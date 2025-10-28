Publicidad

México

''México coopera, pero no se subordina a ningún país'', dice De la Fuente

La declaración de Juan Ramón de la Fuente ocurre después de una serie de ataques estadounidenses contra embarcaciones sospechosas de transportar drogas en el Pacífico.
mar 28 octubre 2025 08:00 PM
Conferencia Marco Rubio
Juan Ramón de la Fuente habló hoy con autoridades de Estados Unidos. (Foto: Galo Cañas Rodríguez/Cuartoscuro )

Juan Ramón de la Fuente, titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), dijo hoy que México no se subordina a ningún otro país del mundo.

El funcionario federal se reunió hoy con el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, para entablar un diálogo tras el ataque realizado por el Ejército estadounidense a una embarcación en el Pacífico.

"México coopera con todos los países, pero no se subordina a ninguno. Actúa con responsabilidad regional, con vocación, pacifista y universal", dijo De la Fuente.

Una serie de ataques estadounidenses contra embarcaciones sospechosas de transportar drogas en el Pacífico oriental dejó 14 presuntos narcotraficantes muertos y un sobreviviente, informó este martes el secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth.

En una publicación en X, Hegseth dijo que las autoridades mexicanas se hicieron cargo de la operación de búsqueda y rescate del único superviviente de los tres ataques del lunes.

Esta captura de pantalla de un vídeo publicado por el Secretario de Defensa de los Estados Unidos, Pete Hegseth, en su cuenta X el 28 de octubre de 2025, muestra lo que dice que son cuatro presuntos barcos de contrabando de drogas en el Océano Pacífico oriental que fueron destruidos en huelgas, lo que eleva el número de muertos de la campaña antinarcóticos de Washington a al menos 57.
Internacional

EU mata a 14 personas en ataques contra presuntas narcolanchas en el Pacífico

"Las cuatro embarcaciones eran conocidas por nuestro aparato de inteligencia, transitaban por rutas conocidas del narcotráfico y transportaban narcóticos", dijo Hegseth, sin aportar pruebas.

Sin embargo, Hegseth publicó un video de unos 30 segundos, en el que parecían verse dos embarcaciones muy juntas en el agua antes de explotar. Otra parte del video muestra a una lancha moviéndose en el agua y luego explota.

Los ataques en el Pacífico se producen en el contexto de una concentración militar estadounidense en el Caribe que incluye destructores de misiles guiados, cazas F-35, un submarino nuclear y miles de soldados.

El Gobierno ha ordenado el envío del grupo de ataque del portaaviones Ford a la región y se espera que llegue al Caribe en las próximas semanas.

-Con información de Reuters.

