestar_desarrollo_infantil_ebdi/resource/91d1faa2-3514-4dda-b8cd-585a688c480d

El documento adjunto tiene las direcciones de las 217 estancias distribuidas por estados y zonas.