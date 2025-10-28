''México coopera, pero no se subordina a ningún país'', dice De la Fuente

Una serie de ataques estadounidenses contra embarcaciones sospechosas de transportar drogas en el Pacífico oriental dejó 14 presuntos narcotraficantes muertos y un sobreviviente, informó este martes el secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth.

En una publicación en X, Hegseth dijo que las autoridades mexicanas se hicieron cargo de la operación de búsqueda y rescate del único superviviente de los tres ataques del lunes.

"Las cuatro embarcaciones eran conocidas por nuestro aparato de inteligencia, transitaban por rutas conocidas del narcotráfico y transportaban narcóticos", dijo Hegseth, sin aportar pruebas.

Sin embargo, Hegseth publicó un video de unos 30 segundos, en el que parecían verse dos embarcaciones muy juntas en el agua antes de explotar. Otra parte del video muestra a una lancha moviéndose en el agua y luego explota.

Los ataques en el Pacífico se producen en el contexto de una concentración militar estadounidense en el Caribe que incluye destructores de misiles guiados, cazas F-35, un submarino nuclear y miles de soldados.

El Gobierno ha ordenado el envío del grupo de ataque del portaaviones Ford a la región y se espera que llegue al Caribe en las próximas semanas.

-Con información de Reuters.