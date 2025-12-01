PAN permitirá 'nepotismo' en candidaturas a 'cuadros' con trayectoria

Sin embargo, en los nuevos cambios a los documentos del PAN se establece que se exceptúa de esta disposición a aquellas personas que acrediten una “trayectoria reconocida” en el ámbito político, social, en el servicio o función pública y que dicha trayectoria se distinga por su independencia, probidad y mérito profesional.

La reforma al artículo 94 señala:

"En ningún caso podrán participar en el proceso de selección de candidaturas a cargos de elección popular las personas que tengan o hayan tenido, durante los tres años anteriores al día de la elección, vínculo de matrimonio, concubinato o unión de hecho, o parentesco por consanguinidad o afinidad, en línea recta sin limitación de grado y en línea colateral hasta el cuarto grado, con quien ejerza la titularidad del cargo para el que se postula.

Se exceptúa de esta disposición a aquellas personas que acrediten una trayectoria reconocida en el ámbito político, social o en el servicio o función pública, siempre que dicha trayectoria se distinga por su independencia, probidad y mérito profesional, así como, a aquellas que hubiesen ganado antes una elección ejecutiva o legislativa en la demarcación de interés", se indica en el documento.

Ante esta disposición, será el PAN quien determine qué personajes entrarán en la disposición y pondrán contender, aunque sus familiares ocupen los cargos que ellos buscan.

En el PAN, al igual que en otros partidos políticos, hay familias que por años han ocupado cargos públicos. Entre ellos están los Vargas Villareal, los Gómez del Campo, los Cortés Mendoza, los Tabe Álvarez, entre otros.

Las familias panistas

Un panista que “heredó” su puesto a su pareja es Enrique Vargas del Villar, actual senador de la República, pues al terminar su mandato como alcalde de Huixquilucan, Estado de México, su esposa Romina Contreras fue la candidata y se quedó en el cargo.

Foto: Facebook (Enrique Vargas Del V./Facebook)

Esta familia panista controló Huixquilucan al menos por los últimos 10 años, ya que tanto Enrique Vargas del Villar como Romina Contreras se reelegieron: cada uno encabezó el municipio en dos ocasiones.

Otro caso semejante es el de Marko Cortés Mendoza y sus hermanos César Alfonso y David Alejandro, quienes han ocupado diversos cargos públicos tanto a nivel local en Michoacán, de donde son originarios, como a nivel nacional.

Marko Cortés, dirigente nacional del PAN. (Cuartoscuro/Daniel Augusto)

Antes de terminar su cargo como presidente nacional del PAN, Marko Cortés Mendoza se aseguró de dejar su nombre y el de su hermano David Alejandro como candidatos plurinominales a senador y diputado federal, respectivamente. Actualmente, ambos pertenecen al Congreso de la Unión. Mientras tanto, César Alfonso es parte del consejo Estatal del PAN en Michoacán.

Dentro del partido también es reconocida la familia Gómez del Campo. Primero, porque es la familia política del expresidente Felipe Calderón Hinojosa y, segundo, porque sus integrantes han ocupado diversos cargos públicos.

A esta familia pertenece Margarita Zavala Gómez del Campo, quien es esposa de Felipe Calderón. Ella es diputada federal desde 2021, pues en 2024 fue reelegida para ese cargo. También se encuentra Mariana Gómez del Campo. La panista es secretaria de Asuntos Internacionales por ese partido, pero antes fue diputada federal como su tía.

La senadora Margariza Zavala y Mariana Gómez del Campo. (Cuartoscuro)

Igualmente pertenece a esta familia Gabriel Gómez del Campo. En 2013 ocupó el cargo de diputado local en la antes Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Ese lugar fue antes de su hermana Mariana.

Otros son los Tabe Álvarez. Mauricio Tabe es el alcalde de Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México, desde 2021, pues en 2024 se reeligió. Antes fue diputado local en el Congreso de la Ciudad de México, pero ese lugar ya lo ocupa su esposa Laura Álvarez Soto, quien, al igual que su pareja, llegó por la vía de representación proporcional.

A esta lista se agregan Los Yunes, quienes ya quedaron fuera del PAN luego de que uno de sus integrantes votó a favor de la reforma al Poder Judicial; sin embargo, en años anteriores se beneficiaron de cargos públicos con la bandera panista.

A esta familia pertenece el diputado local de Veracruz Fernando Yunes Márquez (hijo del exgobernador Miguel Ángel Yunes) quien fue presidente municipal de Veracruz de 2018 a 2021 y "heredó" el cargo a su cuñada Patricia Lobeira, quien sigue en funciones y es esposa de Miguel Ángel Yunes Márquez, exalcalde de Boca del Río y hoy senador.