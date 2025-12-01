Pensión Bienestar para adultos mayores abre registro: calendario y requisitos para recibir hasta 6,200 pesos

“En el caso de los programas del Bienestar, estaremos registrando del 1 al 13 de diciembre a adultos mayores de 65 años. Todos los días nuestros abuelitos cumplen 65 años y para las mujeres estaremos registrando para entregarles su recurso ya el próximo año”, destacó en la Mañanera del Pueblo

¿Cuándo arranca el registro?

La funcionaria federal detalló que arranca este lunes 1 de diciembre y se extenderá hasta el sábado 13 del mismo mes, y se realizará a través de un calendario conforme a la letra inicial del primer apellido, y el calendario queda de la siguiente manera:

Lunes 1 de diciembre: A, B ,C

Martes 2 de diciembre: D, E, F, G, H

Miércoles 3 de diciembre: I, J, K, L, M

Jueves 4 de diciembre: N, Ñ, O, P, Q, R

Viernes 5 de diciembre: S, T, U, V, W, X, Y, Z

Sábado 6 de diciembre: todas las letras

Domingo 7 de diciembre: no hay registro

Lunes 8 de diciembre: A, B, C

Martes 9 de diciembre: D, E, F, G, H

Miércoles 10 de diciembre: I, J, K, L, M

Jueves 11 de diciembre: N, Ñ, O, P, Q, R

Viernes 12 de diciembre: S, T, U, V, W, X, Y, Z

Sábado 13 de diciembre: todas las letras

Calendario para el registro en diciembre de 2025 para personas de 65 años y más. (Foto: Captura de pantalla de video de YouTube)

Requisitos para registrarse a la Pensión del Bienestar

-Identificación oficial vigente (INE, pasaporte, cartilla, cédula profesional, carta de identidad o credencial del Inapam).

-CURP en impresión reciente.

-Acta de nacimiento legible.

-Comprobante de domicilio no mayor a seis meses (agua, luz, gas, predial o teléfono).

-Teléfono de contacto (celular y/o casa).

La funcionaria federal detalló que es importante que dejen un número de celular que no vayan a cambiar, porque se han tenido casos en los que se ha requerido contactar al beneficiario y ya no es el número que dejaron en el. omento del registro.

En caso de que la persona acuda con un auxiliar, este también deberá presentar los mismos documentos para el registro.

Ubicación módulos para registro Pensión Bienestar

Para conocer la ubicación exacta del módulo de registro más cercano, se debe ingresar al sitio https://ubicatumodulo.bienestar.gob.mx/. Una vez dentro, se deben seguir los siguientes pasos:

Seleccionar la entidad federativa Elegir el municipio de residencia

El portal proporciona la dirección completa, nombre del punto de atención y horarios específicos para cada centro, con el fin de facilitar el registro de las personas adultas mayores.



¿Cuánto reciben?

Se entregan 6,200 pesos bimestrales en las tarjetas del Banco del Bienestar a todas y todos los adultos mayores mexicanos residentes del país, sin importar condición social o económica, ideología o creencias, recuerda el gobierno federal.